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卵巢癌︱施可瑩病逝 醫生揭早期無徵兆8成晚期確診，慎防6大症狀警示
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卵巢癌︱施可瑩病逝 醫生揭早期無徵兆8成晚期確診，慎防6大症狀警示

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾任ViuTV節目主持、精通廣東話、英語、普通話及韓語的四語司儀施可瑩（Lillian），上月公開罹患卵巢癌的消息後，病情急轉直下，其親友於6月21日代為在社交平台公布噩耗，施可瑩在摯愛和親友的陪伴下安詳離世，引起大眾對婦科癌症的關注。卵巢癌為本港女性最常見及最致命癌症的第6位，早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有8成卵巢癌患者確診時已屬晚期。

 

卵巢癌｜卵巢癌4大常見徵狀

 

　　根據本港醫院管理局智友站資料，卵巢癌在香港女性十大癌症中以發病率排行第6位，每年新症約400宗，大部分患者年齡超過50歲。卵巢癌的發病率雖非最高，但死亡數字卻排名第8。主要是由於卵巢位於骨盆腔深處，早期病徵並不明顯，許多患者病發初期大多只覺得腹部不適，或誤以為自己胃痛或消化不良，因而耽誤診斷與治療，到腹部摸到明顯腫塊時往往已是癌症後期，因此卵巢癌的死亡率偏高。

 

卵巢癌｜卵巢癌7種高危人士

 

　　卵巢癌的成因暫時仍未明確，有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。有7種高危人士患此病的機會較高：

 

●　比一般女性較遲停經

●　從未生育

●　家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）

●　體重超標，食用過多脂肪

●　有自然流產或不孕現象

●　曾罹患乳癌

●　停經後使用荷爾蒙補充療法超過五年

 

卵巢癌｜卵巢癌6大徵狀

 

　　由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，若身體出現以下6大徵狀，或需留意：

 

●　持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

●　腹部不適、肚脹

●　小便頻密

●　大便困難

●　性交時疼痛

●　腰背痛

 

　　以下方法可有效幫助預防卵巢癌：

 

●　飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

●　保持適量運動

●　保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

●　長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療

 

　　此外研究顯示，服用口服避孕藥超過5年的婦女有較低風險患上卵巢癌。懷孕最少一次、以母乳餵哺嬰兒、接受輸卵結紮手術或子宮頸切除手術，均可降低患卵巢癌的風險。50歲以上婦女，可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

 

卵巢癌｜「無聲癌症」8成確診已晚期 一確診存活率剩4成

 

　　台灣婦產科醫生鄭丞傑在當地健康節目《醫師好辣》上指出，隨著醫療進步，子宮頸癌、子宮內膜癌的存活率越來越高，唯獨是卵巢癌除外。鄭丞傑解釋，卵巢癌致命的主要原因在於沒有早期發現。據臨床觀察，卵巢癌第1期存活率可達95％以上，但若進展至第3期，就只剩下40％左右。他指，有7、8成病人求醫時，往往已經確診第3期，癌細胞已轉移至其它部位，治療成效亦有限。

 

　　鄭丞傑續指，一般卵巢篩檢都會照超聲波檢查，但不一定有十足把握發現病灶。他指，有時患者可能今年體檢無問題，但隔了一年再檢查，卻已是第3期。他指，卵巢癌惡化速度極快，有別於子宮頸癌、子宮內膜癌發展較慢。

 

　　一般來說，卵巢癌初期沒症狀，但事實上其實有跡可尋。鄭丞傑指出，他在行醫初期曾蒐集數百個卵巢癌案例，逐一去詢問患者在發病前半年是否有任何症狀，結果發現大部分都會出現腸胃症狀，如消化不良，或是下腹不適但又不痛。由於這些症狀不具特異性，所以容易被忽略。

 

　　鄭丞傑提醒，一旦出現上述不特異症狀持續2周以上，建議盡快求醫。他強調，子宮、卵巢位置接近大腸，故腸胃科醫生診斷病人時，都不能排除胃癌轉移的可能性。

 

卵巢癌治療｜晚期療法以化療配合標靶藥

 

　　本港臨床腫瘤科專科醫生李宇聰曾接受TOPick訪問時表示，早期卵巢癌多以手術方法作根治，即會切除患者兩側卵巢、輸卵管、子宮、局部淋巴、大網膜，以及相關橫隔膜或腹膜組織。至於晚期的卵巢癌，李宇聰則指患者通常以紓緩性化療為主，再加抗血管標靶治療：

 

　　部分病人腫瘤縮小之後，可再作手術，之後再配合打針或口服標靶藥。

 

卵巢癌檢測｜4大檢測方法包括抽血、超聲波檢查、電腦掃描及組織活檢

 

　　李宇聰指卵巢癌檢測主要有4大方面，包括抽血檢測癌指數、盆腔超聲波檢查、正電子或電腦掃描及組織活檢：

 

●　抽血CA125用以檢測癌指數

●　盆腔超聲波檢查，看看患者卵巢是否有任何病變，如水囊及腫瘤

●　有一部分病人需要進行正電子或電腦掃描

●　進行組織活檢

 

卵巢癌｜卵巢癌4大常見徵狀

 

　　據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期。

 

　　雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

 

卵巢癌4大常見徵狀

 

●　進食困難或過快出現飽肚感

●　容易尿急、尿頻

●　盆骨或腹部疼痛

●　持續明顯肚脹

 

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩在摯愛和親友的陪伴下安詳離世。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩在摯愛和親友的陪伴下安詳離世。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩患卵巢癌。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩精通4語，曾任ViuTV主持。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩曾主持多個韓泰星見面會。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩曾主持多個韓泰星見面會。（IG@Lilliansssssss）

 

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩精通四語，曾任ViuTV主持。（IG@Lilliansssssss）

卵巢癌｜施可瑩卵巢癌病逝　早期常無徵兆8成確診已晚期　慎防4大症狀：腹脹勿輕視

施可瑩一向以正能量一面示人，猶如陽光女孩。（IG@Lilliansssssss）

 

Tags:#健康問題#卵巢癌#網絡熱話#治療#癌症#施可瑩#娛樂新聞
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