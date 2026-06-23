素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

紅豆，在甜點界是非常普遍的食材。

紅豆沙、紅豆糕，紅豆麻糬，和紅豆抹茶新地……從傳統到現代，各式的甜點中，紅豆總是頻繁出現。赤紅色的外表，紥實的豆粒，放水裏泡，泡軟之後用慢火熬煮，就能成為沙軟綿密的紅豆。將之壓成泥，就成了不可或缺的甜點美食，放入抹茶蛋糕、日式大福裏，那股溫潤、飽滿的甜香總能精準地撫慰人心。

紅豆的誘惑，不在於驚艷刺鼻的香氣，反而那清甜的豆香，能恰到好處地將甜點的美味發揮得淋漓盡致。加上紅豆的價錢實在，從中醫角度來看相對正氣。這種價廉物美的紅豆，難怪是媽媽們的最愛。用它搭配陳皮，熬成老少咸宜的傳統甜湯，熱吃行，冷吃又行；做成凍條，就能簡單地征服一眾調皮的孩子，成為童年珍貴的回憶。

紫薯紅豆脆餅

2人份 預備時間：35分 烤焗時間：45分鐘

材料：

紫番薯（紫地瓜）1個／ 紅豆蓉（泥） 1飯碗／ 全麥麵粉 3茶杯

調味：

鹽 1茶匙 ／ 黃糖 4湯匙／ 杏仁粉（原味） 2湯匙／ 橄欖油 6湯匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 湯碗／ 茶匙／ 大沙律（拉）碗／ 煮鍋／ 木舀／ 矽膠拌匙／ 桿麵棍／ 牛油紙（烘焙紙）／ 焗（烤）架／ 28寸易潔深鍋連鑊(鍋)蓋

步驟：

1. 沖洗紫番薯（紫地瓜），刨走皮，放煮鍋中，以中火煮15分鐘。然後放涼待用。

2. 把紅豆蓉（泥）和步驟1放 大沙律（拉）碗中，加入鹽巴、黃糖、杏仁粉和1湯匙的橄欖油，用矽膠拌匙攪拌均勻（如圖）。

3. 放全麥麵粉放另一個大沙律（拉）碗中，加入半茶匙的鹽巴，和6湯匙的橄欖油，和2湯匙的清水（如圖），攪拌均勻。

4. 然後揉搓成麵糰（如圖）。

5. 將步驟3切成四份，分別用桿麵棍壓成餅皮（如圖）。

6. 舀3湯匙的步驟2，放在步驟4之上（如圖）。

7. 將左邊的餅皮摺起（如圖），然後右邊（如圖），再上下包好，成一個長方形（如圖）。

8. 鋪好牛油紙（烘焙紙）／焗（烤）架，將步驟6放28寸易潔深鍋連鑊(鍋）中，以中火焗45分鐘。

筆記：

1. 紫番薯（紫地瓜）有豐富的膳食纖維、花青素和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

2. 紅豆有幫助免疫系統正常運作之蛋白質、維生素B、和鉀、鎂和鐵等。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。