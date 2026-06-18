飲食地雷｜男子常吃包點當正餐　短短2個月血糖爆錶成三高　中醫揭飲食假象

為求方便，很多人會選擇求其咬個包就簡單解決一餐。內地一名75歲老翁原本身體無三高問題，卻因最近做完手術行動不便，於是連續2、3個月每日以冷凍葱肉包作為主食，結果吃出「三高」！

飲食地雷｜看似營養均衡 實為「膏粱厚味」

台灣中醫師羅珮琳在其Facebook專頁發文指出，這名70多歲老翁因膝蓋退化接受人工膝關節置換手術後，膝蓋疼痛導致備餐困難，於是一次過在超市購買家庭裝的急凍葱肉包，解決一日三餐的問題，幾乎天天有一餐只吃肉包。

這個飲食習慣維持2、3個月後，老翁近期體檢竟發現糖化血色素超標，血糖值更飆至140mg/dL（正常值應為70至99mg/dL）。而且他表示，術後經常覺得昏沉疲累。

羅珮琳解釋，很多人以為葱肉包有菜、有肉、有澱粉，看似營養均衡，但實際上蔬菜量極少，外皮屬於精緻澱粉，內餡為了營造「爆漿」口感，通常會拌入不少肥肉。這類高熱量、油膩的食物，在中醫稱為「膏粱厚味」。

飲食地雷｜飲食不節損傷脾胃 形成「痰濕」

羅珮琳續指，長期食用「膏粱厚味」會導致「飲食不節」，損傷脾胃功能。中醫認為「脾主運化」，負責將腸胃道中的食物轉化為能量。當脾胃負荷過重，運化功能失常，便在體內形成代謝不掉的廢棄物──也就是所謂的「痰濕」（包含油脂和糖分）。

羅珮琳比喻，痰濕積聚會阻礙氣血運行，就像水管被淤泥堵住一樣，讓人頭暈腦脹、精神不振。她進一步指出，近年來備受關注的「糖胖症」，在中醫看來就是痰濕互結的結果，這類患者通常腹部肥胖、肌肉流失，血糖也難以控制。

飲食地雷｜4招避開高血糖地雷

針對這類「吃出來的高血糖」，羅珮琳提出以下建議：

戒除精緻加工品： 減少冷凍麵食、油炸物的食用頻率，改以燕麥、地瓜等全穀類取代白麵粉製品。

減少冷凍麵食、油炸物的食用頻率，改以燕麥、地瓜等全穀類取代白麵粉製品。 一次備餐、分裝冷凍： 獨居長者可一次煮好3份糙米飯分裝冷凍，食用時再加熱，省時又健康。

獨居長者可一次煮好3份糙米飯分裝冷凍，食用時再加熱，省時又健康。 善用電鍋「一鍋煮」： 例如山藥排骨蔬菜湯，一次備齊優質澱粉（山藥）、蛋白質（排骨）與蔬菜，營養均衡又方便。

例如山藥排骨蔬菜湯，一次備齊優質澱粉（山藥）、蛋白質（排骨）與蔬菜，營養均衡又方便。 留意「偽健康」陷阱：看似清淡的蒸包子，可能因內餡肥肉比例高，成為隱形熱量炸彈。

糖尿病飲食｜6類食物降胰島素阻抗/控血糖

台灣營養學專家洪泰雄日前在其個人Facebook專頁發文，指出第二型糖尿病與胰島素阻抗、慢性發炎及不良飲食習慣有關。如想改善病情，他就建議可進食以下6類食物，長期執行下有助調節血糖、減少胰島素阻抗，亦有助維持腸道健康。

1. 全穀雜糧類

若要避免血糖快速上升，平日應控制每日碳水化合物總量，並選擇低GI的食物，例如糙米、燕麥、藜麥、薏仁、蕎麥、紅藜、小米、黑米、南瓜、淮山、番薯（適量）等全穀類食物。洪泰雄建議可將白飯換成糙米飯，或混合紅藜、小米，又或者以番薯、淮山取代白飯，減少血糖波動；早餐則可以選擇用無糖燕麥搭配堅果及乳酪來取代麵包。

而糖尿病患者應避免進食白飯、白麵、白吐司、白饅頭等精製澱粉，粟米片、即食燕麥等過量加工穀物亦以及含糖飲品、精緻甜品亦是可免則免。

2. 蛋白質

洪泰雄指出，補充優質蛋白質能穩定血糖、提供飽足感，並減少胰島素阻抗，建議日常可多吃富含Omega-3的三文魚、鯖魚、秋刀魚，又或是雞胸肉、去皮雞腿、瘦牛肉、豆腐、毛豆、黑豆、黃豆、納豆及雞蛋等食物。反之，市民應避開香腸、熱狗、煙肉等加工肉類及炸物，並避免進食過多紅肉。

他又建議市民每餐搭配足夠蛋白質，例如1隻蛋＋半個掌心份量的魚或雞肉，晚餐則以豆類或魚類為主，減少紅肉攝取，並可在運動後補充雞蛋、豆漿等蛋白質。

3. 乳製品

攝取乳製品有助補充優質鈣質及益生菌，減少胰島素阻抗，維持腸道健康。建議可用無糖豆漿取代牛奶，平日多進食無糖乳酪、低脂或脫脂乳製品及芝士，但就要避免飽和脂肪過高的全脂乳製品，以及調味乳、加糖乳酪等加糖乳製品。

洪泰雄建議早餐可以無糖乳酪搭配堅果及藍莓，並用豆漿取代含糖的咖啡或奶茶。此外，芝士需要適量進食，以免攝取過多脂肪。

4. 蔬菜類

可選擇綠色葉菜（菠菜、番薯葉、通菜、羽衣甘藍）、高纖維蔬菜（椰菜花、椰菜、南瓜、茄子）及彩色蔬菜（紅椒、黃椒、番茄、蘆筍），這些含豐富膳食纖維的蔬菜有助減緩碳水吸收，降低血糖波動。份量方面，建議每餐至少吃1/2 盤蔬菜，且吃飯時應先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉。如果進食生菜沙律，則可選擇用橄欖油取代加工醬汁。

洪泰雄亦提醒，市民應避免過量進食澱粉含量高的蔬菜和加工蔬菜，例如粟米、薯仔及罐頭、醃漬物等。

5. 水果類

洪泰雄建議適量攝取低GI的水果，例如莓果類（藍莓、草莓、黑莓）、柑橘類（橙、西柚）、蘋果、牛油果、奇異果，以及富含茄紅素和抗發炎功效的番茄，並避免進食香蕉、荔枝、芒果、葡萄、水果乾等高糖水果，也應該避免飲用果汁。

他又建議每餐的水果不超過1個拳頭大小，亦可搭配蛋白質食用，例如將乳酪與莓果混合。

6. 油脂與堅果類

攝取好的油脂及脂肪有助減少胰島素阻抗，提高血糖控制能力，並降低發炎。建議日常可攝取橄欖油、椰子油、亞麻籽油、苦茶油、牛油果、堅果（如核桃、腰果、杏仁）和深海魚等，但就應該避免進食人造牛油、氫化油、炸雞、薯條及豬油和牛油等動物性飽和脂肪。

洪泰雄建議平日可用橄欖油取代沙律醬，並以堅果取代加工零食。