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手足口病｜廣東大爆發深圳成重災區，解析傳播途徑、症狀及預防方法
健康Tips

手足口病｜廣東大爆發深圳成重災區，解析傳播途徑、症狀及預防方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　北上注意！夏季是腸道病毒爆發高峰期，據廣東省疾病預防控制局最新數據顯示，5月全省已錄得高達27,849宗手足口病個案。深圳成重災區，近日更有學校因出現集體感染，部分班級被勒令即時停課10日。

 

手足口病｜深圳學校集體感染 被勒令停課10日 

 

　　據內地媒體《第一現場》報道，深圳一所學校校於上週三（17日）緊急發出通知，表示因某班級出現手足口病確診病例，為避免群聚感染，已遵照疾控中心的專業建議，安排該班級自即日起停課10天，全體學生需留家休息，直至6月29日恢復實體授課。

 

　　學校通知要求，停課期間，校方提醒家長須密切留意子女的健康狀況，尤其是口腔、手腳及肛門周圍是否出現紅疹或水泡，並觀察是否有發燒、喉嚨痛或咳嗽等不適症狀，若有異常應立即求醫。校方也嚴格定立復課條件，確診學生必須在症狀消失滿7天或發病後14天，並持醫療院所的病歷證明通過校醫檢查，取得復課單後，才可重校園。

 

手足口病90%病例為5歲以下幼童 嚴重可致心肺衰竭

 

　　手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒A16型及腸道病毒71型）引起的急性傳染病。此病傳染性極強，潛伏期一般為2至10天，其中90%的病例均為5歲以下低齡兒童，尤以3歲以下發病率最高。

 

　　監測數據顯示，深圳手足口病全年均可發病，但每年會出現兩個發病高峰，分別為4至7月的春夏季高峰，以及9至11月的秋季流行期，目前正處於最高危的季節。

 

　　醫生表示，手足口病大多屬於自限性疾病，輕症患者會出現微燒（約38℃），手、足、口腔和肛周部位出疹，通常7至10天內會自行痊癒。然而，家長切勿掉以輕心，極少數患者病情會迅速惡化，引發無菌性腦膜炎、心肌炎、肺水腫等嚴重併發症，甚至導致心肺功能衰竭而死亡。

 

手足口病｜手傳播途徑

 

　　據本港衛生署衛生防護中心資料，手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。

 

　　手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等），甚至死亡。在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦可能於10月至12月出現較小型的高峰期。

 

手足口病｜5大症狀

 

　　大部份患者病徵輕微並在 7至10 天內自行痊癒。

 

　　病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後 1至2 天，口腔可能會出現疼痛的瘡，初時呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。潰瘍通常出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部及／或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。

 

手足口病｜預防方法

 

　　現時仍未有疫苗可有效預防手足口病。要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。

 

1. 保持良好的個人衞生

  • 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；進食及處理食物前；接觸水疱後；及如廁後。
  • 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。
  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
  • 用膳時要使用公筷和公匙，不要與別人共享同一食物或飲料。
  • 不要與別人共用毛巾或其他個人物品。
  • 避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。
  • 如感到身體不適，不要上班或上學及應向醫生求診。
  • 患者應避免處理食物和照顧兒童、長者和免疫力弱人士。

 

2. 保持良好的環境衞生

  • 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份含 5.25% 次氯酸鈉漂白水與 99 份清水混和）消毒，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。
  • 確保家用漂白水在有效限期前使用。未使用的稀釋漂白水的效能會隨時間減退；為確保有效消毒，漂白水應於稀釋後24小時內使用。
  • 由於未經稀釋的漂白水在陽光照射下會釋放有毒氣體，因此要儲存在陰涼及遠離兒童可接觸到的地方。
  • 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物等，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。
  • 當學校或院舍爆發手足口病期間，應避免安排集體活動。此外，應減少人手調動，盡量安排同一組員工照顧同一組學生。
Tags:#手足口病#廣東#深圳#腸道病毒#兒童疾病#腸病毒#個人衛生#環境衛生#發燒#食慾不振#疲倦#喉嚨痛#紅疹
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