減肥攻略｜50歲女壓力肥暴增至180磅 醫生傳授無痛甩肉法，4個月瘦30磅內臟脂肪減一半

人到中年身材開始「走樣」，大家都以為是代謝變慢，事實上是與壓力有關。有醫生提醒，長期承受壓力會增加一種壓力荷爾蒙「皮質醇」。一名50歲的老闆娘因多年高壓工作，導致飲食失控，體重一度飆升近180磅。她遵從醫囑，終於在4個月內成功減近30磅，連最危險的內臟脂肪都成功減走一半，效果非常顯著。

減肥攻略｜皮質醇作祟 大腦永遠覺得餓

台灣家醫科醫生許書華在其Facebook專頁發文指出，這名50歲老闆娘因壓力大，經常透過飲食解壓，體重一度飆升破80公斤（約177磅）。而過重問題已經導致其膝蓋出現疼痛，變相更加不想動。在不斷暴食又不運動的惡性循環下，身體健康亮起紅燈。

許書華解釋，她的狀況屬於典型的「高壓型內臟肥胖」。當人長期處於緊繃與高壓狀態，身體會分泌大量的壓力荷爾蒙「皮質醇」。這種荷爾蒙會影響身體將多餘的熱量優先轉化成脂肪，並儲存在腹部與內臟位置周圍。

這些藏在腹腔深處的脂肪並非只是「隱形」，它們會持續釋放發炎物質，干擾胰島素正常作用，導致血糖控制失調。同時阻斷大腦接收「飽足」訊號，讓人愈吃愈停不下來，陷入易胖的惡性循環。再加上患者當時膝蓋已因體重過重出現疼痛，活動量大減，若此時仍強迫自己「少吃多動」，身體反而會誤判面臨飢荒而啟動節能模式、降低基礎代謝，讓減重進入平台期。

減肥攻略｜不節食靠「調理」：睡眠、飲水、聰明吃

許書華沒有要求患者嚴格節食或劇烈運動，而是聚焦於重建正常的代謝節奏。她為女子訂立為期16週的飲食調整，重點如下：

拉高每日飲水量： 水分是代謝的基本原料，確保身體有足夠的水分運作。

水分是代謝的基本原料，確保身體有足夠的水分運作。 把睡眠當成療程： 透過改善長期睡眠品質，讓壓力荷爾蒙皮質醇恢復正常晝夜節律。

透過改善長期睡眠品質，讓壓力荷爾蒙皮質醇恢復正常晝夜節律。 彈性飲食控制：不強制水煮餐，而是教導在外食時聰明選擇，並調整碳水化合物攝取時機，在享受美食的同時達成減重目標。

實行4個月後，女子的減肥成果驚人：

體重從80.4公斤降至67.5公斤

體脂率從38.6%降至28.4%

內臟脂肪更從危險的14降至7

減肥攻略｜內臟脂肪減走一半是大成功

許書華強調，內臟脂肪被稱為「沉默的殺手」，其危害遠比皮下脂肪嚴重。當內臟脂肪過高，代表脂肪正持續包覆心臟、肝臟、腸道等重要器官，釋放發炎物質與游離脂肪酸，直接損害器官功能，與代謝症候群、心血管疾病、糖尿病等高度相關。

女子的內臟脂肪能在短期內從14降至7，代表身體已從慢性發炎狀態大幅改善，整體血液檢查數值也獲得顯著優化，並非只是變瘦，而是真正將身體從疾病邊緣拉回來。

減肥攻略｜減重成功關鍵在於平衡荷爾蒙 非對抗食慾

許書華指出，許多人在減重路上總是與食慾搏鬥，但真正的關鍵是創造一個讓身體「敢於燃燒」的環境。當睡眠充足、發炎下降、壓力解除，身體的代謝開關就會重新打開，體重自然會回歸標準。減重不是與身體對抗，而是與它和解。

減肥習慣｜4個簡單習慣 無痛減肥2年不反彈

台灣肥胖症專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，引述一項發表於頂尖醫學期刊《JAMA》的最新研究發現，只要將4個簡單習慣融入生活，不僅能逆轉高血脂、高血糖、肥胖等代謝問題，且健康效果還能維持長達2年。研究中所推廣的並非魔鬼訓練或嚴格節食，而是把以下4件事變成每天生活的日常：

1. 餐餐吃蔬菜

干預組成員一起準備蔬菜料理、一起用餐，讓吃青菜變成一件享受的事，而非被迫的苦差事。研究追蹤發現，干預組在24個月後仍保持較高的蔬菜攝取量。

2. 每日快走

干預組成員平均每天步行5,356步，每週中強度身體活動時間平均達127.5分鐘。研究強調，參與者在步行中享受新鮮空氣、氣味、聲音和色彩，以及運動後腦內啡帶來的愉悅感，「享受」是習慣能夠持續的關鍵。

3. 感官覺察

練習在吃飯或走路時，用心感受食物的香氣、顏色和味道，或體會運動後神清氣爽的感覺。研究證實，干預組在24個月後仍維持較高的感官覺察能力，這有助於強化健康行為的正向回饋。

4. 情緒調節

當面臨壓力或想吃東西的衝動時，先給自己一個緩衝空間，學習好好處理情緒，而不是用食物來發洩。研究發現，干預組在6個月時的感知壓力顯著低於對照組。

ELM研究證實，透過養成上述4個簡單習慣，不僅能改善血糖、腰圍、三酸甘油酯等臨床指標，還能顯著提升生活品質，且效果可持續長達2年。