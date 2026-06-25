抗癌食譜｜日本大腸癌三期患者靠3道護腸料理，抗癌24年不復發，附食譜教學

大腸癌高居香港第二大癌症殺手，近年更有年輕化跡象。日本一位烹飪專家在38歲壯年時不幸罹患大腸癌三期，但她在術後重整飲食，天天堅持吃3道「護腸料理」，至今24年過去，奇蹟般地無復發、無轉移。

大腸癌｜錯把大腸癌當痔瘡 腹痛肚脹別以為是「小事」

根據日本媒體《週刊女性PRIME》報道，重野佐和子當年因出現噁心與便血就醫，起初醫生懷疑只是痔瘡。雖然觀察了一段時間後便停止出血，但在治療背痛的按摩師提醒下做了大腸鏡檢查，赫然發現腸道內大片鮮紅，確診大腸癌第三期。重野佐和子回想過去，其實早有脹氣、噁心、肚子脹硬、胃部冰冷等徵兆，她卻誤以為只是過勞或胃部不適。

香港癌症網上資源中心數據指出，大腸癌越早發現治癒率越高：第一期五年存活率高達 95.7%，第二期有 87.3%，但到了第三期就會銳減至 68.7%。若日常出現便血、黑便、腹脹或體重無故減輕，切勿掉以輕心。

大腸癌｜抗癌24年不復發 日本專家公開「3大護腸料理」

歷經大腸癌手術後，重野佐和子為了預防復發，她從最基礎的飲食習慣著手，最核心的原則就是「三餐定時定量」，即便工作再忙碌也絕對不會漏掉任何一餐。

以下就是她常吃的3道護腸料理：

1.蕃薯海帶絲

番薯含抗性澱粉，海帶含水溶性膳食纖維，兩者相輔相成，能為腸道建立最佳屏障。放涼後再吃，護腸效果還會翻倍。

2.椰菜紅蘿蔔沙律

椰菜與紅蘿蔔均含有大量的膳食纖維，不僅能促進腸道蠕動、讓排便更順暢，還能有效保護胃黏膜。椰菜屬於十字花科蔬菜，具有降低大腸癌和胃癌風險的功效。

3.燕麥豆渣乾果優格

燕麥片、豆渣、乾果與原味乳酪含有豐富的膳食纖維，還能補充豐富的益生菌，雙管齊下能有效平衡腸道菌群，強力壓制壞菌滋生。

大腸癌｜專家：術後忌食不溶性纖維 改吃4食物降低大腸癌風險

重野佐和子指出，大腸癌術後應避免食用牛蒡、糙米及海藻等易導致消化不良或腸梗阻的不溶性纖維食物，建議改以芋頭、糯大麥與乳酪等易消化食材代替。

4種降低大腸癌風險的護腸食物

1.三文魚

含 Omega-3 能抗炎、保護腸道黏膜，增加 50 克魚類，可減低 4% 罹大腸癌風險。

2.藍莓

含抗氧化劑、膳食纖維與多種維他命，還含有維他命 A、C、K，以及葉酸、鉀、磷、鎂和鈣等，有效預防大腸癌的效果。

3.西蘭花

西蘭花屬十字花科蔬菜，含有關鍵抗癌成分「芥子油苷」，高纖且兼具多種維他命、礦物質，能全面守護腸道健康。

4.百香果

每100克的百香果富含24克膳食纖維，高達蘋果或奇異果的4倍以上，膳食纖維能促進腸道蠕動，有效改善便秘與穩定血糖。