防蚊止癢︱哈佛醫生教2秒止痕法，拆解蚊叮痕癢原理，濕疹患者也有效
踏入雨季是蚊蟲出沒的高峰期，出遊時被蚊蟲叮咬痕癢不止，情況實在令人難受。坊間流傳在痕癢處「劃十字」可以緩解痕癢，但並非人人都覺得有效。哈佛醫生教大家一個簡單動作，不用任何工具亦無需掐弄皮膚，方可令痕癢感瞬間消失，甚至連濕疹引起的痕癢都可以緩解。
防蚊止癢︱本港降雨量漸增 粉嶺區蚊患嚴重
本港連日降雨量增加，溫熱潮濕的環境有利白紋伊蚊生長與繁殖。食環署公布最新一期的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，覆蓋10個監察地區。其中，粉嶺南的蚊忠最為嚴重，誘蚊器指數更高達31.8%；而何文田、黃大仙東、大埔西，以及油塘及茶果嶺一帶的指數更突破10%，可見白紋伊蚊的分布相當廣泛。
據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。
本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。醫生有以下止痕方法建議：
蚊咬止痕4招
1. 用冰袋或濕毛巾冷敷患處
2. 用清潔液
3. 吃口服抗組織胺藥物
4. 外塗類固醇藥膏
資料來源：皮膚科專科醫生林嘉雯
防蚊止癢︱哈佛醫生教「2秒止痕法」
哈佛大學畢業醫生兼作家Dr. Trisha Pasricha 在社交平台分享，在蚊蟲叮咬後出現痕癢，只需要在痕癢處用手指反覆輕搓，即可有效緩解痕癢。
哈佛大學畢業醫生兼作家Dr. Trisha Pasricha教「2秒止痕法」。
只需要在痕癢處用手指反覆輕搓，即可有效綬解痕癢。
揉搓止痕法不只適用於蚊叮，運用阻斷訊號的原理，也能有效緩解濕疹引起的痕癢。
Dr. Trisha Pasricha解釋，皮膚被蚊叮咬後，患處痕癢是因為局部神經纖維會以不均勻的斑塊狀被激活，跟附近未受影響的神經纖維產生強烈對比。
她亦指，其實不需只揉搓被蚊叮的位置，揉搓同一皮節內的附近皮膚，同樣能產生阻斷訊號的效果。她更提出，揉搓止痕法不只適用於蚊叮，運用阻斷訊號的原理，也能有效緩解濕疹引起的痕癢。
防蚊止癢︱「2秒止痕法」有科學根據
這個簡單的動作，背後原來有科學根據。邁阿密大學米勒醫學院的科學家發現，輕撫皮膚能有效阻截痕癢不適。當我們反覆輕揉患處及其周邊區域時，神經系統受到觸覺摩擦剌激，而產生一股強烈的「反向訊號」；這股訊號能蓋過痕癢感，從而阻止痕癢訊號傳遞到大腦。
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同場加映：防蚊止癢︱預防蚊咬小妙招
1. 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。
2. 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。注意：
● 孕婦及 6 個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。
● 在一般的情況下，孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%。
● 如兒童前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。
3. 採取其他關於戶外活動的預防措施，例如：
● 避免使用有香味的化妝品或護膚品
● 依照指示重複使用昆蟲驅避劑
● 如同時使用昆蟲驅避劑及防曬液，應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑。
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