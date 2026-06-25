健康飲食｜猴頭菇不只是長者補品！近期研究指出功效或延伸至年輕人，有助改善腦反應速度

四年前，本專欄曾分享過關於猴頭菇的初步研究（按此）。當時，幾乎所有針對人類的研究對象皆為長者，或已出現神經系統問題的患者，這也讓猴頭菇在坊間被貼上了「老人補品」的標籤。時至今日，在健康食品店內，它仍多被定位為護腦、防退化及增強長者記憶的補給品。

過了四年，已有更多科學研究開始探討猴頭菇對於年輕族群是否具有同樣效果。

近期研究顯示：對健康成人亦有益處

2023年的一項英國研究招募了41名年齡介乎18至45歲的健康成人，參與者每天服用1.8克猴頭菇子實體粉末或安慰劑，為期28天。研究同時評估了單次服用後60分鐘的即時效果，並採用了廣泛應用於科研的Stroop測試作為認知評估工具。

Stroop測試主要用以測量大腦的處理速度及抑制自動反應的能力。參與者需辨識以衝突顏色印刷的詞語（例如「紅色」兩字以藍色墨水顯示），並需讀出墨水的顏色而非文字內容。這項測試是衡量大腦執行功能及認知控制能力的指標。研究的主要結果如下：

• 即時效果：單次服用後60分鐘，參與者在Stroop測試中的反應速度顯著提升，顯示猴頭菇可能對處理速度及認知抑制能力有即時效益。

• 長期效應：連續服用28天後，主觀壓力感呈現下降趨勢。

• 認知表現：在持續注意力、工作記憶等其他認知範疇，則未見顯著改善。

• 研究限制：研究人員形容結果「初步有希望」，但強調樣本量較少，仍需更大規模的研究進一步證實。

進食猴頭菇能否提供相若功效？

直接食用猴頭菇，是否能達到研究中的效果？猴頭菇對腦部的潛在益處，主要源於兩類活性成分：

1. 猴頭酮（Hericenones）： 存在於我們日常食用的菇身部分

2. 猴頭素（Erinaci.;/0nes）： 存在於菇的根狀結構（菌絲體），即我們日常不食用的部分

目前研究人員多認為猴頭素的功效較強，例如台灣曾進行一項長達49星期的腦退化研究，正是採用富含猴頭素的菌絲體提取物。問題在於，我們日常食用的是菇身，而非菌絲體，這意味著單靠食用猴頭菇，能攝取到的猴頭素極為有限。

此外，烹調過程可能導致部分活性成分降解，目前文獻對此降解程度的量化數據尚不充分。相比之下，補充劑通常採用標準化提取技術，專門濃縮並保留特定活性成分，這是日常烹飪難以做到的。

猴頭菇的營養價值

這並非代表食用猴頭菇沒有營養價值，作為一種食材，猴頭菇提供β-葡聚糖、膳食纖維及蛋白質，是均衡飲食的優質選擇。

營養資料庫：每100克新鮮猴頭菇

• 熱量：43卡

• 蛋白質：2.5克

• 脂肪：0.3克

• 總碳水化合物：7.6克

• 膳食纖維：4.4克

• Net Carb：3.2克

• β-葡聚糖：2.8克

• 鉀：443毫克

營養師實用建議

• 放心享用食材： 雖然目前尚無證據顯示以食物形態食用猴頭菇能達到特定臨床功效，但其高含量的β-葡聚糖能提升免疫力，並有助改善腸道菌群。猴頭菇口感美味且百搭，無論是炒食、煮湯或作為素肉替代品，都是極佳的均衡飲食選擇。

• 以下人士服用猴頭菇補充劑之前，建議以下人士先諮詢醫生或註冊藥劑師：

○ 服用薄血藥者

○ 服用降血糖藥物者

○ 使用免疫抑制劑者（包括器官移植後患者）

○ 服用抗抑鬱藥者

