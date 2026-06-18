歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
五月
旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士展：線 旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士展：線
商場活動 展覽
旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士...
推介度：
23/05/2026 - 12/07/2026
01
五月
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
展覽 文化藝術
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度：
01/05/2026 - 31/08/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
飲食地雷｜男子常吃包點當正餐　短短2個月血糖爆錶成三高　中醫揭飲食假象
健康Tips
血糖
血脂膽固醇
血壓

飲食地雷｜男子常吃包點當正餐　短短2個月血糖爆錶成三高　中醫揭飲食假象

健康解「迷」
健康解「迷」

　　為求方便，很多人會選擇求其咬個包就簡單解決一餐。內地一名75歲老翁原本身體無三高問題，卻因最近做完手術行動不便，於是連續2、3個月每日以冷凍葱肉包作為主食，結果吃出「三高」！

 

飲食地雷｜看似營養均衡 實為「膏粱厚味」

 

　　台灣中醫師羅珮琳在其Facebook專頁發文指出，這名70多歲老翁因膝蓋退化接受人工膝關節置換手術後，膝蓋疼痛導致備餐困難，於是一次過在超市購買家庭裝的急凍葱肉包，解決一日三餐的問題，幾乎天天有一餐只吃肉包。

 

　　這個飲食習慣維持2、3個月後，老翁近期體檢竟發現糖化血色素超標，血糖值更飆至140mg/dL（正常值應為70至99mg/dL）。而且他表示，術後經常覺得昏沉疲累。

 

　　羅珮琳解釋，很多人以為葱肉包有菜、有肉、有澱粉，看似營養均衡，但實際上蔬菜量極少，外皮屬於精緻澱粉，內餡為了營造「爆漿」口感，通常會拌入不少肥肉。這類高熱量、油膩的食物，在中醫稱為「膏粱厚味」。

 

飲食地雷｜飲食不節損傷脾胃 形成「痰濕」

 

　　羅珮琳續指，長期食用「膏粱厚味」會導致「飲食不節」，損傷脾胃功能。中醫認為「脾主運化」，負責將腸胃道中的食物轉化為能量。當脾胃負荷過重，運化功能失常，便在體內形成代謝不掉的廢棄物──也就是所謂的「痰濕」（包含油脂和糖分）。

 

　　羅珮琳比喻，痰濕積聚會阻礙氣血運行，就像水管被淤泥堵住一樣，讓人頭暈腦脹、精神不振。她進一步指出，近年來備受關注的「糖胖症」，在中醫看來就是痰濕互結的結果，這類患者通常腹部肥胖、肌肉流失，血糖也難以控制。

 

飲食地雷｜4招避開高血糖地雷

 

　　針對這類「吃出來的高血糖」，羅珮琳提出以下建議：

 

  • 戒除精緻加工品：減少冷凍麵食、油炸物的食用頻率，改以燕麥、地瓜等全穀類取代白麵粉製品。
  • 一次備餐、分裝冷凍：獨居長者可一次煮好3份糙米飯分裝冷凍，食用時再加熱，省時又健康。
  • 善用電鍋「一鍋煮」：例如山藥排骨蔬菜湯，一次備齊優質澱粉（山藥）、蛋白質（排骨）與蔬菜，營養均衡又方便。
  • 留意「偽健康」陷阱：看似清淡的蒸包子，可能因內餡肥肉比例高，成為隱形熱量炸彈。

 

糖尿病飲食｜6類食物降胰島素阻抗/控血糖

 

　　台灣營養學專家洪泰雄日前在其個人Facebook專頁發文，指出第二型糖尿病與胰島素阻抗、慢性發炎及不良飲食習慣有關。如想改善病情，他就建議可進食以下6類食物，長期執行下有助調節血糖、減少胰島素阻抗，亦有助維持腸道健康。

 

1. 全穀雜糧類

若要避免血糖快速上升，平日應控制每日碳水化合物總量，並選擇低GI的食物，例如糙米、燕麥、藜麥、薏仁、蕎麥、紅藜、小米、黑米、南瓜、淮山、番薯（適量）等全穀類食物。洪泰雄建議可將白飯換成糙米飯，或混合紅藜、小米，又或者以番薯、淮山取代白飯，減少血糖波動；早餐則可以選擇用無糖燕麥搭配堅果及乳酪來取代麵包。

而糖尿病患者應避免進食白飯、白麵、白吐司、白饅頭等精製澱粉，粟米片、即食燕麥等過量加工穀物亦以及含糖飲品、精緻甜品亦是可免則免。

 

2. 蛋白質

洪泰雄指出，補充優質蛋白質能穩定血糖、提供飽足感，並減少胰島素阻抗，建議日常可多吃富含Omega-3的三文魚、鯖魚、秋刀魚，又或是雞胸肉、去皮雞腿、瘦牛肉、豆腐、毛豆、黑豆、黃豆、納豆及雞蛋等食物。反之，市民應避開香腸、熱狗、煙肉等加工肉類及炸物，並避免進食過多紅肉。

他又建議市民每餐搭配足夠蛋白質，例如1隻蛋＋半個掌心份量的魚或雞肉，晚餐則以豆類或魚類為主，減少紅肉攝取，並可在運動後補充雞蛋、豆漿等蛋白質。

 

3. 乳製品

攝取乳製品有助補充優質鈣質及益生菌，減少胰島素阻抗，維持腸道健康。建議可用無糖豆漿取代牛奶，平日多進食無糖乳酪、低脂或脫脂乳製品及芝士，但就要避免飽和脂肪過高的全脂乳製品，以及調味乳、加糖乳酪等加糖乳製品。

洪泰雄建議早餐可以無糖乳酪搭配堅果及藍莓，並用豆漿取代含糖的咖啡或奶茶。此外，芝士需要適量進食，以免攝取過多脂肪。

 

4. 蔬菜類

可選擇綠色葉菜（菠菜、番薯葉、通菜、羽衣甘藍）、高纖維蔬菜（椰菜花、椰菜、南瓜、茄子）及彩色蔬菜（紅椒、黃椒、番茄、蘆筍），這些含豐富膳食纖維的蔬菜有助減緩碳水吸收，降低血糖波動。份量方面，建議每餐至少吃1/2 盤蔬菜，且吃飯時應先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉。如果進食生菜沙律，則可選擇用橄欖油取代加工醬汁。

洪泰雄亦提醒，市民應避免過量進食澱粉含量高的蔬菜和加工蔬菜，例如粟米、薯仔及罐頭、醃漬物等。

 

5. 水果類

洪泰雄建議適量攝取低GI的水果，例如莓果類（藍莓、草莓、黑莓）、柑橘類（橙、西柚）、蘋果、牛油果、奇異果，以及富含茄紅素和抗發炎功效的番茄，並避免進食香蕉、荔枝、芒果、葡萄、水果乾等高糖水果，也應該避免飲用果汁。

他又建議每餐的水果不超過1個拳頭大小，亦可搭配蛋白質食用，例如將乳酪與莓果混合。

 

6. 油脂與堅果類

攝取好的油脂及脂肪有助減少胰島素阻抗，提高血糖控制能力，並降低發炎。建議日常可攝取橄欖油、椰子油、亞麻籽油、苦茶油、牛油果、堅果（如核桃、腰果、杏仁）和深海魚等，但就應該避免進食人造牛油、氫化油、炸雞、薯條及豬油和牛油等動物性飽和脂肪。

洪泰雄建議平日可用橄欖油取代沙律醬，並以堅果取代加工零食。

Tags:#三高#飲食地雷#冷凍食品#中醫師#膝蓋退化#高血糖#高熱量#膏粱厚味#痰濕#糖胖症#肌肉流失#糖尿病#糖尿病飲食#腸道健康#低GI食物#蛋白質#碳水化合物#乳製品#益生菌
Add a comment ...Add a comment ...
牛頭角奪命車禍｜的士剷上行人路，38歲女途人斷雙腳亡，31歲女重傷
更多健康解「迷」文章
牛頭角奪命車禍｜的士剷上行人路，38歲女途人斷雙腳亡，31歲女重傷
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處