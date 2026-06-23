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世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬
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世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　連續睇波或望實屏幕太耐，好易出現「電腦視覺綜合症」，導致眼乾、眼澀及疲勞。你可以即刻用「20-20-20法則」放鬆對眼，並注意使用電腦細節。

 

　　•    20-20-20法則︰每睇波20分鐘，望20呎以外嘅景物，休息最少20秒。

　　•    熱敷：用溫熱毛巾敷眼約10分鐘，促進眼周血液循環、紓緩睫狀肌。

　　•    飲水保濕：睇波期間記得多飲水，防止淚膜水分蒸發，舒緩乾澀。

　　•    隱形眼鏡：最好減少戴隱形眼鏡工作或眼波了。

 

世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬

 

　　很多朋友不知道，過度專注觀看電腦屏幕令雙眼乾澀及疲勞，除了眼乾以外，頭後的小肌肉變得疲勞也會有不同的影響，最嚴重的影響不只是眼攰，甚至會引起後頸僵緊以及耳後、耳上、太陽穴附近的閃痛。試著把手指輕放在頭骨近髮尾對上2-3厘米的地方，左右上下慢慢轉動眼晴時，你會感到有一小束肌肉往相反方向移動，那組便是頭後大直肌、小直肌及頭上斜肌與眼部的相互協同反應，也即是平衡著眼眶及眼部的活動，所以在長時間專注一些事情時後，後頸也會感到不舒服，這就是原因了。

 

8個即時紓緩眼睛疲勞方法

 

　　處理眼攰（眼睛疲勞）最快、最有效的方法是立刻讓眼睛休息，並透過物理方法放鬆眼部肌肉，即時送上來8個即時紓緩方法。

 

　　1.    眼球運動：閉上眼，轉動眼球上下左右各看3秒，配合後頸肌肉按摩，消除枕骨及後頸的肌肉僵硬。

 

世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬

世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬

  

　　2.    穴位按摩：用手指輕輕按壓眉頭的「攢竹穴」或眼頭的「睛明穴」30秒。

 

世界盃睇波護眼攻略｜8大妙方紓緩眼睛疲勞＋頸椎僵硬

 

　　3.    閉目養神：閉上雙眼5至10分鐘，停止接收任何光線刺激。

 

　　4.    暖敷雙眼：用熱毛巾或蒸氣眼膜敷眼10分鐘，能改善血液循環並滋潤眼睛。

 

　　5.    遠眺綠景：望向遠處的景物或綠色植物，讓繃緊的睫狀肌完全放鬆。

 

　　6.    調校屏幕亮度：將電腦或手提電話或平板電腦屏幕亮度調至與室內光線相近，亦不應在黑暗環境中使用，避免屏幕過亮、太刺眼。

 

　　7.    保持距離：雙眼與電腦屏幕應保持最少50厘米（約伸直一隻手）的距離。

 

　　8.    多眨眼睛：專注看屏幕時人會減少眨眼，要有意識地多眨眼以保持眼球濕潤。

 

Tags:#世界盃2026#護眼攻略#眼睛疲勞#頸椎僵硬#穴位按摩
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