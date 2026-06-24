歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

惡搞的技術:《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代
Art & Living 電影寓言

惡搞的技術:《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代
黑色星期二
財富管理 政政經經

黑色星期二
開市Good Morning

美通脹兇猛息魔提前殺到？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
大腸癌｜日本發生率全球第5，醫生揭主因非吃肉，3大生活習慣增風險
健康Tips
大腸癌

大腸癌｜日本發生率全球第5，醫生揭主因非吃肉，3大生活習慣增風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌向來被視為與飲食習慣息息相關的疾病，坊間普遍認為「經常吃肉」是誘發大腸癌的元兇。然而，有食安專家引述日本醫生最新著作指出，日本的大腸癌發生率高踞全球第5位，但當地人的肉類攝取量，實際上連美國人的一半也達不到。日本內科醫生對此指出，大腸癌的成因「問題不在肉」，並指出3個常被大眾低估、比吃肉更直接的致癌因素。

 

　　台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁個人網站發文指出，若進食過多肉類是大腸癌的主要成因，日本的發生率理應遠低於美國。根據2020年數據，日本人均年度肉類攝取量雖明顯低於美國及多數歐洲國家，但其大腸癌發生率卻在全球排第5，甚至比肉類攝取量更高的中國高出近2倍。此外，日本的大腸癌死亡率自1960年代起持續上升，近年多項數據更超越歐美。

 

致癌危機｜3大習慣成隱形致癌地雷

 

　　韋恩引述日本內科醫生奧田昌子於2026年出版的著作《日本人的體質，和歐美人差這麼多》中所整理的研究，指出以下3大常被忽視的風險習慣：

 

1. 長時間久坐辦公

 

　　奧田昌子引用澳洲研究指出，從事文職工作達10年的人士，罹患大腸癌的機率是從未久坐者的2倍。相反，以站立為主的工作者，其大腸癌發生率較坐姿工作者大幅降低逾70%。值得注意的是，日本大腸癌數據開始攀升的1960年代，正是當地辦公室人口急增及私家車開始普及的時期。

 

2. 習慣

 

　　奧田昌子指出，日本男性若每日飲酒量達360毫升以上，大腸癌發生率為不飲酒者的2倍；若同時有吸煙習慣，風險更會增至3倍。由於基因遺傳關係，日本人普遍對酒精的代謝能力較弱，因此飲酒帶來的影響較歐美人士更為嚴重。

 

3. 進食加工肉品

 

　　雖然吃肉並非唯一風險因素，但肉類的種類相當關鍵。香腸、煙肉、火腿等加工肉品早已被國際癌症研究機構（IARC）列為「具有致癌性」，而紅肉則被列為「可能具有致癌性」。此外，奥田昌子指出，植物性油脂同樣會增加膽汁酸的分泌量，亞麻仁油、橄欖油攝取過多，對大腸癌發生率的影響與動物性脂肪相同，脂質的代謝路徑並不會因來源不同而有別。

 

　　奧田昌子更估算，如果日本男性能夠完全戒除飲酒與吸煙，接近一半的大腸癌個案其實是可以預防的。

 

資料來源：食安專家韋恩

 

同場加映｜3大症狀恐是癌症前兆

 

　　台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

 

●　排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

●　便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

●　糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

 

　　此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

Tags:#健康問題#健康養生#癌症#大腸癌#日本#肉類#加工肉類#飲酒
Add a comment ...Add a comment ...
抗癌戰士｜4語主持施可瑩卵巢癌化療後指數轉差，心跳飆140：我未放棄㗎！
更多健康解「迷」文章
抗癌戰士｜4語主持施可瑩卵巢癌化療後指數轉差，心跳飆140：我未放棄㗎！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處