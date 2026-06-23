夏日進補｜「小暑黃鱔賽人參」，黃鱔溫補不燥，中醫推介兩款夏日黃鱔進補食療，增強抗病能力

民間素有「小暑黃鱔賽人參」之說。每逢夏至前後，是黃鱔當造季節。黃鱔經過春季的覓食攝生，體壯而肥，滋補功能達到頂峰。此時，吃「參」怕燥，最好就是選擇黃鱔作食療。尤其夏天是慢性支氣管炎、哮喘等慢性病的緩解期，若以適當補益，可達到「冬病夏治」的效果。若想增強抗病能力，以溫補不燥的黃鱔入膳也是良選。

黃鱔甘溫 入肝脾腎經

中醫學認為，黃鱔肉味甘、性溫，歸肝、脾、腎三經。《本草綱目》載其：「甘、大溫、無毒」。甘味能補、能和、能緩，溫性則善溫陽散寒。黃鱔生於水岸泥窟之中，得水土之氣而生，其性溫而不燥，補而不膩，正合「血肉有情之品」的滋補特性。入肝經以養血，入脾經以益氣，入腎經以強骨，三經同補，可謂周全。

另外，黃鱔最核心的功效，可概括為益氣血、補肝腎、強筋骨、祛風濕。其一，補中益血。《名醫別錄》記載黃鱔「主補中益血」；對於氣血不足、久病體弱、面黃肌瘦之人，黃鱔是極佳的食養之品。尤其適合婦女產後調養。其二，補肝腎、強筋骨。 肝主筋、腎主骨，黃鱔歸肝腎二經，善補肝腎之虛。民間常用黃鱔與豬肉同蒸，治療腎虛腰痛。其三，祛風除濕。 《食療本草》稱黃鱔可「補五臟，逐十二風邪」。對於風寒濕痺、肢體酸痛、風濕性關節炎等症，黃鱔有良好的食療價值。其四，獨具「散濕」之功。 黃鱔還有一個其他滋補品所不具備的特點——散濕氣。一般滋補之品多滋膩礙胃，若體內有濕或脾胃功能不佳，食後反而容易腹脹、舌苔厚膩。而黃鱔兼具補脾益氣與散濕之功，故夏日進補亦少有此弊。

黃鱔血治療面癱？

以往有民間偏方，運用黃鱔血具有祛風通絡、活血化瘀的作用，通過外塗患側對側（左歪塗右，右歪塗左）來牽引面部肌群，以期緩解面癱症狀。然而，面癱病因複雜，黃鱔血僅對部分因風寒引起的面癱可能產生微弱的心理或局部刺激作用，對中樞性面癱或嚴重的周圍性面癱基本無效。並且，存在細菌或寄生蟲感染風險，或過敏風險。面癱亦有最佳治療時間，盲目依賴偏方容易延誤正規治療，患者應先諮詢相熟中醫。

黃鱔食用宜忌

黃鱔適用於氣血不足、年老體衰、病後體弱、風濕痛症，以及食慾不振者。現代研究證實，「黃鱔魚素」還有調節血糖的作用，特別適合糖尿病患者選用。但由於黃鱔較滋膩，烹飪時可加些生薑或陳皮幫助消化。食用時也要徹底煮熟，以殺滅寄生蟲。虛熱及外感病患者慎食，過敏體質者忌食 。

筆者推薦夏日黃鱔進補食療

黃鱔薑絲粥

材料：黃鱔肉500克，薑絲適量，陳皮一塊，粳米3兩

做法：所有材料洗淨，加適量清水，黃鱔與粳米熬粥，加薑絲及鹽調味

功效：温中散寒，理氣補血

黃鱔大補湯

材料：黃鱔1斤，黃芪3錢，當歸3錢，黨參3錢，雞血藤5錢，枸杞子1錢，核桃肉1兩，紅棗5粒，生薑3片

製法：黃鱔洗淨去雜，以鹽洗去身上黏液，再汆水去血腥，斬件備用；所有材料加水1.5L共入煲，以大火煲滾後轉文火煲一至二小時即可

功效：大補氣血，補益肝腎，特別適合老人家體虛氣弱，手術後或產後氣血虛弱者服用