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失智症｜最新研究拆解葡萄糖胺安全性，糖基化反應與腦退化症關聯
健康Tips

失智症｜最新研究拆解葡萄糖胺安全性，糖基化反應與腦退化症關聯

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　我在之前的「嘉點健康」寫過一篇文章：「葡萄糖胺」絕非膝痛萬靈丹，因為：(1) 膝痛有很多種原因，未必是軟組織問題所至。（2）葡萄糖胺服用得多，可能引起胃灼熱、腹瀉、頭痛、嗜睡，若併服薄血藥，更會增加出血風險。所以一定要先搞清楚自己的膝痛是否因為軟組織的問題。

 

　　今年6月，學術期刊《Nature Metabolism》刊登了佛羅里達大學的研究，橫跨十二年、數千樣本，結果令人震驚：「輕度認知障礙」患者中，有服用葡萄糖胺習慣者，後續被診斷為「失智症」的機率，比不是葡萄糖胺習慣者高出25%。

 

　　研究團隊嘗試藉著追蹤研究，去拆解為何葡萄糖胺會和腦退化症有密切關連？在追蹤的動物實驗中，研究人員發現餵食葡萄糖胺的小鼠出現明顯的社交記憶缺損；而在人類腦組織樣本中，阿茲海默症患者的「糖基化」（Glycosylation）反應過度、遠高於健康對照組。

 

　　先想說明一下，「糖基化」是甚麼呢?「糖基化」是體內很自然的情況，其實它像是身體裡一個「郵差派信系統」——負責把糖分子精準地貼到蛋白質上，幫細胞傳遞指令，維持大腦正常運作。本來這是好東西，沒有它，我們或許連記住密碼都有困難。但問題是，糖機化反應「過度」，這猶如郵差發了瘋似的，到處亂貼糖，貼得過頭，原本好好的蛋白質都因此而變質、打結、堆積，搞到神經細胞「短路」。用這個比喻去理解研究的說法，就是葡萄糖胺在阿茲海默症患者體內可能已變成了一個「唔聽駛」的「亂貼糖加速器」，推高了過度反應，那就增加了失智的風險。

 

　　但我必須說清楚：這項研究目前只能證實在本身已患輕微失智的人上，葡萄糖胺與失智是有關聯性的，但未能確實兩者存在因果關係。即是說，現時研究並未證明葡萄糖胺能「導致」失智。

 

　　當然，若發現自己或家人已有明顯的輕度記性變差，或家族有失智病史，而同時還有膝痛的話，那就必須先搞清楚是否是因為軟組織的問題。若不是軟組織出現問題，不要胡亂服用葡萄糖胺。若基於人云亦云人食我食，這樣盲目地長期服用葡萄糖胺，或許忽視了加劇失智的風險。

 

　　我經常建議大家：葡萄糖胺如果吃了三、四個月膝痛都沒改善，其實就應該停。任何保健品都不該沒完沒了地吞，更何況現在已發現了葡萄糖胺與失智的潛在關係。

 

　　其實，保健的智慧在於：知道自己吃甚麼、為甚麼吃、吃多久、有甚麼潛在風險、自己是否屬於高風險人士。別讓我們的身體，為我們的盲目付出代價。

Tags:#健康#葡萄糖胺#認知障礙#阿茲海默症#糖基化#關節痛#膝痛#失智症#腦退化症
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