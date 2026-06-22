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肺癌｜中大研究︰第三代標靶藥助逾半晚期ALK患者7年無惡化，預防腦轉移有望與病共存
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肺癌｜中大研究︰第三代標靶藥助逾半晚期ALK患者7年無惡化，預防腦轉移有望與病共存

健康解「迷」
健康解「迷」

　　肺癌是本港頭號癌症殺手，每年有逾6,000宗新症。香港中文大學醫學院聯同全球多間癌症中心，共同領導一項長達7年的大型國際三期臨床研究。結果發現，超過一半未曾接受治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者，在使用第三代標靶藥Lorlatinib後，7年內病情沒有惡化，創下晚期實體腫瘤標靶治療有記錄以來最長的無惡化存活期。這意味著，因某些基因異常而引起的晚期肺癌轉化為「慢性病」，有望讓患者得以「與病共存」。

 

　　這項研究結果於2026年美國臨床腫瘤學會年會（2026 ASCO Annual Meeting）上發表，並同步刊於國際權威醫學期刊《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）。研究由中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授領導。

 

肺癌｜中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥 7年無惡化預防腦轉移 有望「與病共存」

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授剛在2026年美國臨床腫瘤學會年會（2026 ASCO Annual Meeting） 上發表全球大型三期臨床研究CROWN的七年研究報告，成果並同時刊登於國際權威醫學期刊《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）。（中大醫學院圖片）

 

肺癌｜肺癌轉移至腦部十分常見 ALK陽性患者機率逾30%

 

　　肺癌是全球最多人罹患的癌症，每年約180萬人死於肺癌。在本港，肺癌更是頭號癌症殺手，每年新症超過6,000宗。當中接近8成為非小細胞肺癌（NSCLC）患者，約百分之4屬ALK陽性個案。肺癌轉移至腦部十分常見，特別是帶有ALK或EGFR基因變異的NSCLC患者，超過30%會出現腦轉移。傳統放射治療在控制腦轉移和長期存活方面效果有限。

 

　　研究在全球多中心進行，共296名從未接受過治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者參與，並隨機分為兩組，分別是149人接受第三代標靶藥Lorlatinib，147人接受第一代標靶藥Crizotinib。

 

　　結果顯示，Lorlatinib組的中位無惡化存活期「尚未達到」，即超過一半患者用藥7年後病情仍然穩定；7年無惡化存活率為55%。相比之下，傳統一線藥物Crizotinib組的中位無惡化存活期僅為9.1個月，7年無惡化存活率僅得3%。使用Lorlatinib的患者，病情惡化或死亡風險大幅降低超過8成。

 

肺癌｜有效預防腦轉移 長期服用安全

 

　　腦轉移在帶有ALK或EGFR基因變異的非小細胞肺癌患者中十分常見，超過3成會出現腦轉移，嚴重影響患者的生活質素。研究發現，Lorlatinib能有效穿透血腦屏障，7年無顱內惡化機率高達92%，是對照組的6倍。更關鍵的是，原本沒有腦轉移的患者，有96%在7年內沒有出現腦轉移，幾乎完全預防了新發腦轉移。

 

　　中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄醫生指出，腦轉移一直嚴重影響肺癌患者長期生存和生活質素。是次研究顯示Lorlatinib在控制已出現腦病變和預防新發腦轉移方面效果顯著，甚至在治療30個月後實現了顱內病情無惡化。

 

肺癌｜中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥 7年無惡化預防腦轉移 有望「與病共存」

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授（左）和中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄醫生（右）。（中大醫學院圖片）

 

肺癌｜中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥 7年無惡化預防腦轉移 有望「與病共存」

領導是項研究的莫樹錦教授。（中大醫學院圖片）

 

肺癌｜中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥 7年無惡化預防腦轉移 有望「與病共存」

李兆澄醫生指出，腦轉移一直嚴重影響肺癌患者長期生存和生活質素。（中大醫學院圖片）

 

肺癌｜中大研究：逾半晚期ALK肺癌患者用第三代標靶藥 7年無惡化預防腦轉移 有望「與病共存」

患者吳先生表示在2022年58歲確診晚期 ALK 陽性非小細胞肺癌，服用了三年多Lorlatinib。他已經「當自己無病」。（中大醫學院圖片

 

肺癌｜副作用可控 安全性良好

 

　　研究亦顯示，患者長期服用Lorlatinib沒有出現新的或更嚴重的副作用。常見不良反應包括高膽固醇、高三酸甘油脂、體重增加及認知功能受損，這些情況可通過調整藥物劑量處理，而且適當降低劑量也不影響療效。

 

肺癌｜有望讓患者得以「與病共存」

 

　　領導是項研究的莫樹錦教授表示，今次長達7年的追蹤研究結果是前所未有的：

 

　　Lorlatinib展現出持久的療效，不僅顯著延長了患者的生命，更通過卓越的顱內保護作用和藥物安全性，提升了患者的生活質素。這讓醫學界看到了一個可能性，就是可以將這種曾經極度危險的晚期肺癌轉變為一種可控、可長期共存的「慢性病」，為全球肺癌患者帶來莫大的希望。

 

 

Tags:#健康問題#癌症#標靶藥#香港中文大學#肺癌
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