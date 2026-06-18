健康飲食︱低糖產品暗藏代糖陷阱？代糖或令脂肪肝患者情況惡化，營養師選擇指南

脂肪肝患者通常對減糖意識較高，特別是對果糖的禍害深感警惕。因此，購買食物或飲品時，都會盡量選用低糖版本。然而，「低糖」或「無糖」版本並不一定對肝臟有益。香港衞生署數據顯示，約27%的成年人（近一百萬人）患有脂肪肝。多年來的研究對代糖的健康影響均持保留態度；減少進食甜味飲品或食物而改用低糖版本（通常含有代糖），未必對保護肝臟有益。

科研數據揭示隱憂

事實上，早於2023年，一項研究追蹤了近4000名成人的肝臟健康，當中超過一半人不知道自己患有脂肪肝。結果顯示，代糖使用者的脂肪肝風險，竟然比不使用代糖（使用真糖）的人士高出78%。

另外，結果亦顯示高糖飲食（定義為每日攝取糖分達72克（男性）或50克（女性）以上人士）患脂肪肝風險高60%。注意，這個定義相當於美國心臟協會建議每日糖分攝取量上限的兩倍。

近期另一項2025年刊登的中國研究則分析了含糖飲品與含代糖飲品對肝臟的影響。結果顯示，無論是真糖用家改用代糖，還是代糖用家改用真糖，對脂肪肝情況均沒有改善。唯一的改善方法是轉飲清水。

雖然單一研究尚不足以斷定代糖比真糖更具破壞性，但數據明確反映：將添加糖改為代糖，並能不能對肝臟提供額外保護。

真假糖傷肝依舊

脂肪肝患者通常首以減糖及減精煉澱粉為主要飲食策略。當身體攝取添加糖後，糖分直接在肝臟轉化為脂肪，並抑制脂肪代謝。

相反，化學代糖影響肝功能的機制較為間接。當身體攝取代糖後，進入腸道會改變腸道菌群，同時干擾胰島素分泌，並維持大腦對甜味的依賴。雖然路徑不同，但最終同樣會增加肝臟負擔。

這與世界衛生組織2023年的指南一致：不建議利用代糖控制體重或代謝疾病，因其可能增加二型糖尿病及心血管風險。儘管研究結果存在差異，如丹麥研究顯示代糖在短期內不導致脂肪肝惡化，但大部分研究的最終結論相若：代糖絕非改善脂肪肝的萬靈丹。

營養師：注意你的主要添加糖來源

每次跟客人提到添加糖，大部分人都立即回答不喜歡吃甜品或糖果。但事實上，大部分港人的添加糖來源是來自飲品。咖啡奶茶、樽裝飲品、特調飲品、果汁以及雞尾酒等，大部分都含大量添加糖或代糖。所以即使你不吃甜品，也不代表飲食屬於低糖。

• 首選飲品：純水或無糖茶，如烏龍、菊花茶

• 逐漸減糖進而戒糖：減少嗜甜，需逐步淡化對甜味的依賴。慢慢減少用糖份量，並將零食選擇改以鹹味為主。

• 詳閱標籤：留意成分表中的代糖種類，標榜「零糖」並不等同於沒有代糖

• 持續跟進：脂肪肝的康復取決於整體飲食模式與體重控制，建議定期諮詢營養師以調整方案。