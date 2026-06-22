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乳腺癌︱30歲美妝KOL不煙不酒愛健身確診乳腺癌，情緒壓力成關鍵因素，呼籲學習發洩情緒
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乳腺癌︱30歲美妝KOL不煙不酒愛健身確診乳腺癌，情緒壓力成關鍵因素，呼籲學習發洩情緒

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣知名美妝KOL Cara Wu，6月9日突然透過社交平台公布不幸消息，證實自己在五月確診乳腺癌。年僅30歲的Cara一直維持健康生活習慣，飲食乾淨又愛健身；但她點出，或許「情緒壓力」是致癌主因，呼籲所有女性：「該發瘋的時候就發瘋！」。

 

乳腺癌︱生活方式最健康反罹癌

 

　　Cara在IG帖文中透露，自己近幾週密集進行了CT、骨頭掃描、MRI等多項檢查，直到確認乳癌治療方向後才選擇公開。她形容自己是「身邊的人裏生活方式最健康的」：不煙不酒、早睡早起、規律重訓、幾乎只吃原型食物。然而，家族無癌症史、年僅30歲的她，依然迎來了乳腺癌的確診。

 

　　面對衝擊，醫生對Cara說：「不要問為甚麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了。」而醫生這句話也反映著，乳癌的發生往往與完美健康管理無絕對的相關。

 

乳腺癌︱情緒內耗成關鍵因素

 

　　Cara坦言，自己在絞盡腦汁後能想到的唯一原因，只有「情緒上的壓力」。她描述自己性格壓抑、謹慎，不喜歡分享負面情緒，總是報喜不報憂，將他人需求置於自己之上，遇到委屈只會默默消化，然後繼續前行。

 

　　隱忍情緒的壓力，身體是沒辦法消化掉的。長期下來的慢性發炎，身體最終會受不了！

 

乳腺癌︱直面化療恐懼 呼籲女性：該發瘋就發瘋

 

　　作為一名美妝KOL，Cara坦言比起身體上的痛苦，她更害怕化療對心理的影響。她自嘲是「一出生就超多頭髮的髮量王者」，深知化療副作用對外表的衝擊。但她仍展現堅強：「我知道化療的副作用是暫時的，頭髮會再長出來的……我相信上天不會給我克服不了的苦難！」

 

　　Cara呼籲所有容易內耗、習慣忍耐的女性，要學會發洩情緒：

 

　　世界就是會給哭鬧的孩子多一塊年糕的地方，去問、去請求、去要吧。為了自己的身心健康，遇到不合理的人或事，少壓抑少內耗，該發瘋的時候就發瘋！因為活最久的永遠是臉皮厚說話最大聲的那些人！

 

　　帖文最後，Cara以自身經驗提醒所有女性要定期預防與檢測乳房健康：

 

●　定期自我檢查：洗澡時摸摸胸部和腋下，注意不正常腫塊。

●　30歲後定期檢查：即使無家族史、生活健康也不可輕忽。

●　勿因他人案例而自暴自棄：雖生活健康但罹癌是比較倒霉，不代表可以繼續熬夜亂吃不運動。

 

Tags:#健康問題#癌症#乳癌#壓力#美妝#健身#化療#KOL#台灣#健康
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