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咽喉癌｜少女確診咽喉癌突發呼吸困難病逝，常見徵狀及2種生活習慣增風險
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咽喉癌｜少女確診咽喉癌突發呼吸困難病逝，常見徵狀及2種生活習慣增風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　葵涌一名13歲少女昏迷送院搶救兩日後不治。據了解，她年初曾在廣州確診咽喉癌，事發前向家人表示呼吸困難，其後暈倒，具體死因有待調查。

 

13歲少女突呼吸困難暈倒 留醫2日後不治

 

　　上周四（18日）凌晨約3時半，警方接獲一名婦人報案，指其13歲高姓女兒在石籬二邨石華樓單位內暈倒。救護員趕至現場時，少女已陷於昏迷，隨即被急送仁濟醫院搶救，其後轉往香港兒童醫院，情況一直危殆。

 

　　惟該名少女留院期間情況未見好轉，在醫院接受超過兩日的治療後，至20日中午12時26分證實不治，院方已將相關情況通知家屬。

 

　　據了解，該名少女今年初在廣州醫院確診咽喉癌，事發前曾向家人表示呼吸困難，其後暈倒。具體情況及確切死因，仍有待相關部門進一步跟進調查及確定。

 

同場加映：口腔咽喉癌四大風險

 

　　根據香港醫院管理局癌症資料統計中心，2016年有669人患上口腔和咽喉癌，其中包括舌癌、唇癌、唾液腺癌、下咽喉癌和扁桃腺癌，當中223人死亡。發病率以男士較高，是男性第十大常見癌症。

 

　　香港癌症基金會資料顯示，口腔和咽喉癌在男人與老年人中較為常見，起因不明。但吸煙和大量喝酒，這兩種習慣都有的人，患得這兩種癌症的機會會大得多。

 

　　其他的風險包括：

 

  • 長期將香煙或煙斗放在兩唇之際的人，容易得唇癌
  • 在咀嚼煙草和檳榔普遍的國家裡，喉癌及口腔癌的發病率很高
  • 新鮮蔬果少出產地區

 

　　此外，口腔和咽喉癌不會遺傳。如果家人中患有喉癌或口腔癌，並不表示親友是高危群。生活方式或習慣（譬如抽煙）導致口腔和咽喉癌的可能性超過遺傳基因。

 

口腔咽喉癌四大風險

1.吸煙各大量喝酒

2.長期將香煙或煙斗放在兩唇之際的人，容易得唇癌

3.在咀嚼煙草和檳榔普遍的國家裹，喉癌及口腔癌的發病率得高

4.新鮮蔬果少出產地區

資料來源：香港醫院管理局癌症資料統計中心

 

同場加映：口腔咽喉癌常見徵狀

 

　　口腔或咽喉癌的徵狀視乎癌症發生的地方，例如在舌頭的癌細胞可能造成說話不清。最常見的徵狀如下：

 

  • 口腔、咽喉或頭、頸部出現的潰瘍或腫塊，數週都不康復
  • 吞嚥食物的時候感到疼痛
  • 呼吸或說話困難，例如呼吸有雜音，發音說話不清或沙啞
  • 口腔或嘴唇感覺麻木
  • 無法解釋的牙齒鬆動
  • 鼻子持續阻塞或流鼻血
  • 喉嚨疼痛，耳朵受影響
  • 口腔或頸部腫脹或有腫塊
  • 臉部或上顎疼痛　
  • 吸煙或咀嚼煙草的人，可能在口腔內壁或舌頭出現前期癌細胞。症狀是出現白色或紅色的塊狀或斑點。這些塊斑通常不會感到疼痛，但是有些情況下可能會流血。
  • 一組或幾組的頸部淋巴結腫大

 

同場加映：4大類致癌物

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在《早安健康》撰文，引述世界衛生組織定義4大類致癌物如下：

 

　　世界衛生組織提出4大類致癌物包括：

 

1級致癌物：確定是致癌因子

如：黃麴毒素、石綿、砷、苯、鎘、EB病毒、幽門螺旋桿菌、B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類乳突病毒、芥子氣、γ射線、X射線、煙草、二手煙、檳榔、甲醛、柴油引擎廢氣、紫外線輻射、電焊煙霧、含酒精飲料、加工肉品、所有游離輻射、室外空氣污染等等。

 

2A級致癌物：極有可能是致癌因子

如：高溫油炸時釋出的物質、苯乙烯、乙醛、紅肉、有機磷除草劑Glyphosate、DDT等等。

 

2B級致癌物：可能為致癌因子

如：汽油引擎廢氣、極低頻磁場、射頻電磁場（radiofrequency electromagnetic field）、鉛等等

 

3級致癌物：無法歸類為致癌因子

如：咖啡、極低頻電場、甲苯、次氯酸鹽、原油、汞、乙醯胺酚、抗生素安比西林

 

同場加映：10大致癌成因

 

　　對於致癌成因，劉博仁醫生綜合出10大成因，分別與生活習慣、飲食和家族史有關：

 

1. 癌症遺傳基因

劉博仁指出，癌症有遺傳的可能性，家族曾有人罹癌會增加患癌風險。他續指，許多基因的突變或變異，都會提高癌症發生機率，譬如抑制癌症基因BRCA1或BRCA2，一旦發生遺傳性變異，便可能增加罹患乳癌、卵巢癌、攝護腺癌等癌症的機率。故此，他建議高危人士可以做基因檢測，及早發現病灶可以盡量預防惡化或展開早期治療。不過他提醒，有家族遺傳史的人並非必定罹癌。據他臨床統計，他的病人當中大概約10%的癌症患者有癌症基因的遺傳因子，其餘90%的癌症患者沒有家族遺傳基因的變異，故此說明後天其他因素造成細胞突變的風險更不可忽視。

 

2. 吸煙

煙草經過燃燒後會釋放出大量致癌物質，過往已有各項研究指出，吸煙會導致支氣管肺癌、口腔癌、咽喉癌、食道癌、胰臟癌、乳癌、胃癌、膀胱癌、腎臟癌以及血癌。近年不煙不酒而患癌的病例有增無減，大多數與長期吸入二手煙有關。劉博仁指出，煙草燃燒後附著在周遭窗簾、地毯、衣服、家具上的有毒粒子同樣會致癌。他補充，不少年輕人或以為只要吸食電子煙就不會傷害及肺部，但事實上電子煙含有高量的尼古丁，容易令人上癮。

 

3. 感染

目前已經確定許多感染都與癌症密切相關，當中乙型肝炎與人類乳突病毒HPV有疫苗可以注射預防：

 

  • 胃癌：幽門螺旋桿菌
  • 肝癌：乙型及丙型肝炎病毒
  • 子宮頸癌、口腔咽喉癌、生殖器官癌症：人類乳突病毒HPV
  • 鼻咽癌：EB病毒（Epstein-Barr virus）

 

4. 檳榔

嚼食檳榔已經證實增加患口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、肝癌的風險，當中的檳榔子、黃樟素、檳榔鹼會致癌。劉博仁分享過往口腔咽喉癌病例，罹癌原因的共同點大多與嚼食檳榔有關。患者一般需要做手術切除，術後不但會影響面形，連帶影響吞嚥及說話能力。

 

5. 酒精

過量的酒精會造成消化道黏膜的細胞突變，容易導致口腔、咽喉、食道、胃，以及大腸直腸癌，而酒精乙醇在體內會代謝成為乙醛，增加肝臟負擔，繼而誘發癌症，如胰臟癌、肝癌、乳癌等。劉博仁提醒，凡一喝酒就臉紅的人要特別要小心，因為這種人可能是先天體內解酒基因（ALDH2）不足，長久來說比起其他人更容易罹癌。如本身ALDH2基因變異，盡量不要喝酒。

 

6. 游離輻射或紫外線

輻射會導致血癌、淋巴癌、甲狀腺癌，甚至是腦癌，而輻射可以來自宇宙射線、工業輻射、醫療輻射等：

 

  • 核電廠
  • 經常搭國際線飛機
  • 電腦斷層（CT scan）
  • X光
  • 正子斷層造影檢查（Positron Emission Tomography, PET）

 

　　據國際癌症研究機構（IARC）指引，紫外線屬於一級致癌物，經常過度曝曬在陽光中的紫外線下，容易造成皮膚癌，而適量曬太陽能夠有助身體吸收維他命D。另外其他2B級致癌物比較有爭議性是輻射或電磁波，如電廠、變電箱，手機電磁波射頻，可能與腦神經惡性膠質瘤有關。劉博仁建議，在接聽手機時盡量長話短說，最好是使用藍牙耳機或直接用擴音接聽。

 

7. 荷爾蒙

2002年美國婦女健康研究計畫（Women’s Health Initiative）研究發表指出，荷爾蒙補充療法可能會提高罹患乳癌的機率。劉博仁指出，一般荷爾蒙會不會致癌，適當地補充荷爾蒙可以預防更年期婦女患骨質疏鬆、降低更年期不適和改善心血管健康。

劉博仁分享曾經有病人抱怨因為吃了荷爾蒙藥而導致她患上乳癌，而事實上致癌的成因有很多，未能就此斷章取義，適當地按照身體狀況補充荷爾蒙是最為安全。女士們過多的雌激素與子宮內膜癌、乳癌、陰道癌是有關，建議定期做檢查外；而男士若罹患前列腺癌或前列腺癌指標PSA上升者，切勿補充睪固酮。

 

　　另外，劉博仁亦提到經常接觸環境塑化劑容易致癌，常見有雙酚A、鄰苯二甲酸乙酯DEHP等物質，容易導致乳癌

 

8. 霉菌毒素

據國際癌症研究機構（IARC）指引，黃麴毒素屬於一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌。劉博仁曾遇過一個女病人，她20多年來都吃花生醬塗麵包作為早餐，平日滴酒不沾卻突然罹患肝癌，且已有轉移肺部的跡象。他推斷，女病人患癌的原因與長期食用受污染的花生醬有關。其他食物，如花生粉、豆腐乳、臭豆腐、粟米，甚至咖啡粉等食品，如貯存不當都可能滋生黃麴毒素。

 

9. 職業因素

經常接觸石棉容易造成肺癌及肺肋膜間皮瘤，尤其因為工作關係，如務農人士，長年接觸甲醛、苯、農藥等物質，都可能引發不同的癌症。IARC指出有3種農藥除草劑嘉磷塞（Glyphosate）、馬拉松（Malathion）與大利松（Diazinon），屬於二A級致癌物，故此所有買回來的蔬果最好先沖洗再食用，蔬果可以先汆燙一次，洗走表皮農藥。

 

10. 飲食因素

經常食用加工肉品，如香腸、臘肉、火腿、煙肉等第一級致癌物，會攝取過多亞硝酸鹽，在體內形成亞硝胺，增加患胃癌、肝癌、食道癌、胰臟癌、肝癌風險。

當中紅肉亦經常引起爭議，劉博仁解釋，本身紅肉並非致癌物，但因當中富含鐵質，加上一般會以煙燻燒烤炸的烹調方法烹煮，繼而產生很多對身體有害的致癌物。劉博仁建議，食用紅肉是可以多加配蔬菜水果，促進腸道蠕動，減少毒物刺激腸黏膜細胞，就可以降低罹癌的風險。

 

11. 其他因素

例如長期壓力過大、長期睡眠不足、長期不運動、肥胖、嗜吃甜食、糖尿病等因素，亦會增加罹癌風險。

Tags:#呼吸困難#癌症#咽喉癌#口腔癌#香港癌症基金會#世界衛生組織#吸煙#飲酒#淋巴
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