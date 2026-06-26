歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

ARMY必看:無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
Fashion 先行入手

ARMY必看:無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
大腸癌|日本發生率全球第5，醫生揭主因非吃肉，3大生活習慣增...
醫學通識 健康解「迷」

大腸癌|日本發生率全球第5，醫生揭主因非吃肉，3大生活習慣增...
開市Good Morning

阿里績差惟AI收入前景撐ADR飆逾8%
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
食物安全｜兩男疑食海螺中毒，臉部麻痺視力模糊，揭烹煮難除麻痺性貝類毒素
食物安全
健康Tips

食物安全｜兩男疑食海螺中毒，臉部麻痺視力模糊，揭烹煮難除麻痺性貝類毒素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人喜愛食海鮮，惟須注意食用安全，避免中毒風險。衞生署衞生防護中心於7月22日公布一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案，涉及兩名同住一家庭的男子。他們曾進食在銅鑼灣一間海鮮檔購買的海螺，其後出現頭暈、全身乏力、視力模糊、重影、半邊臉部麻痺及暈眩。其中一人已經出院，另一人目前仍然留醫，情況穩定。中心強調，該類毒素耐熱，烹煮並不能將其消除，呼籲市民避免進食貝類內臟。

 

　　衞生署衞生防護中心表示，兩名男子分別57歲及17歲。二人的家人於7月21日在銅鑼灣一間海鮮檔購買海螺並在家中烹煮，他們食用後約30分鐘內先後各自出現頭暈及全身乏力；以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。他們同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。

 

　　初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此而中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進，中心的調查仍繼續進行。

 

食物中毒｜嚴重可致癱瘓、呼吸停頓 甚至死亡

 

　　中心指，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

 

食物中毒｜4招減低貝類中毒風險

 

　　中心提醒市民，如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。要減低貝類中毒風險，建議市民應：

 

  • 向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；
  • 在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；
  • 每次進食較少份量的貝類；及
  • 進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

 

同場加映｜5大貝類毒素中毒症狀+12種高風險海產

 

　　進食海鮮有甚麼需要注意？根據食安中心資料，貝類毒素是一組由名為雙鞭毛藻的藻類產生的天然毒素，大部分源自由微藻引發的有害藻華，通常稱為「紅潮」。由於貝類海產是濾食性動物，牠們會把水抽進其體內、過濾並吃下藻類及其他食物粒子，因此紅潮發生時，貝類海產會濾食進大量毒藻，毒素便在其體內積聚，令吃下這些貝類海產的人中毒。

 

　　食安中心指出，有貝類海產較常出現5種毒素，而在重多海產中，有12種的毒素含量較高，市民需格外留意。

 

1. 麻痺性貝類中毒

  • 主要導致神經受損，且發病迅速
  • 中毒症狀：刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和步履踉蹌等，且往
  • 往會有腸胃病症狀。嚴重者可能會出現癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡，但大部分患者通常在數天內康復。
  • 可能含有此毒素的海產：蜆、青口、蠔、扇貝、帶子

 

2. 下痢性貝類中毒

  • 中毒症狀：腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛等，通常在進食受污染的貝類後30分鐘至數小時內出現，三日內會完全康復。至今尚未發現有死亡個案。
  • 可能含有此毒素的海產：青口、帶子、蠔、蜆、鱈魚

 

3. 失憶性貝類中毒

  • 由海洋矽藻所造成，特徵是胃腸道失調及神經紊亂，有可能致命。
  • 中毒症狀：嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。
  • 可能含有此毒素的海產：青口、蜆、蟶子、帶子、腹足類動物（螺）、蟹、龍蝦、鱈魚

 

4. 神經性貝類中毒

  • 中毒症狀：與麻痺性貝類中毒相似，症狀包括頭部和手部感覺異常、頭暈、動作機能不協調、肌肉痛及腸胃不適等，這些症狀會在數天內迅速及徹底消散。
  • 可能含有此毒素的海產：蠔、蜆、青口、司蚶、魚類

 

5. 原多甲藻酸貝類中毒

  • 中毒症狀：與下痢性貝類中毒相似，症狀包括嚴重腹瀉、嘔吐、腹痛、間歇性噁心和發冷等，通常在進食受污染的貝類後12至24小時內出現。
  • 可能含有此毒素的海產：青口、蠔

 

　　如想降低食物中毒的風險，處理貝類海產時應留意以下3點：

 

  • 進食前要洗擦其外殼，摘除其內臟，並應徹底煮熟。
  • 介貝類海產應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒，或在沸水中烹煮至外殼全開，再烹煮3至5分鐘。
  • 進食前，應棄掉其汁液。

 

　　此外，貝類毒素一般積聚於貝類的消化腺和生殖腺，市民應避免進食這些部位。食用雙貝類時，在容許的情況下應去除全部內臟，只食用閉殼肌，烹煮的汁液也應棄掉。此外，應向可靠的店鋪購買貝類，烹煮前先刷洗外殼。進食亦不宜過量。

 

Tags:#食用安全#海鮮#食物中毒#食安中心#衞生防護中心#麻痺性貝類中毒#海產#健康問題
Add a comment ...Add a comment ...
提防詐騙｜醫管局統一來電顯示號碼，認住18285/18286 今日起分階段轉用
更多健康解「迷」文章
提防詐騙｜醫管局統一來電顯示號碼，認住18285/18286 今日起分階段轉用
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處