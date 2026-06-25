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食物安全｜生蠔警示，染創傷弧菌可致敗血症，醫生教3招保命
健康Tips

食物安全｜生蠔警示，染創傷弧菌可致敗血症，醫生教3招保命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生蠔等海鮮深受港人喜愛，惟進食未經徹底煮熟的海產，隨時可能引致嚴重健康風險，甚至危及性命。有醫生分享個案，一名50歲患有糖尿病的男子，在一次聚餐中進食生蠔，翌日早上開始發燒，其後情況惡化，被緊急送往急症室。經檢查後，醫生推斷他因進食生食而感染「創傷弧菌」，最終引發嚴重敗血性休克及急性腎衰竭，需送入深切治療部（ICU）進行緊急洗腎。醫生提醒，有5類人士要特別小心創傷弧菌。

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生張璨璿在其社交平台Threads上講述該病例。他指出，該名50歲男病人本身有糖尿病史，聚餐時進食生蠔後，翌日早上開始發燒，到晚上送入急症時，血壓已嚴重下降，意識模糊。經診斷，證實為嚴重敗血性休克及急性腎衰竭，須即時轉送ICU緊急洗腎。

 

食用安全｜5類人士屬高危

 

1.肝硬化患者

2.慢性腎病患者

3.糖尿病患者

4.癌症患者

5.免疫力較弱人士

資料來源：胃腸肝膽科醫生張璨璿

 

　　張璨璿解釋，「創傷弧菌」是藏在海水裏的細菌，對一般人而言，大多只會引起腸胃炎；但對於患有肝硬化慢性腎病糖尿病癌症免疫力較弱的人士，感染後風險極高，可於短時間內危及生命。他強調，不只是生食生蠔、魚生刺身或蝦蟹，若手部有傷口，接觸海水或在廚房處理海鮮時，細菌亦可經傷口進入血液，引發嚴重感染。

 

　　張璨璿指出，創傷弧菌的特性就是「快、狠、準」，由細菌入血至出現全身敗血性休克，有時甚至不足24小時。他特別提醒，若看到腳上開始出現黑色出血性水泡，屬危險徵兆，必須及早就醫。

 

食用安全｜3大預防方法

 

　　為減低感染風險，張璨璿列出3個保命建議：

 

1. 海產應徹底煮熟進食，高風險族群尤其應避免食用未全熟的海鮮；

2. 如手有傷口，應避免接觸海水，處理海鮮時必須佩戴手套；

3. 妥善控制血糖及肝腎功能，是對健康最強的保護。

 

　　此外，有網民問及，常吃魚生刺身是否需要定期服食驅蟲藥。張璨璿回應稱，若真的很愛吃魚生刺身，比起定期吃驅蟲藥，更重要的是挑選信譽良好、注重衛生的高級餐廳，避免吃來源不明的生食。如近期頻繁進食生食後，出現原因不明的慢性腹痛或排便習慣改變，應盡快到門診接受檢查。

 

資料來源：胃腸肝膽科醫生張璨璿

 

同場加映｜8大預防感染創傷弧菌貼士

 

　　據本港衞生署衞生防護中心資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經由食物或傷口造成感染，潛伏期一般為24至72小時；透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔），均可感染創傷弧菌，而傷口感染可導致壞死性筋膜炎，即「食肉菌感染」。

 

　　針對因進食而感染的患者，通常會出現發燒、腹瀉、嘔吐、肚痛等徵狀，而如果患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱等。

 

　　任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士:

 

1.前往街市時，避免皮膚接觸污水

2.留意海產的尖刺部分
如魚鰭、蝦頭和蟹等，以免被刺傷

3.戴上保護手套
在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套

4.徹底煮熟海產
特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產

5.妥善虛理食物
妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染

6.正確護理傷口
盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合；觸摸傷口前、後須潔淨雙手

7.避免傷口接觸海水或生的海產

8.盡早求醫
如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診

資料來源：衞生防護中心

 

創傷弧菌｜24小時屬黃金治療時間

 

　　本港急症科專科醫生司徒敬豪曾受訪表示，創傷弧菌是食肉菌的一種，亦是常活於和暖海水的細菌，夏天在亞洲地區十分常見。若處理海鮮或在海中嬉水時不慎被生蠔、魚類等海產刺傷真皮，則有機會染上此菌，本港每年都會有1至2個病例。

 

　　司徒醫生續指，一旦感染創傷弧菌，患者有機會出現溶解筋膜、肌肉徵狀，該菌入血後更會引致敗血病，因此醫生往往要與時間競賽。在頭數小時內可用最強勁的抗生素醫治；若未能在24小時內殺菌，則需截肢保命。

Tags:#食品安全#生蠔#創傷弧菌#食物安全#敗血症
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