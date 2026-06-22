歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
七月
紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會 紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會
推介度：
29/07/2026
10
七月
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主...
推介度：
10/07/2026 - 11/07/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
名人離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲，4年前曾健康亮紅燈，出現心臟衰竭及腎臟問題
健康Tips

名人離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲，4年前曾健康亮紅燈，出現心臟衰竭及腎臟問題

健康解「迷」
健康解「迷」

　　憑經典金曲《你把我灌醉》紅遍華語樂壇、被譽為「搖滾教父」的台灣資深音樂人黃大煒，驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。其胞姊6月14日透過律師發出聲明證實死訊，指黃大煒於6月2日（香港時間3日）離世。上月5日他才宣布移居夏威夷展開新生活，據律師聲明所述，「在最後這一個月，他滿心期待地要帶著音樂再度出發」，豈料樂迷等到的卻是噩耗，令人不勝唏噓。其交往逾20年的女友Vicky，昨日亦在社交平台上載兩人於2003年的合照，悼念對方。

 

黃大煒胞姊透過律師發聲明證實死訊

 

　　黃大煒胞姊在律師發出的聲明中交代，黃大煒於2025年12月27日結束在台灣的生活，與姊姊一同回到夏威夷。聲明強調：

 

　　在此之後，除了二位姊姊，沒有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。

 

　　聲明並指出，兩位姊姊是黃大煒的指定繼承人，將全權處理其遺產。

 

　　聲明又同時指出：「如有其他人就黃大煒先生的演藝事業提出任何工作說明、業務洽談、或未來規劃，均不屬實，對黃大煒先生之遺屬更不生任何法律效力。」對於外界冒用黃大煒名義經營社交媒體或入侵通訊軟件，聲明要求立即停止有關不法行為並關閉相關帳號或平台；如有任何對黃大煒及其家人、朋友和工作夥伴的不實指控，造成名譽或私隱受損，將立即存證並保留法律追訴權。

 

　　家屬至今未透露黃大煒的確切死因。據了解，家屬近日一直深陷悲痛之中。至於後續會否在台灣舉辦告別式，律師助理表示一切仍有待家屬通知。

 

黃大煒離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲 生前最後帖文曝光 曾花逾億台幣救患癌女友

資深音樂人黃大煒驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。（FB圖片）

黃大煒離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲 生前最後帖文曝光 曾花逾億台幣救患癌女友

資深音樂人黃大煒驚傳在夏威夷猝逝，終年61歲。（FB圖片）

 

 

交往逾20年女友Vicky發文悼念 曾共度抗癌歲月

 

　　黃大煒與女友Vicky相戀近30年，Vicky昨日在社交平台上載兩人於2003年的合照，寫道：「2003年的咱們倆……」未知是否作最後悼念。Vicky於2003年確診胃癌，治療期間曾因痛苦提出分手，但黃大煒不離不棄，更耗資近億元台幣助她對抗癌症。為免影響Vicky情緒，甚至回到自己成長的夏威夷，讓女友專心治療休養。這段經歷後來濃縮成3分46秒的歌曲〈When she screams〉。2019年，黃大煒在「1010台北演唱會」上將此曲獻給台下的Vicky，令她熱淚盈眶。

 

　　Vicky曾表示，黃大煒的世界裏沒有生離死別，並說：「聽到我生病，對他來講是很大的打擊。我對我自己講，我要活下去，如果有一天沒有黃大煒，可能也沒有Vicky。」不過，黃家透過律師發布死訊聲明後，Vicky罕有動怒，直指該律師無權代表發布消息，揚言將控告該名律師，令事件陷入法律羅生門。

 

黃大煒生前最後帖文曝光 仍舊是女友

 

　　黃大煒於5月25日在Facebook分享Vicky的照片，只見Vicky身形明顯消瘦，但仍露出笑容，與藝人范曉萱、音樂人Polo保羅王合照。黃大煒還在帖文中寫下「Awesome！！！」。

 

黃大煒離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲 生前最後帖文曝光 曾花逾億台幣救患癌女友

黃大煒與女友Vicky相戀近30年。（IG圖片）

 

黃大煒離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲 生前最後帖文曝光 曾花逾億台幣救患癌女友

黃大煒生前最後帖文曝光，仍舊是有關女友。（FB圖片）

 

黃大煒離世｜資深音樂人黃大煒猝逝終年61歲 生前最後帖文曝光 曾花逾億台幣救患癌女友

（FB圖片）

 

 

舒淇、吳宗憲等好友致哀

 

　　黃大煒離世的消息震驚演藝圈。舒淇在社交平台上載黃大煒黑白照，留言：「一路好走﹗」。而與黃大煒私交甚篤的吳宗憲得知噩耗後亦悲痛萬分。吳宗憲透露，在好友生命中的最後一年兩人曾見面數次，聊天時感受到對方對「黃大煒式音樂」的執著與堅持。黃大煒當時更分享了已錄好的新作品，兩人本相約回台灣宣傳新歌，豈料這個約定如今已無法實現。

 

4年前曾健康亮紅燈

 

　　黃大煒於2022年曾健康亮紅燈。當時正值炎夏，他因身體不適而大量飲水，卻導致雙腳異常腫脹。經緊急送院檢查後，醫生證實其心肺功能已超出負荷，體內水分無法正常代謝，雙腳腫脹如木頭。那場大病令他開始正視心臟衰竭及腎臟問題，決心調整生活步調。如今猝逝，令人不勝唏噓。

 

出生香港、成名台灣 被譽為「搖滾教父」

 

　　黃大煒出生於香港，自小移居美國夏威夷，畢業於夏威夷大學旅館管理系，成名於台灣樂壇，被譽為「搖滾教父」。大學時期獲贈第一把結他後，從此踏上音樂之路。他自學結他與電子合成器，並先後組成「KRUSH」及「TRIAD」樂團在澳洲、日本等地巡迴演出。

 

　　黃大煒其後獲音樂製作人李壽全發掘赴台發展，1988年發行首張英文專輯《David 黃》，並於1990年憑首張國語專輯《讓每個人都心碎》的獨特唱腔備受華語樂壇關注。1994年，他推出《手下留情》專輯，當中的主打歌《你把我灌醉》成為華語經典金曲。2000年，黃大煒再憑《秋天1944》榮獲第11屆金曲獎「最佳編曲人獎」，成就不凡。

 

Tags:#癌症#網絡熱話#健康問題#歌手#音樂
Add a comment ...Add a comment ...
登山意外｜兩港男日本飛驒山脈受困一死一獲救　30歲倖存者憶登山經過：如可重來會不去
更多健康解「迷」文章
登山意外｜兩港男日本飛驒山脈受困一死一獲救　30歲倖存者憶登山經過：如可重來會不去
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處