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素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化
食得有營
健康好煮意
素食

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　紅豆，在甜點界是非常普遍的食材。

 

　　紅豆沙、紅豆糕，紅豆麻糬，和紅豆抹茶新地……從傳統到現代，各式的甜點中，紅豆總是頻繁出現。赤紅色的外表，紥實的豆粒，放水裏泡，泡軟之後用慢火熬煮，就能成為沙軟綿密的紅豆。將之壓成泥，就成了不可或缺的甜點美食，放入抹茶蛋糕、日式大福裏，那股溫潤、飽滿的甜香總能精準地撫慰人心。

 

　　紅豆的誘惑，不在於驚艷刺鼻的香氣，反而那清甜的豆香，能恰到好處地將甜點的美味發揮得淋漓盡致。加上紅豆的價錢實在，從中醫角度來看相對正氣。這種價廉物美的紅豆，難怪是媽媽們的最愛。用它搭配陳皮，熬成老少咸宜的傳統甜湯，熱吃行，冷吃又行；做成凍條，就能簡單地征服一眾調皮的孩子，成為童年珍貴的回憶。

 

紫薯紅豆脆餅

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

2人份   預備時間：35分 烤焗時間：45分鐘

 

材料：

 

紫番薯（紫地瓜）1個／ 紅豆蓉（泥） 1飯碗／ 全麥麵粉 3茶杯

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

調味：

 

鹽 1茶匙 ／ 黃糖 4湯匙／ 杏仁粉（原味） 2湯匙／ 橄欖油 6湯匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 湯碗／ 茶匙／ 大沙律（拉）碗／ 煮鍋／ 木舀／ 矽膠拌匙／ 桿麵棍／ 牛油紙（烘焙紙）／ 焗（烤）架／ 28寸易潔深鍋連鑊(鍋)蓋

 

步驟：

 

　　1.    沖洗紫番薯（紫地瓜），刨走皮，放煮鍋中，以中火煮15分鐘。然後放涼待用。

 

　　2.    把紅豆蓉（泥）和步驟1放 大沙律（拉）碗中，加入鹽巴、黃糖、杏仁粉和1湯匙的橄欖油，用矽膠拌匙攪拌均勻（如圖）。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　3.    放全麥麵粉放另一個大沙律（拉）碗中，加入半茶匙的鹽巴，和6湯匙的橄欖油，和2湯匙的清水（如圖），攪拌均勻。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　4.    然後揉搓成麵糰（如圖）。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　5.    將步驟3切成四份，分別用桿麵棍壓成餅皮（如圖）。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　6.    舀3湯匙的步驟2，放在步驟4之上（如圖）。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　7.    將左邊的餅皮摺起（如圖），然後右邊（如圖），再上下包好，成一個長方形（如圖）。

 

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

素甜點食譜推介︱紫薯紅豆脆餅豆香誘惑滋味，紫番薯豐富花青素助抗氧化

 

　　8.    鋪好牛油紙（烘焙紙）／焗（烤）架，將步驟6放28寸易潔深鍋連鑊(鍋）中，以中火焗45分鐘。

 

筆記：

 

1.　紫番薯（紫地瓜）有豐富的膳食纖維、花青素和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

 

2.　紅豆有幫助免疫系統正常運作之蛋白質、維生素B、和鉀、鎂和鐵等。

 

3.　蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食甜點#素食#素食譜#食譜#紫薯紅豆脆餅#紅豆#紫番薯#花青素#抗氧化
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