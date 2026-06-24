肝臟健康｜球季開鑼捱夜睇波傷肝？脂肪肝6大常見症狀＋2大護肝法寶

身型標準、不煙不酒，很多人以為這樣便不會有肝臟問題。但現代人為生活打拼，食無定時、長時間熬夜晚睡、飲食中隱藏大量糖分，加上適逢世界盃開幕，連日捱夜追看賽事，啤酒零食不離手，肝臟的負擔更是有增無減。這些都市人常見的生活習慣，其實正悄悄令肝臟健康亮起紅燈……

肝臟是身體的「化學工廠」，負責代謝毒素、分解脂肪、儲存營養等超過500種功能。然而，這個默默耕耘的器官沒有痛覺神經，即使出了問題，初期往往毫無徵兆。究竟哪些生活習慣正在悄悄傷害我們的肝臟？又有哪些身體訊號值得警惕？

「傷肝」壞習慣你中了幾項？

以下這些你可能已經習以為常的生活模式，正無聲無息地加重肝臟負擔：

1. 飲食高糖高油：經常進食含糖飲料、甜品、煎炸及加工食品，過多的果糖和熱量會在肝臟轉化為脂肪堆積。

2. 久坐不動：長期缺乏運動，新陳代謝減慢，脂肪消耗不足，脂肪自然囤積在肝臟。

3. 經常飲酒：酒精的代謝產物乙醛會直接損害肝細胞，長期飲酒是脂肪肝、肝炎甚至肝硬化的主要元兇。

4. 熬夜：肝臟的修復與排毒在夜間進行，長期睡眠不足會嚴重阻礙肝臟的正常代謝節奏。

5. 食無定時或經常宵夜：不規律的飲食時間會擾亂肝臟的代謝節奏，深夜進食令身體未有足夠時間消耗熱量，使多餘能量更易轉化為脂肪儲存在肝臟。

6. 長期高壓：壓力會影響免疫與發炎反應，增加身體及肝藏負擔。

脂肪肝6大常見症狀，自我檢測肝臟健康

肝臟沒有痛覺神經，即使出了問題，初期往往毫無徵兆。但當肝臟脂肪積聚愈來愈多，身體可能會出現以下訊號：

1. 經常疲倦乏力：即使睡眠充足，仍感覺精神不振，提不起勁。

2. 右上腹脹悶不適：肝臟位於右上腹，脂肪堆積令肝臟腫大，拉扯外圍包膜，產生隱隱脹痛或悶感。

3. 食慾不振、消化不良：肝臟負責分泌膽汁幫助消化，肝功能受影響時，可能出現食慾減退、飽滯、噁心等情況。

4. 體重莫名增加：肝臟代謝脂肪的效率下降，脂肪更易堆積在體內，形成惡性循環。

5. 皮膚出現蜘蛛痣或手掌泛紅：肝功能下降影響雌激素代謝，可能導致皮膚表面出現蜘蛛狀血管擴張（蜘蛛痣），或手掌兩側異常泛紅。

6. 面色暗沉、黑眼圈難退：肝臟排毒功能減弱，體內毒素累積，反映在臉上便是膚色暗啞、眼周色素沉澱。

2大護肝法寶：薑黃素＋乳薊精華

1. 薑黃素

薑黃素有「生命香料」之稱，數千年來在傳統醫學中被視為強身保健的重要成分。其核心功效在於抗炎、抗氧化及抗菌，尤其對肝臟具有保護作用，能抑制肝臟慢性發炎，減輕因脂肪堆積與酒精代謝引起的肝細胞損傷，並促進肝膽功能，有助於身體排毒。

然而，天然黃薑中的薑黃素含量通常低於5%，且存在吸收率低、代謝快、排出快等問題，單靠日常飲食難以達到保健效果，建議可以透過營養補充劑吸收。選購薑黃素保健品時，應優先考慮添加黑胡椒素的配方，並務必隨餐服用，藉由油脂幫助吸收，方能真正發揮護肝功效。

2. 乳薊精華

乳薊又名奶薊，有「肝臟守護神」之稱，為一種原產於地中海地區的菊科草本植物，是西方草藥學中沿用已久的護肝植物。科學家於1968年從乳薊中成功分離出三種具護肝活性的黃酮類化合物，並將此複合物統稱為水飛薊（Silymarin），正式確立其護肝功效的科學基礎。

此後，歐美各國陸續展開多項相關研究，證明水飛薊能穩定肝細胞膜，強化肝臟的代謝與排毒能力，阻擋酒精與加工食品對肝臟的二次傷害，同時促進蛋白質合成，幫助修復受損肝細胞。不僅如此，水飛薊本身具備強效抗氧化力，可刺激肝細胞分泌，增進解毒功能，降低肝細胞病變的風險，全面維護肝臟健康。

由今日開始，調整飲食，改善作息，配合適當的營養補充劑，三管齊下，便是守護肝臟最有效的方法。