大腸癌｜日本發生率全球第5，醫生揭主因非吃肉，3大生活習慣增風險

大腸癌向來被視為與飲食習慣息息相關的疾病，坊間普遍認為「經常吃肉」是誘發大腸癌的元兇。然而，有食安專家引述日本醫生最新著作指出，日本的大腸癌發生率高踞全球第5位，但當地人的肉類攝取量，實際上連美國人的一半也達不到。日本內科醫生對此指出，大腸癌的成因「問題不在肉」，並指出3個常被大眾低估、比吃肉更直接的致癌因素。

台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁及個人網站發文指出，若進食過多肉類是大腸癌的主要成因，日本的發生率理應遠低於美國。根據2020年數據，日本人均年度肉類攝取量雖明顯低於美國及多數歐洲國家，但其大腸癌發生率卻在全球排第5，甚至比肉類攝取量更高的中國高出近2倍。此外，日本的大腸癌死亡率自1960年代起持續上升，近年多項數據更超越歐美。

致癌危機｜3大習慣成隱形致癌地雷

韋恩引述日本內科醫生奧田昌子於2026年出版的著作《日本人的體質，和歐美人差這麼多》中所整理的研究，指出以下3大常被忽視的風險習慣：

1. 長時間久坐辦公

奧田昌子引用澳洲研究指出，從事文職工作達10年的人士，罹患大腸癌的機率是從未久坐者的2倍。相反，以站立為主的工作者，其大腸癌發生率較坐姿工作者大幅降低逾70%。值得注意的是，日本大腸癌數據開始攀升的1960年代，正是當地辦公室人口急增及私家車開始普及的時期。

2. 習慣

奧田昌子指出，日本男性若每日飲酒量達360毫升以上，大腸癌發生率為不飲酒者的2倍；若同時有吸煙習慣，風險更會增至3倍。由於基因遺傳關係，日本人普遍對酒精的代謝能力較弱，因此飲酒帶來的影響較歐美人士更為嚴重。

3. 進食加工肉品

雖然吃肉並非唯一風險因素，但肉類的種類相當關鍵。香腸、煙肉、火腿等加工肉品早已被國際癌症研究機構（IARC）列為「具有致癌性」，而紅肉則被列為「可能具有致癌性」。此外，奥田昌子指出，植物性油脂同樣會增加膽汁酸的分泌量，亞麻仁油、橄欖油攝取過多，對大腸癌發生率的影響與動物性脂肪相同，脂質的代謝路徑並不會因來源不同而有別。

奧田昌子更估算，如果日本男性能夠完全戒除飲酒與吸煙，接近一半的大腸癌個案其實是可以預防的。

資料來源：食安專家韋恩

同場加映｜3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。