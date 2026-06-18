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名人健康｜蔡一傑腦癌擴散傳暴瘦？ 樊亦敏合照曝光最新狀況，早前交代健康：對不起大家
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名人健康｜蔡一傑腦癌擴散傳暴瘦？ 樊亦敏合照曝光最新狀況，早前交代健康：對不起大家

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年59歲的「草蜢」成員蔡一傑於2024年公開罹患腦瘤，健康狀況一直備受外界關注。早前他在草蜢成軍40周年紅館首場演唱會上，首度披露抗癌兩年的心路歷程，並透露其體積達7厘米的腦瘤屬惡性，且已出現擴散。早前曾有網民在茶餐廳偶遇蔡一傑，當時他的身形被外界形容消瘦憔悴，一度引發歌迷擔憂。不過，近日無綫處境劇《愛·回家》中飾演「三太」的樊亦敏，日前在社交平台分享一張偶遇蔡一傑的合照，令其最新狀況曝光。

 

樊亦敏驚喜曬合照 蔡一傑精神奕奕現身餐廳

 

　　樊亦敏日前在社交平台上載與蔡一傑在餐廳偶遇的興奮自拍，並在照片上配文：「超開心，當食飯都撞到蔡一傑」，同時在帖文中寫道：「超開心，又見到靚仔一傑」，字裏行間流露出興奮之情。

 

　　相中可見，蔡一傑氣色紅潤，面頰飽滿，精神奕奕，更露出輕鬆笑容。他戴上黑色棒球帽，身穿白色貼身背心，以及外搭了一件牛仔外套在肩膀上，打扮非常有型；最令網民驚喜的是其手臂肌肉線條明顯，身形較早前稍為「肥番啲」，整體精神狀態不錯。

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑。(小紅書圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑。（IG圖片）

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

樊亦敏驚喜曬與蔡一傑的合照。（IG圖片）

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑曾拍在健身室做運動的短片，為健康澄清。（IG圖片）

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑。(小紅書圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑早前舉辦草蜢成軍40周年演唱會。（IG圖片）

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑。(抖音圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

有網民於香港街頭一間平民茶餐廳偶遇蔡一傑。(小紅書圖片)

 

經歷開腦及癌細胞擴散 蔡一傑曾拍片為健康澄清

 

　　蔡一傑抗癌路並不輕鬆，他前年證實患腦癌並接受開腦手術後，憑著驚人意志重返舞台完成紅館演唱會。不過，他曾於演唱會上透露，手術後醫生告知其癌細胞已經擴散，但他表明不會放棄，並已接受多種治療方案，積極面對病情。

 

　　早前他被網民拍到獨自在茶餐廳用餐，且被外界指身形消瘦時，引來不少歌迷極大憂慮。對於網上種種關於他健康轉差的傳聞，蔡一傑早前已親自發聲澄清。他在社交平台上載了一段自己在健身室做運動的影片，片中他身穿運動背心，輕鬆完成多組仰臥起坐，體能表現令人驚嘆。

 

　　他在帖文中寫道：「請大家不要相信那些失實的報道，我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽。」他又對不實報道表示不解，並向關心他的人致歉：「真的對不起大家，我很好請放心。」

 

蔡一傑台上剖白抗腦癌心路歷程

 

　　蔡一傑於2024年公開患腦瘤，正當外界以為他已經康復痊癒之時，他早前於草蜢成軍40年的紅館首場演唱會上，卻突然感觸地提起2年前發現患腦癌時的心路歷程。他指當日由於身體出現狀況而求醫：

 

　　大約個幾鐘頭報告出嚟，醫生好慌張走嚟我面前，我心知不妙，佢話：「蔡先生，你冷靜啲，你腦裏面有個7cm嘅惡性腫瘤。」

 

　　蔡一傑指自己很快便決定做手術，手術亦被安排一星期後進行，但好景不常，手術後，他卻收到二次打擊：

 

　　我以為做完呢個手術之後，就會好啦！第二日，上病房嘅時候，主診醫生又再嚟我房間，叫埋我屋企人，佢話：「蔡先生，你嘅癌症擴散咗」，呢次係我第二次嘅打擊，但係我冇放棄，繼續去醫治，尋求好多方法。

 

　　當發現腦瘤屬於惡性且已擴散，蔡一傑表示他依然是選擇堅強面對，而且從沒有考慮放棄自己熱愛的舞台表演。經歷過生死邊緣的蔡一傑說畢自己病情後，亦感觸地向觀眾呼籲：

 

　　我喺呢度想同大家同路人，或者喺人生裏面遇到好多唔開心、好唔順意嘅時候，其實我哋嚟到呢個世上，人生走一回，其實匆匆就好快過，所以，我同大家分享嘅係，既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢張圖畫紙最靚為止，先至離開呢個世界，有好多人同我講——及時行樂，我以前唔係好知道點樣及時行樂，點樣可以及時行樂，但係而家我懂！

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

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蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

 

蔡一傑2024公開患腦瘤

 

　　蔡一傑於2024年在社交平台表示，他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利，並非常多謝其家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

 

　　在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護.....多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑2024年於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑手術後頭部留下圓形巨疤。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑指非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑指手術非常順利，並非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑指非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

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蔡一傑過去生活作息一直十分健康。(FB圖片)

 

蔡一傑｜蔡一傑患腦癌擴散被傳暴瘦？　樊亦敏驚喜曬合照曝光最新狀況　早前交代健康情形：對不起大家

蔡一傑與另外2名草蜢隊友。(FB圖片)

Tags:#蔡一傑#腦癌#暴瘦#癌症#抗癌#樊亦敏#名人健康#名人抗癌#娛樂新聞#草蜢#腦腫瘤#惡性腫瘤#癌細胞擴散
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