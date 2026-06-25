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名人健康｜陳啟泰白蝕症困擾16年，嚴重抑鬱致暴肥，飲尿排毒療法引熱議
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名人健康｜陳啟泰白蝕症困擾16年，嚴重抑鬱致暴肥，飲尿排毒療法引熱議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年61歲的「前亞視一哥」陳啟泰（Ken），早年憑主持經典問答遊戲節目《百萬富翁》而深入民心。近年他淡出幕前，主力在內地發展。日前他出席公開活動時，首度披露過去16年來一直受白蝕症纏繞，曾嘗試多種偏方卻未見成效，病情更一度令他陷入抑鬱低谷，甚至曾萌生極端念頭。

 

陳啟泰飽受白蝕困擾16年

 

　　近日陳啟泰出席白蝕症關注活動時分享，自己過去一直受白蝕困擾，但幸好不算嚴重，白斑只集中在前臂及心口：「有次見到頭都有，好慌，試晒所有偏方都冇用，好彩過幾個月頭嗰啲白點冇咗，宜家學會接受同共存。」

 

　　他透露，當時曾嘗試各種偏方均無效，試過敷薑粉，成身滾燙瞓唔着，唔算有副作用，但全部都無效。」最終數月後頭部白點自行消退，現已學會與病情共存。

 

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

 

陷嚴重抑鬱曾連續三日不洗澡、不出門

 

　　陳啟泰早前曾受訪談及疫情期間陷入嚴重抑鬱，他於活動上進一步憶述，當時對所有事物失去興趣，即使最喜愛的跑車亦提不起勁翻閱雜誌，朋友傳來訊息，往往數日後才回覆，完全缺乏動力與外界聯繫，只因對康復前景感到茫然。

 

　　他形容情況最嚴峻時，曾連續三日不洗澡、不出門，更出現極度怕冷的異常徵狀：「我係凍到要著住件羽絨衫，特登買一啲羊毛底衫，老婆又買有毛嘅背心畀我著住瞓覺，冚兩張棉胎都不夠暖。」他坦言，當時雖然未諗過輕生，但經常幻想世界末日，「讓自己突然消失都幾好」，至少不用再受無盡的失眠與焦慮折磨。

 

曾暴肥至216磅 太太全天候陪伴走出陰霾

 

　　幸好，在人生最黑暗的七個月裡，太太成為了他最強大的後盾。陳啟泰表示，太太當時每日24小時貼身陪伴與照顧，未曾表現出崩潰。最後他在接受精神科診治後好轉，「有日開返啲車片嚟睇，我老婆就笑返。」

 

　　現時，陳啟泰已停用藥物及安眠藥，主要做運動、服用保健產品和進行排毒療程。他坦言已接受抑鬱症只能六至七成痊癒，目前亦已甚少受白蝕病困擾至失眠焦慮。他曾在訪問中透露，患病期間體重一度飆升至216磅，近日上磅發現體重已回落至175磅。他形容這是一個里程碑，期望能夠持續保持。

 

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

 

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

陳啟泰丨61歲陳啟泰飽受白蝕困擾16年 致嚴重抑鬱曾暴肥至216磅 開腔回應「飲尿排毒」療法

 

開腔回應「飲尿排毒」療法

 

　　談起早年曾提出的「飲尿」自然療法，陳啟泰於活動上回應稱，自己過往在多個訪問中均已就此詳細表述，由於涉及內容較長，建議有興趣的讀者可參考其過往專訪以了解完整立場。被問到是否較接受自然療法時，他則表示接受所有具效用的療法：「我個人好直接，任何療法work就得，得嘅就係王道。有啲嘢自然療法得嘅，就盡量做多啲。」

 

　　目前陳啟泰已全面復工，但他坦言未必能再再應付香港劇集經常日夜顛倒的密集拍攝模式。他現時主力參與綜藝節目及主持工作，手頭上正拍攝三個節目，包括《我要做主播》、《健康百萬大道》及《國安處檔案解密》。此外，他亦正籌備在內地推出一首重新編曲的廣東歌翻唱MV，繼續以輕鬆、積極的步伐活躍於幕前。

 

Tags:#健康養生#健康問題#治療情緒病#陳啟泰#自然療法#亞視#抑鬱症#娛樂新聞
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