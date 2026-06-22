名人健康︱楊秀惠自爆暴食失控，極端方法減肥致情緒崩潰，醒覺善待自己走出陰霾

現年41歲的前TVB花旦楊秀惠，自2019年與圈外富貴男友葉世揚結婚，翌年約滿離巢後淡出演藝圈，轉型從商專心打理美容生意，短短幾年生意額已突破1億港元。不過，她近日拍片分享當年隻身來港發展的辛酸，自爆曾因壓力爆煲暴食失控，甚至試過服用西藥減肥，結果體重與情緒雙雙失控，陷入低谷時自覺放棄人生。

曾壓力爆煲暴食失控

楊秀惠於2004年參加《國際華裔小姐》選美後，隻身由馬來西亞來港發展。她日前拍片分享當年來港發展的辛酸，憶述初來港時「無人無物」，且不懂說廣東話，她坦言：「其實嗰種無助，真係有啲令人好驚。」她指剛開始拍劇時面對很多微小而無形的壓力，只能依賴進食來減壓：「唔係因為肚餓，而係因為好多嘢控制唔到，而食嘢係我唯一覺得控制得到，又短暫帶畀我快樂，同埋減壓嘅方法。」

服西藥減肥致情緒崩潰 自覺放棄人生

然而，拍劇需要控制體重，暴食後的楊秀惠選擇服用西藥減肥，結果導致體重與情緒進一步失控，健康每況愈下。她形容當時「無助到極點」，更直言：「我覺得唔單止係食嘢不受控，而係我覺得自己有少少放棄咗人生。」直到某天她突然想通，意識到必須為自己的人生負責，才開始學會善待自己，走出陰霾。

嫁豪門做闊太 轉型從商成商界女強人

楊秀惠於2004年參加《國際華裔小姐》選美後，由馬來西亞來港發展，當年憑《赤沙印記@四葉草.2》的清純形象走進觀眾視野，更因此被譽為「四葉草女神」。效力TVB 16年間，她參演過約39部電視劇，包括在《鬼同你OT》飾演「蜘蛛精」羅麗花及《大帥哥》中的「艾妞」都深受觀眾喜愛。而她的告別作《十八年後的終極告白》，飾演聾啞人士「謝家倩」演技大獲好評。

楊秀惠於2019年低調嫁給圈外富貴男友葉世揚，並於翌年拍畢《十八年後的終極告白》後約滿離巢。2020年離巢後轉型從商，她將重心轉移至美容生意。憑著親力親為與經商頭腦，短短幾年內生意額已突破1億港元，成功蛻變為商界女強人。