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石壁宿舍惜別與祝福 
親子關係

石壁宿舍惜別與祝福 

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　　石壁宿舍又到了告別的季節。2026年6月30日，我們將舉行惜別會，為即將離舍的一班宿生送上最後的祝福。他們在這裏度過了人生中一段珍貴而深刻的時光，如今即將完成住宿計劃，展開各自全新的旅程。對外而言，這或許是一場儀式、一次計劃上的完結；然而對我們來說，這是陪伴他們走完最後的旅程、滿載祝福與盼望的重要時刻。

 

　　古語有云：「天下無不散之筵席。」離舍前的惜別，不僅是收拾行李、交接文件，更是我們對孩子未來人生的一次深情託付。多年來，目送過一屆又一屆宿生離開，我們深深明白：真正的惜別，從不是簡單的道別，而是確保他們帶著在宿舍種下的價值與力量，勇敢地走進更廣闊的世界。

 

一個比離舍更重要的問題

 

　　在籌備6月30日惜別會的過程中，我們沒有只忙於安排場地與禮物，而是與同事及宿生一起停下來，反覆思考：「我們盼望孩子離開石壁宿舍後，能成為一個怎樣的人？」這個問題，在他們剛入住時已開始種下，如今在惜別前夕，更顯得格外真切而迫切。

 

　　同事們的期望各有側重：有人希望他們保持同理心，在新環境中懂得關顧他人；有人盼望他們堅守責任感，面對困難不輕言放棄；亦有人期望他們能善用在宿舍學會的自我照顧能力，穩穩地自立。經過討論，我們再次凝聚出那個貫穿整個住宿歷程的核心信念：

 

　　「自律換自由 · 智慧做選擇」

 

　　這不僅是宿舍生活的指引，更成為我們對他們離舍後人生路向最深的祝福。

 

何謂真正的惜別？

 

　　在群育院舍，「畢業離舍」並不只是年齡或計劃的結束。若孩子只是形式上離開，那不過是短暫的告別；真正的惜別，是他們即使離開導師的日常陪伴，仍能繼續做出負責任的選擇。我常在惜別前的個別對談中與宿生分享一個場景：當你在新住處或職場，面對需要主動整理環境、守住承諾，或情緒湧現時，即使沒有人監察、沒有即時獎勵，你仍然願意做正確的事。這就是真正的自律 — 它出於內在的責任感，因為「這是我的人生，我選擇為自己負責」。

 

智慧面對離舍後的未知

 

　　離舍後的世界充滿變數，沒有固定的作息，沒有導師隨時提醒，誘惑與挫折會以不同面貌出現。在惜別會前的準備和小組分享中，我們特別引導宿生回顧在石壁宿舍的成長：從情緒失控到學會冷靜反思；從迷失方向到訂立小目標並逐步達成；從依賴他人到主動承擔責任。一位即將離舍的宿生最近說：「以前害怕離開，現在雖然不捨，但覺得自己準備好了。因為我知道，即使遇到困難，我懂得停下來思考，為自己的選擇負責。」

 

　　他的話，讓我們看見陪伴的果效，也讓惜別會成為充滿感恩與力量的時刻。

 

準備物資容易，準備心志更難

 

　　安排離舍後的跟進服務、住屋支援和行政手續並不困難，真正考驗團隊的是：

 

　　•    當孩子對未來感到不安，我們是否仍耐心傾聽與肯定？

　　•    當他們在過渡期偶有反覆，我們是否仍相信改變的可能？

　　•    當進度不如預期，我們是否仍然看見他們的潛能與努力？

 

　　唯有團隊心中存有信念與盼望，惜別才不會成為終點，而是另一段成長旅程的溫暖起點。

 

一個關於未來的盼望

 

　　我盼望多年以後，當這些孩子已成為青年，甚至建立自己的家庭，回到石壁宿舍探訪時，能夠帶著笑容說：「在這裏，我學會了為自己的人生負責。」他們的路未必一帆風順，未必每一個選擇都完美，但只要他們懂得用自律換取自由、以智慧做出選擇，我們所有的陪伴與努力便已充滿意義。

 

　　6月30日的惜別會，不只是道別，更是祝福的傳遞。今天我們所預備的，不僅是禮物與紀念，更是一份深植他們心中的價值與方向。願每一位即將展開新旅程的宿生，都能帶著石壁宿舍的溫暖與力量，勇敢前行，成為自己生命的主人。

 

　　石壁宿舍的旅程，從來不是結束，而是延續。親愛的孩子們，感謝你們曾經的陪伴與成長。我們在這裏，為你們驕傲，也會繼續守望你們的未來。一路平安，前程似錦！

 

Tags:#親子關係
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