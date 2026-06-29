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中醫針灸｜水喉水隱藏「世紀毒素」長期飲用致皮膚潰爛，以針灸「一針渡濁」排毒
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中醫針灸｜水喉水隱藏「世紀毒素」長期飲用致皮膚潰爛，以針灸「一針渡濁」排毒

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　蘇格蘭的黃昏來得極早，下午四時，舊城區的石板街已亮起街燈。診所的窗櫺框住一片鉛灰色的天空，雨絲斜斜地落在百年書店的屋頂上。

 

　　推門進來的是一位香港女子，移居蘇格蘭已逾五載。她坐定後伸出手腕，脈象沉細，左關尤顯虛弱，舌質暗紅，苔薄黃而膩。她說甲狀腺指標紊亂，皮膚反覆潰爛，西醫診為濕疹，卻久治不癒。

 

　　「譚博士，我在香港便聽過你的名字。朋友說你是中西醫結合腫瘤科博士，三十年的經驗，還寫過癌症食療的書，我特地尋來的。」

 

　　我問診時問及她平日飲食習慣，她說飲水就是水龍頭直出，未曾多想。

 

　　這便是問題的癥結——這組被稱為「永久性化學品」的PFAS分子，自1940年起便伴隨著工業文明的擴張，悄然覆蓋了整個地球。它們存在於不沾鍋的塗層中、防油紙杯的內壁裡、防水外套的纖維間，隨著雨水、河流與海霧，跨越國界，無聲地滲透到地球的每一個角落。

 

　　2023年，世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構，正式將全氟辛酸（PFOA）列為第一類致癌物，與煙草、石棉、酒精並列。它在人體內的生物半衰期長達三點八年，意即一次攝入，將近四年方能代謝其半。它不製造即時的痛苦，卻在歲月裡悄然侵蝕腎臟、肝臟、甲狀腺與免疫系統的根基。在腫瘤科臨床多年的經驗告訴我，長期暴露於此類環境毒素的患者，其細胞修復能力明顯下降，炎症水平持續偏高，這些都是癌症發生的重要土壤。

 

　　這是一場沒有國界的戰爭。從亞洲到歐洲，從北美到大洋洲，沒有任何一個地區可以獨善其身。PFAS已通過食物鏈富集，從海洋到餐桌，從空氣到雨水，這組分子已成為人類共同的命運。無論身處繁華都市還是偏遠鄉村，無人能逃離這場無聲的圍困。它是工業文明留給這個時代最沉重的遺產，也是對現代醫學最嚴峻的考驗。

 

　　面對這場跨越國界的危機，我作為中西醫結合腫瘤科博士，三十載臨床鑽研與教學相長，桃李遍佈，深知這門古老技藝從未像今天這樣，承載著如此重大的時代使命。這些年間，我不僅以針灸與中藥幫助無數腫瘤患者度過治療的難關，更將臨床心得編撰成書，讓食療智慧走入尋常百姓家。針灸不僅僅是一種治療技術，它更是一份穿越千年的文化遺產——2010年11月16日，聯合國教科文組織正式將中醫針灸列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」。這份來自國際社會的認可，是對華夏文明數千年智慧的致敬，也是對這門技藝普世價值的肯定。

 

　　針灸之道，始於《靈樞》，成於《甲乙》。《黃帝內經》云：「用針之要，在於知調陰與陽。」針灸的本質，是調動——調動氣血，調動經絡，調動臟腑深處那些被現代醫學稱為抗氧化酶系統、免疫調節機制、神經內分泌網絡的古老防線。

 

　　針對全氟辛酸這類「濕熱濁毒」，我的臨床心得是選取一組特定穴位：足三里為胃經合穴，是全身的強壯要穴，針刺此穴能升提清氣、振奮脾胃；三陰交為肝、脾、腎三條經絡的交會之處，一針透三經，調和水火、疏通氣機；肝俞、腎俞為臟腑之氣輸注於背部的要穴，從臟腑層面啟動肝腎的代謝潛能；再佐以關元、湧泉溫養下焦，調理衝任。針刺每周三次，每次留針二十分鐘，以得氣為度——患者感受到酸、麻、脹、痺、重的針感，便是氣至病所的標誌。

 

　　現代研究發現，針灸能顯著降低體內的丙二醛水平——這是氧化應激的核心指標。在腫瘤科的長期實踐中，我觀察到針灸能有效緩解化放療後的疲勞與炎症反應，其機制與調節免疫、降低氧化損傷密切相關。針灸的作用機制，並非直接「對抗」毒素分子，而是提升身體自身的排濁能力——讓肝臟的解毒酶更加活躍，讓腎臟的過濾功能更加通暢，讓免疫系統更加敏銳地識別與清除異常細胞。這與我在癌症食療中反覆強調的理念同出一轍——扶正祛邪，讓身體恢復自我修復的本能。

 

　　整套治療的核心，是一個 「化」 字——不是對抗，不是消滅，而是轉化。將外來的濁毒，透過經絡的調理與氣血的激發，化為身體可以代謝、可以排出的廢物；將虛弱的正氣，透過穴位的刺激與時間的累積，化為足以守護生命的屏障。

 

　　我常對學生說，針灸是「以針為媒，以氣為藥」。面對全氟辛酸這類人工合成的全新毒素，傳統方劑的君臣佐使未必有直接的對應關係，但針灸調動的是身體最根本的自癒能力——這種能力是超越具體毒素的。無論入侵的是全氟辛酸還是重金屬，無論損傷的是肝臟還是甲狀腺，針灸所做的，都是喚醒身體自我修復的本能。這便是針灸在環境醫學中最獨特的價值：它不追求「消滅」敵人，而是致力於「強化」堡壘。

 

　　然而我必須坦誠地說，針灸不是萬能的。它無法阻止毒素進入身體——那是源頭控制的範疇，需要逆滲透淨水器，需要政策監管，需要全球合作。針灸也無法在一夜之間清除積累了數十年的毒素——那是一場需要時間，需要耐心的修復。針灸能做的，是修補被氧化應激損傷的細胞膜，修補被內分泌干擾素打亂的激素平衡，修補被免疫毒素抑制的防禦系統。它讓身體在遭受持續攻擊的情況下，依然能夠維持基本的運作與平衡。這便是針灸在當代環境健康危機中最深刻的意義。

 

　　陳女士經過三個月的針灸調理，配合更換家中濾水設備，皮膚斑塊日漸消退，甲狀腺指標經巳穩定，精神亦恢復了久違的清朗。覆診那日，蘇格蘭放晴了，陽光穿過百葉窗，在她的臉龐上投下溫暖的光影。

 

　　然而這不僅僅是一個人的故事。當我在香港和英國的診所裡，看見來自不同國度的患者帶著相似的困擾前來，我便意識到這是一場人類共同面對的考驗。歐洲化學總署已於2025年公布最新的PFAS限制提案，預計2027年正式實施。法規在進步，污染卻從未停止。真正的轉變，必須發生在更根本的層面——人類對自身與環境關係的理解，必須經歷一場深刻的革命。

 

　　而針灸，這門被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的傳統醫術，有機會成為這場革命的重要組成部分。它不需要昂貴的實驗室設備，不需要專利的化學合成藥物，它只需要一雙手、一束針，一份經驗，以及一套完整而深邃的宇宙觀——關於人如何與天地相參，如何在污染中保持純淨，如何在時代巨輪中尋回力量。

 

　　一針渡濁，渡的不僅是身體的濁毒，更是時代的迷茫。當針灸的銀針穿越肌膚，抵達經絡的深處，它所激活的不只是一個穴位、一條經脈，而是千年智慧在當代的回響——那是華夏文明對生命最深沉的敬畏，對健康最樸素的理解，對未來最堅定的承諾。願這份智慧照亮更多生命，願這份技藝守護更多靈魂。在濁毒橫流的時代，讓每一具身體都擁有與之共存的勇氣與力量——這便是針灸對這個世界最深情的回應，也是我作為一位中西醫結合腫瘤科博士、三十載臨床與教學深耕、育人無數的醫者，對人類健康最莊嚴的守護。

 

　　陳女士的身影消失在石板街。我坐回診桌前，窗外是蘇格蘭永恆的暮色——和千年來未曾改變過的，對生命不屈的守護。 

Tags:#針炙穴位#針灸#中醫#中醫藥#濕疹#問診#致癌物#癌症#飲用水#全氟辛酸#甲狀腺#免疫系統#腫瘤科#炎症#食療#人類非物質文化遺產#濕熱濁毒
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