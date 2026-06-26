食物安全｜兩男疑食海螺中毒，臉部麻痺視力模糊，揭烹煮難除麻痺性貝類毒素

不少人喜愛食海鮮，惟須注意食用安全，避免中毒風險。衞生署衞生防護中心於7月22日公布一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案，涉及兩名同住一家庭的男子。他們曾進食在銅鑼灣一間海鮮檔購買的海螺，其後出現頭暈、全身乏力、視力模糊、重影、半邊臉部麻痺及暈眩。其中一人已經出院，另一人目前仍然留醫，情況穩定。中心強調，該類毒素耐熱，烹煮並不能將其消除，呼籲市民避免進食貝類內臟。

衞生署衞生防護中心表示，兩名男子分別57歲及17歲。二人的家人於7月21日在銅鑼灣一間海鮮檔購買海螺並在家中烹煮，他們食用後約30分鐘內先後各自出現頭暈及全身乏力；以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。他們同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。

初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此而中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進，中心的調查仍繼續進行。

食物中毒｜嚴重可致癱瘓、呼吸停頓 甚至死亡

中心指，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

食物中毒｜4招減低貝類中毒風險

中心提醒市民，如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。要減低貝類中毒風險，建議市民應：

向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；

在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；

每次進食較少份量的貝類；及

進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

同場加映｜5大貝類毒素中毒症狀+12種高風險海產

進食海鮮有甚麼需要注意？根據食安中心資料，貝類毒素是一組由名為雙鞭毛藻的藻類產生的天然毒素，大部分源自由微藻引發的有害藻華，通常稱為「紅潮」。由於貝類海產是濾食性動物，牠們會把水抽進其體內、過濾並吃下藻類及其他食物粒子，因此紅潮發生時，貝類海產會濾食進大量毒藻，毒素便在其體內積聚，令吃下這些貝類海產的人中毒。

食安中心指出，有貝類海產較常出現5種毒素，而在重多海產中，有12種的毒素含量較高，市民需格外留意。

1. 麻痺性貝類中毒

主要導致神經受損，且發病迅速

中毒症狀：刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和步履踉蹌等，且往

往會有腸胃病症狀。嚴重者可能會出現癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡，但大部分患者通常在數天內康復。

可能含有此毒素的海產：蜆、青口、蠔、扇貝、帶子

2. 下痢性貝類中毒

中毒症狀：腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛等，通常在進食受污染的貝類後30分鐘至數小時內出現，三日內會完全康復。至今尚未發現有死亡個案。

可能含有此毒素的海產：青口、帶子、蠔、蜆、鱈魚

3. 失憶性貝類中毒

由海洋矽藻所造成，特徵是胃腸道失調及神經紊亂，有可能致命。

中毒症狀：嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

可能含有此毒素的海產：青口、蜆、蟶子、帶子、腹足類動物（螺）、蟹、龍蝦、鱈魚

4. 神經性貝類中毒

中毒症狀：與麻痺性貝類中毒相似，症狀包括頭部和手部感覺異常、頭暈、動作機能不協調、肌肉痛及腸胃不適等，這些症狀會在數天內迅速及徹底消散。

可能含有此毒素的海產：蠔、蜆、青口、司蚶、魚類

5. 原多甲藻酸貝類中毒

中毒症狀：與下痢性貝類中毒相似，症狀包括嚴重腹瀉、嘔吐、腹痛、間歇性噁心和發冷等，通常在進食受污染的貝類後12至24小時內出現。

可能含有此毒素的海產：青口、蠔

如想降低食物中毒的風險，處理貝類海產時應留意以下3點：

進食前要洗擦其外殼，摘除其內臟，並應徹底煮熟。

介貝類海產應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒，或在沸水中烹煮至外殼全開，再烹煮3至5分鐘。

進食前，應棄掉其汁液。

此外，貝類毒素一般積聚於貝類的消化腺和生殖腺，市民應避免進食這些部位。食用雙貝類時，在容許的情況下應去除全部內臟，只食用閉殼肌，烹煮的汁液也應棄掉。此外，應向可靠的店鋪購買貝類，烹煮前先刷洗外殼。進食亦不宜過量。