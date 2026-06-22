名人離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲，4年前曾健康亮紅燈，出現心臟衰竭及腎臟問題

憑經典金曲《你把我灌醉》紅遍華語樂壇、被譽為「搖滾教父」的台灣資深音樂人黃大煒，驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。其胞姊6月14日透過律師發出聲明證實死訊，指黃大煒於6月2日（香港時間3日）離世。上月5日他才宣布移居夏威夷展開新生活，據律師聲明所述，「在最後這一個月，他滿心期待地要帶著音樂再度出發」，豈料樂迷等到的卻是噩耗，令人不勝唏噓。其交往逾20年的女友Vicky，昨日亦在社交平台上載兩人於2003年的合照，悼念對方。

黃大煒胞姊透過律師發聲明證實死訊

黃大煒胞姊在律師發出的聲明中交代，黃大煒於2025年12月27日結束在台灣的生活，與姊姊一同回到夏威夷。聲明強調：

在此之後，除了二位姊姊，沒有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。

聲明並指出，兩位姊姊是黃大煒的指定繼承人，將全權處理其遺產。

聲明又同時指出：「如有其他人就黃大煒先生的演藝事業提出任何工作說明、業務洽談、或未來規劃，均不屬實，對黃大煒先生之遺屬更不生任何法律效力。」對於外界冒用黃大煒名義經營社交媒體或入侵通訊軟件，聲明要求立即停止有關不法行為並關閉相關帳號或平台；如有任何對黃大煒及其家人、朋友和工作夥伴的不實指控，造成名譽或私隱受損，將立即存證並保留法律追訴權。

家屬至今未透露黃大煒的確切死因。據了解，家屬近日一直深陷悲痛之中。至於後續會否在台灣舉辦告別式，律師助理表示一切仍有待家屬通知。

資深音樂人黃大煒驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。（FB圖片）

資深音樂人黃大煒驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。（FB圖片）

交往逾20年女友Vicky發文悼念 曾共度抗癌歲月

黃大煒與女友Vicky相戀近30年，Vicky昨日在社交平台上載兩人於2003年的合照，寫道：「2003年的咱們倆……」未知是否作最後悼念。Vicky於2003年確診胃癌，治療期間曾因痛苦提出分手，但黃大煒不離不棄，更耗資近億元台幣助她對抗癌症。為免影響Vicky情緒，甚至回到自己成長的夏威夷，讓女友專心治療休養。這段經歷後來濃縮成3分46秒的歌曲〈When she screams〉。2019年，黃大煒在「1010台北演唱會」上將此曲獻給台下的Vicky，令她熱淚盈眶。

Vicky曾表示，黃大煒的世界裏沒有生離死別，並說：「聽到我生病，對他來講是很大的打擊。我對我自己講，我要活下去，如果有一天沒有黃大煒，可能也沒有Vicky。」不過，黃家透過律師發布死訊聲明後，Vicky罕有動怒，直指該律師無權代表發布消息，揚言將控告該名律師，令事件陷入法律羅生門。

黃大煒生前最後帖文曝光 仍舊是女友

黃大煒於5月25日在Facebook分享Vicky的照片，只見Vicky身形明顯消瘦，但仍露出笑容，與藝人范曉萱、音樂人Polo保羅王合照。黃大煒還在帖文中寫下「Awesome！！！」。

黃大煒與女友Vicky相戀近30年。（IG圖片）

黃大煒生前最後帖文曝光，仍舊是有關女友。（FB圖片）

（FB圖片）

舒淇、吳宗憲等好友致哀

黃大煒離世的消息震驚演藝圈。舒淇在社交平台上載黃大煒黑白照，留言：「一路好走﹗」。而與黃大煒私交甚篤的吳宗憲得知噩耗後亦悲痛萬分。吳宗憲透露，在好友生命中的最後一年兩人曾見面數次，聊天時感受到對方對「黃大煒式音樂」的執著與堅持。黃大煒當時更分享了已錄好的新作品，兩人本相約回台灣宣傳新歌，豈料這個約定如今已無法實現。

4年前曾健康亮紅燈

黃大煒於2022年曾健康亮紅燈。當時正值炎夏，他因身體不適而大量飲水，卻導致雙腳異常腫脹。經緊急送院檢查後，醫生證實其心肺功能已超出負荷，體內水分無法正常代謝，雙腳腫脹如木頭。那場大病令他開始正視心臟衰竭及腎臟問題，決心調整生活步調。如今猝逝，令人不勝唏噓。

出生香港、成名台灣 被譽為「搖滾教父」

黃大煒出生於香港，自小移居美國夏威夷，畢業於夏威夷大學旅館管理系，成名於台灣樂壇，被譽為「搖滾教父」。大學時期獲贈第一把結他後，從此踏上音樂之路。他自學結他與電子合成器，並先後組成「KRUSH」及「TRIAD」樂團在澳洲、日本等地巡迴演出。

黃大煒其後獲音樂製作人李壽全發掘赴台發展，1988年發行首張英文專輯《David 黃》，並於1990年憑首張國語專輯《讓每個人都心碎》的獨特唱腔備受華語樂壇關注。1994年，他推出《手下留情》專輯，當中的主打歌《你把我灌醉》成為華語經典金曲。2000年，黃大煒再憑《秋天1944》榮獲第11屆金曲獎「最佳編曲人獎」，成就不凡。