健康飲食｜紅酒真能護心？843篇研究揭每日一杯增10種癌症風險，酒精無安全劑量

都市人飲食習慣不良容易對健康構成隱患。有食安專家引述一項涵蓋843份研究的大型分析指出，每日飲一杯「這飲品」，不僅會提高10種癌症的風險，包括胰臟癌、肝癌、胃癌、乳癌等，亦會增加患上肝硬化、慢性肝病、胰臟炎、下呼吸道感染及結核病的機率。

台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁及個人網站發文表示，不少人以為紅酒有助護心，又或認為小酌怡情，對健康無大礙。然而，由美國華盛頓大學團隊回顧843份研究、橫跨60年數據，並發表於《Nature Health》期刊的研究結論指出，酒精對癌症而言並不存在「安全劑量」。

致癌飲食｜日飲一杯酒增10種癌症風險

該研究團隊檢視了10種癌症，全部均發現與飲酒存在有害關聯，包括：乳癌、大腸直腸癌、食道癌、咽癌、喉癌、唇與口腔癌、肝癌、胃癌、胰臟癌及攝護腺癌。整體趨勢顯示，飲酒量愈多，風險愈高。值得留意的是，其中7種癌症，即使每日飲酒量少於一杯，風險已經開始上升：

● 咽癌

● 大腸直腸癌

● 食道癌

● 乳癌

● 肝癌

● 胰臟癌

● 攝護腺癌

在這些癌症中，咽癌（不包括鼻咽癌）與飲酒的關聯最為顯著。在平均飲酒量下，其相對風險上升至少105%。喉癌、大腸直腸癌、唇與口腔癌則屬於中等強度證據，風險上升幅度約為22%至49%。這與過去醫學文獻已確認的數字一致，即使是少量飲酒，罹癌機率仍是不飲酒者的1.26倍；過量飲酒者更達5.13倍，涵蓋口腔癌、食道癌、肝癌、乳癌等多個部位。此外，一份分析超過400萬宗癌症案例的研究亦顯示，食道癌與肝癌的發生率，與包括飲酒在內的生活型態因素高度相關。

致癌飲食｜飲酒與胰臟炎、肝硬化及其他慢性肝病風險上升有關

除了癌症，研究亦證實飲酒與胰臟炎、肝硬化及其他慢性肝病的風險上升有關。其中肝硬化與慢性肝病，每日攝取61克酒精，風險即上升至少40%，這些都屬於證據相對明確的項目。酒精同時與下呼吸道感染、結核病有關聯，只是這部分的關聯較弱。

至於「適量飲酒有助護心」的說法，韋恩指出，相關證據其實薄弱，很可能來自戒酒者偏誤，許多人是因為本身已患病才戒酒，導致不飲酒的人在統計上整體看來較不健康。

韋恩指出，飲酒後出現臉紅、心跳加速、噁心想吐等反應，正是乙醛去氫酶（ALDH2）活性不足的典型反應。乙醛是酒精代謝的中間產物，本身已被世界衛生組織列為一級致癌物。ALDH2不足的人，乙醛無法被迅速分解，在體內累積時間較長，意味每次飲酒，致癌物停留體內的時間都比一般人更久。他引述研究團隊的呼籲，各國應重新檢討建議的飲酒量，並改善公共衞生訊息，更誠實地面對酒精所帶來的風險。

資料來源：食安專家韋恩

同場加映｜11大常見致癌習慣

台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師曾在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高居國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：

11大常見致癌習慣



1. 高糖高鹽飲食

● 每周飲用3杯以上含糖飲料

增加患乳癌風險

● 高鹽飲食則與胃癌密切相關



2. 久坐不動

● 建議每坐30分鐘起身活動

● 避免長時間維持同一姿勢

3. 過量攝取加工紅肉

● 世界衛生組織已將加工肉品列為一級致癌物

● 建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。



4. 甲醛

● 裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心

● 長期接觸更可能致癌

● 建議選擇綠建築標章產品或原木家具

5. 口腔清潔不佳

● 口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。

6. 過度照X光

● 美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。

7. 開燈睡覺

● 研究顯示夜間光線暴露可能增加甲狀腺癌風險

● 干擾褪黑激素分泌

● 建議保持睡眠環境黑暗

8. 高溫燒烤食物

● 肉類燒焦會產生多環芳香烴等致癌物

● 建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用

9. 塑膠微粒接觸

● 減少使用一次性塑膠製品

● 選擇無塑膠微粒的個人清潔用品

● 空氣品質不佳時配戴口罩

10. 飲用過熱湯品

● 超過65°C的熱飲會反覆傷害食道黏膜

11. 煙、酒、檳榔

● 三者協同作用會大幅提升口腔癌風險

● 檳榔子本身即為一級致癌物

資料來源：中醫師 黃上邦