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健康飲食｜紅酒真能護心？843篇研究揭每日一杯增10種癌症風險，酒精無安全劑量
健康Tips
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健康飲食｜紅酒真能護心？843篇研究揭每日一杯增10種癌症風險，酒精無安全劑量

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人飲食習慣不良容易對健康構成隱患。有食安專家引述一項涵蓋843份研究的大型分析指出，每日飲一杯「這飲品」，不僅會提高10種癌症的風險，包括胰臟癌、肝癌、胃癌、乳癌等，亦會增加患上肝硬化、慢性肝病、胰臟炎、下呼吸道感染及結核病的機率。

 

　　台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁個人網站發文表示，不少人以為紅酒有助護心，又或認為小酌怡情，對健康無大礙。然而，由美國華盛頓大學團隊回顧843份研究、橫跨60年數據，並發表於《Nature Health》期刊的研究結論指出，酒精對癌症而言並不存在「安全劑量」。

 

致癌飲食｜日飲一杯酒增10種癌症風險

 

　　該研究團隊檢視了10種癌症，全部均發現與飲酒存在有害關聯，包括：乳癌大腸直腸癌食道癌咽癌喉癌唇與口腔癌肝癌胃癌胰臟癌攝護腺癌。整體趨勢顯示，飲酒量愈多，風險愈高。值得留意的是，其中7種癌症，即使每日飲酒量少於一杯，風險已經開始上升：

 

● 咽癌

● 大腸直腸癌

● 食道癌

● 乳癌

● 肝癌

● 胰臟癌

● 攝護腺癌

 

　　在這些癌症中，咽癌（不包括鼻咽癌）與飲酒的關聯最為顯著。在平均飲酒量下，其相對風險上升至少105%。喉癌、大腸直腸癌、唇與口腔癌則屬於中等強度證據，風險上升幅度約為22%至49%。這與過去醫學文獻已確認的數字一致，即使是少量飲酒，罹癌機率仍是不飲酒者的1.26倍；過量飲酒者更達5.13倍，涵蓋口腔癌、食道癌、肝癌、乳癌等多個部位。此外，一份分析超過400萬宗癌症案例的研究亦顯示，食道癌與肝癌的發生率，與包括飲酒在內的生活型態因素高度相關。

 

致癌飲食｜飲酒與胰臟炎、肝硬化及其他慢性肝病風險上升有關

 

　　除了癌症，研究亦證實飲酒與胰臟炎、肝硬化及其他慢性肝病的風險上升有關。其中肝硬化與慢性肝病，每日攝取61克酒精，風險即上升至少40%，這些都屬於證據相對明確的項目。酒精同時與下呼吸道感染、結核病有關聯，只是這部分的關聯較弱。

 

　　至於「適量飲酒有助護心」的說法，韋恩指出，相關證據其實薄弱，很可能來自戒酒者偏誤，許多人是因為本身已患病才戒酒，導致不飲酒的人在統計上整體看來較不健康。

 

　　韋恩指出，飲酒後出現臉紅、心跳加速、噁心想吐等反應，正是乙醛去氫酶（ALDH2）活性不足的典型反應。乙醛是酒精代謝的中間產物，本身已被世界衛生組織列為一級致癌物。ALDH2不足的人，乙醛無法被迅速分解，在體內累積時間較長，意味每次飲酒，致癌物停留體內的時間都比一般人更久。他引述研究團隊的呼籲，各國應重新檢討建議的飲酒量，並改善公共衞生訊息，更誠實地面對酒精所帶來的風險。

 

資料來源：食安專家韋恩

 

同場加映｜11大常見致癌習慣

 

　　台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師曾在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高居國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：

 

11大常見致癌習慣
                

1. 高糖高鹽飲食                

● 每周飲用3杯以上含糖飲料                

增加患乳癌風險                

● 高鹽飲食則與胃癌密切相關                
                

2. 久坐不動                

● 建議每坐30分鐘起身活動                

● 避免長時間維持同一姿勢                

                

3. 過量攝取加工紅肉                

● 世界衛生組織已將加工肉品列為一級致癌物                

● 建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。                

                
4. 甲醛                

● 裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心                

● 長期接觸更可能致癌                

● 建議選擇綠建築標章產品或原木家具                

                

5. 口腔清潔不佳                

● 口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。                

                

6. 過度照X光                

● 美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。                

                

7. 開燈睡覺                

● 研究顯示夜間光線暴露可能增加甲狀腺癌風險                

● 干擾褪黑激素分泌                

● 建議保持睡眠環境黑暗                

                

8. 高溫燒烤食物                

● 肉類燒焦會產生多環芳香烴等致癌物                

● 建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用                

                

9. 塑膠微粒接觸                

● 減少使用一次性塑膠製品                

● 選擇無塑膠微粒的個人清潔用品                

● 空氣品質不佳時配戴口罩                

                

10. 飲用過熱湯品                

● 超過65°C的熱飲會反覆傷害食道黏膜                

                

11. 煙、酒、檳榔                

● 三者協同作用會大幅提升口腔癌風險                

● 檳榔子本身即為一級致癌物                

                

資料來源：中醫師 黃上邦          

 

Tags:#健康問題#健康養生#癌症#飲品#酒精#胰臟癌#肝癌#胃癌#乳癌#肝硬化#慢性肝病#胰臟炎#呼吸道感染#結核病
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