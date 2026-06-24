血癌｜反覆發燒誤當感冒？年輕人驚患急性血癌，5大血癌症狀警示

不少人出現發燒、疲倦等症狀時，容易誤以為只是感冒而輕視，但背後可能隱藏嚴重疾病。有醫生分享個案，一名年輕打工仔因反覆發燒、服用退燒藥無效，甚至出現疲倦及走路會喘，最終被送入深切治療部（ICU），經檢查後確診為俗稱「血癌」的急性白血病。醫生警告，若身體出現5大警號，切勿拖延，應盡快求醫。

血癌｜年輕打工仔發燒以為感冒 驚患急性血癌

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享該宗臨床個案。該名年輕患者在發病前一星期仍如常上班、與同事聚餐，生活一如往常。數日後，他開始反覆發燒，最初以為是感冒，但服食退燒藥後情況未有改善，隨後更出現異常疲倦、走路幾步便氣喘，以及身上無故出現多處瘀青。

病人被送入深切治療部時，白血球指數已飆升至4萬多，醫護人員起初懷疑是嚴重敗血症。然而，黃軒觀察到患者同時出現血小板下降、凝血功能異常、紅血球偏低，以及腋下與頸部有數顆明顯的淋巴結腫大，認為情況與典型嚴重感染不符。

其後，家屬出示患者一個月前的身體檢查報告，顯示當時所有血球指數「全部正常」。在短時間內白血球急升、紅血球與血小板急降，黃軒於是安排「周邊血液抹片」檢查，結果在顯微鏡下發現大量異常的未成熟白血球「芽細胞」（blasts），證實病人不只是嚴重敗血症，而是同時併發急性白血病。

血癌｜急性白血病發病急且快

黃軒解釋，血球狀態由完全正常到突然出現異常，臨床上的典型時間線大約只有3至7天，一般不超過兩星期，因此急性白血病在重症醫學上被形容為「奪命閃電戰」。他續指，短短數天內，骨髓會大量增生無功能的壞細胞，迅速佔據空間，導致正常血球無法順利生成。正常白血球不足會令免疫力下降，引發反覆高燒及嚴重感染，形成嚴重的敗血症；紅血球不足會造成組織嚴重缺氧，引發臉色蒼白、極度疲倦及輕微活動後氣喘；血小板不足則會引致凝血功能喪失，無故瘀青、牙齦出血，甚至可能出現致命的腦出血。

黃軒感嘆，急性白血病最可怕之處在於發病又急又快，很多患者在確診前只覺得一直很累、體力不支，即使發燒也當作一般感冒處理。他指：「通常硬撐到喘了，倒了、爬不起來了……病人或家屬才驚覺不對勁！有時候，也已經錯過了黃金時間。」

血癌｜血癌5大警訊症狀

為此，黃軒歸納出身體發出的5大求救訊號，若持續出現且找不到原因，絕不能只當作感冒或工作過勞：

● 1. 持續發燒：無故高燒，服藥後退燒又再復發。

● 2. 容易瘀青或流血：沒有碰撞卻出現片狀瘀青或微血管出血點。

● 3. 黏膜異常出血：頻繁流鼻血，刷牙時牙齦大量出血。

● 4. 臉色蒼白、極度疲倦：休息也無法緩解的無力感，走路幾步便氣喘。

● 5. 淋巴結腫大：頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性腫塊。

黃軒強調，退燒藥只能壓抑症狀，無法治療白血病。一旦出現上述5大症狀，超過3天找不到原因且情況持續惡化，絕對不能再拖，必須立即到急症室或大型醫院抽血檢查。他提醒，多警覺一天，可能就是留住性命的關鍵，年輕人同樣有可能發病，絕不能掉以輕心。他亦呼籲公眾考慮登記成為骨髓捐贈志願者，隨時救人一命。

資料來源：重症專科醫生黃軒