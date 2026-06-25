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胰臟炎｜女子日飲3杯奶茶ICU，驚現「牛奶血」換血3次保命，5大徵狀速求醫
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胰臟炎｜女子日飲3杯奶茶入ICU，驚現「牛奶血」換血3次保命，5大徵狀速求醫

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人喜歡飲奶茶，但過量飲用可能對健康構成嚴重威脅，甚至致命。深圳一名39歲女子，因長期將奶茶當水飲，短短半個月內每日狂飲3至4杯，最終引發劇烈腹痛，緊急送院後，醫生發現她的血液呈現乳白色，甘油三酯數值飆升至201.55 mmol/L，超出正常上限近118倍，確診為「重症急性胰臟炎合併糖尿病酮症」。情況危急之下，採用「換血治療」才得以救命，她先後接受3次血漿置換，最終脫離生命危險。

 

飲食危機｜女子日飲3杯奶茶入ICU 抽血驚現「牛奶血」

 

　　綜合內媒報道，深圳一名39歲姓楊女子平日愛飲奶茶。她習慣每日飲一杯，近半個月更加碼至每日3至4杯，幾乎以奶茶取代水。直至今年5月30日，她開始感到上腹部持續疼痛，初時以為是普通腸胃不適，未有即時求醫，忍痛兩日後，至6月1日腹痛突然加劇，痛如刀割，甚至無法平躺，同時伴隨噁心、腹脹及全身無力等症狀。家屬見狀隨即將她送往深圳市龍崗區第二人民醫院急診科求診。

 

　　經抽血檢驗，結果顯示楊女士的總膽固醇超出正常值逾9倍，甘油三酯水平更較正常上限高出118倍；血澱粉酶及脂肪酶亦全線上升，血鈣偏低；隨機血糖則升至接近30 mmol/L，尿酮體呈陽性，反映她的胰臟正被自身消化，並同時出現糖尿病酮症。最終醫生診斷她為重症急性胰臟炎（高脂血症性），並伴隨嚴重高脂血症、糖尿病酮症及低鈣血症，每一項均可致命。

 

　　楊女士隨即被安排入住消化內科接受搶救，醫護人員為她進行禁食禁水、胃腸減壓、抑制酸液及胰酶分泌、降低血脂及血糖等多項治療，惟病情未見好轉，反而持續惡化。由於擔心出現胰臟壞死、感染性休克及多器官衰竭等併發症，院方決定將她轉往深切治療部（ICU）。

 

飲食危機｜39歲女子日飲3杯奶茶入ICU　抽血驚現「牛奶血」全身換血3次保命

患者體內抽出來的血驚現「牛奶血」。（圖片來源：南方都市報）

 

　　龍崗區二院ICU主任楊文典醫生帶領醫療團隊迅速評估病情，決定採用血漿置換作救治。治療期間，醫護人員發現楊女士的血液呈乳白色，質地黏稠，屬於典型的「乳糜血」（又稱「牛奶血」），血液中懸浮大量脂肪顆粒。由於常規藥物降脂速度緩慢，無法應付急劇惡化的病情，醫生評估後認為，唯一有效的方法是進行血漿置換，將體內含過量血脂、炎症因子及毒素的血漿抽出，經過濾後再補回健康血漿，以清除有害物質。

 

　　經過連續3次血漿置換後，楊女士的血脂水平明顯下降，劇烈腹痛逐步緩解，血糖亦趨於穩定，最終成功脫離危險，多個器官功能得以保存。她其後轉回普通病房，並已順利出院，後續需口服降脂藥物，並於兩個月後返回醫院覆診。

 

飲食危機｜39歲女子日飲3杯奶茶入ICU　抽血驚現「牛奶血」全身換血3次保命

從血液中分離出的脂肪。（圖片來源：南方都市報）

 

飲食危機｜1杯奶茶已超出建議攝取量

 

　　醫生提醒，一杯正常甜度的奶茶，含糖量一般介乎30至60克，相等於一口氣進食十多粒方糖。根據《中國居民膳食指南》建議，每日添加糖攝入量最好控制在25克以下，換言之飲用一杯奶茶已超出建議攝取量。此外，奶茶中的奶蓋、芝士、奶油及植脂末等成分，均含有大量飽和脂肪及反式脂肪酸。市面上奶茶所用的「奶」多數為植脂末（即奶精），由氫化植物油製成，含有反式脂肪酸，會直接推高體內甘油三酯水平。長期飲用，血脂會在不知不覺間上升。高脂血症往往被視為「沉默的殺手」，初期不會引起明顯不適，但會逐步損害血管、胰臟及肝臟。

 

　　醫生強調，當空腹甘油三酯超過5.6 mmol/L時，急性胰臟炎的風險已顯著增加；若超過11.3 mmol/L，則屬極高危水平。楊女士的甘油三酯高達201.55 mmol/L，接近極高危線的18倍，臨床上極為罕見，情況極度危重。若未有及時救治，胰臟可能會腫脹、出血及壞死，繼而引發感染、休克、呼吸衰竭及腎衰竭等嚴重併發症。高脂血症性胰臟炎的病死率較高，治療難度極大。

 

　　醫生又提醒，胰臟炎並非普通「胃痛」，若出現以下情況，應立即求醫：

 

  • 突發上腹部劇烈疼痛，持續不緩解，痛感如刀割般並向背部或腰部放射
  • 伴隨噁心嘔吐，惟嘔吐後疼痛未有緩解
  • 腹脹
  • 發燒、心悸、出冷汗及頭暈
  • 口乾、尿量減少

 

　　醫生呼籲，平時習慣飲奶茶、進食油膩食物、體重超標、體檢發現血脂偏高或患有糖尿病的人士，一旦出現劇烈腹痛，應盡早求醫。及早診斷和治療，可顯著提高治療成功機會。

 

同場加映｜「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

 

　　香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

 

　　李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

 

　　他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

 

同場加映｜急性胰臟炎4大症狀

 

　　本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾表示，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因，另外病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病。他指出，患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死、胰臟假性囊腫，如再受到細菌感染，更可危及性命。

 

　　急性胰臟炎患者的年輕層會視乎病因而有所差異，張醫生表示由膽結石引發的多為年紀較大，約60至70歲的人士；由酗酒和藥物影響引發的為中年人士為主，約在40歲前後。如患上急性胰臟炎應先清楚病因，針對病因作出相應治療及改善生活習慣。

 

1.疼痛延伸至背部

2.噁心、嘔吐

3.上腹劇痛

4.發燒

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

同場加映｜降血脂6大重點

 

1.不油炸/油煎/油酥

2.戒掉煙酒習慣

3.減少進食高膽固醇/高飽和脂肪酸食物

4.控制體重/體脂肪

5.多使用植物油

6.多吃高纖維食物

資料來源：高敏敏 營養師

 

胰臟癌因素｜8大高危族群

 

　　台灣整合醫學科醫生方冠傑曾指出，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

 

1.年紀大

2.有家族癌症病史

3.肥胖/缺乏運動者

4.抽菸酗酒者

5.糖尿病

6.胰臟結構異常者

7.工作常接觸某些化學物質者

8.反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

 

Tags:#奶茶#胰臟炎#牛奶血#健康風險#高血脂#血漿置換#飲食指南#血糖#急性胰臟炎#胰臟癌
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