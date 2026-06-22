醫案分享｜38歲女腎氣不固夜尿多，中醫針灸4層次調理，一覺睡天亮 

那天，Anna頂著一對黑眼圈走進診室。

「譚博士，我快崩潰了。」她坐下，聲音沙啞，「我每晚要起來上廁所三次。明明已經很累，睡著沒多久又想尿。早上醒來像沒睡過一樣，頭暈、腰痠、掉頭髮，工作完全沒精神。」

她嘆了口氣：「我才三十八歲，不想這樣老下去。知你針灸強項，請問針灸可以幫到我嗎？中醫怎麼看這個問題」

我看著她，也看到她眼底那圈青色——那是無數個被夜尿打斷的夜晚，留下的痕跡。

我答：「夜尿，不單是打斷睡眠的鬧鐘，更是腎的（守門員）失職了。

正常情況下，白天排尿多，晚上睡覺時腎會把尿液（收藏）起來，讓我們一覺到天亮。

中醫認為，腎有兩個功能：一是（主水），調節身體的水液代謝；

二是（司二便），管理大小便的開關。

當腎氣充足，開關就靈活，白天打開、晚上關緊。當腎氣虛弱，開關就失靈，晚上關不緊，於是一點尿液就想跑廁所。

經詳細診斷後，Anna你的情況，是典型的腎氣不固，加上心腎不交。

你一向性格緊張，思慮多，會消耗心血。心血不足，就沒辦法往下跟腎水交融。心腎不交的人，晚上睡不沉，一點動靜就醒，醒了就覺得有尿意。

加上你還有腰痠、脫髮、頭暈，這些都是腎虛的表現。腎主骨，腰是腎的家，腰痠表示腎累了。腎藏精，其華在髮，掉頭髮表示腎精不夠。腎氣不能上榮於腦，於是就會頭暈。

所以Anna你的夜尿，不是膀胱的問題，是腎這個（守門員）失職了。

針灸怎麼幫忙：把腎的開關修好。

針對夜尿，我會用以下穴位，從補腎、固澀、安神、養生四個層次入手：

一：補腎固澀——把開關鎖緊。

選：關元、氣海、中極等穴佐以艾灸。

關元是元氣所在，艾灸這裏最能補腎氣。氣海是氣之海，能增強身體的固攝能力。中極是膀胱的募穴，直接調節膀胱的開合。

這組穴位像請師傅來修理鬆掉的水龍頭，把它鎖緊，讓它晚上不會滴滴答答。

二：溫陽化氣——給腎添一把火，補補陽氣。

選：腎俞、命門、太谿、復溜等穴，佐以艾灸。

腎俞是腎的背俞穴，直接補腎。命門是生命之火，溫陽第一穴。太谿是腎經原穴，復溜是腎經經穴，能讓腎氣流動起來。

這組穴位像在腎旁邊生一盆火，讓腎有足夠的能量去（蒸騰）水液，把水分重新利用，而不是直接排出去。

三：安神定志——穩定情緒，提升睡眠質素，讓睡眠變沉。

選：神門、內關、百會等穴。

神門是心經原穴，能穩定情緒，安定心神。內關是心包經穴位，對淺眠、易醒特別有效。百會是所有陽氣匯聚的地方，能讓浮越的神志回到身體。

這組穴位像幫大腦按暫停鍵，讓Anna不會淺眠到一有尿意就醒過來。

四：強腰健腦——處理伴隨症狀。

選：委中、陽陵泉、風池等穴。

委中是膀胱經的合穴，腰背問題找委中。陽陵泉是筋會，能放鬆腰背肌肉。風池能改善頭暈、頭痛。」

Anna問：「針灸要針多久才會好？」

我答：「夜尿不是一天形成的，調理也需要時間。一般針灸兩周，夜尿次數會從三次減少到一次，同時睡眠會變深、腰痠減輕或消除、掉髮改善。但要鞏固效果，至少需要一個月的調理。」

Anna 續問：「針灸和西藥有甚麼不同？」

我答：「西醫有時會給夜尿患者開利尿劑或抗利尿激素，那是直接去控制尿量。針灸不一樣，針灸是去修身體的（開關），針對問題而標本兼治。當腎氣充足，開關自然會恢復正常，不需要靠藥物。

而且針灸沒有副作用，不會產生依賴。」

在進行針灸治療時，Anna問：「譚博士，請問可否分享一些日常保健方法：

我答：「當然可以。

一、睡前兩小時不喝水或盡量少喝水。 晚飯後減少液體攝取，尤其不要喝茶、咖啡、汽水。如果真的渴，含一口水慢慢吞，不要大口喝。

二、吃（黑色食物）。 中醫說（黑色入腎）。黑豆、黑芝麻、黑米、桑椹、核桃，這些都能補腎精。每天早餐吃一勺黑芝麻粉，或晚餐喝一碗黑豆水。（食療因個體差異，建議服用前先咨詢註冊中醫。）

真正的療癒，是讓腎重新當好守門員。」

Anna治療後臨離開時，黑眼圈大大減輕了一半，眼神有了希望。

Anna問：「譚博士，我真的可以一覺到天亮嗎？」

我看著她說：「可以。但需要你給身體一點時間。你才三十八歲，腎氣還有很大的修復空間。針灸幫你把開關修好，生活習慣幫你不再破壞它。慢慢地，你會發現半夜因跑小便而起來的次數愈來愈少，睡醒的時候愈來愈有精神。」

那個時候，夜晚不再是斷斷續續的折磨，而是一場完整、安穩的休息。」

Anna點點頭，挺直腰板走出去。

夜尿不是老化的必然，而是身體在告訴你：腎累了，需要被照顧。只要找對方法，從源頭補腎固澀，那個可以一覺到天亮、精神飽滿、頭髮烏黑的自己，會慢慢回來。