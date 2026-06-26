名人健康｜高海寧拍戲遭掌摑致臉歪，半邊臉失去知覺，留後遺症需正骨治療

現年39歲的TVB當紅花旦高海寧，憑劇集《新聞女王》人氣急升，演技備受觀眾讚賞。近日她亮相TVB娛樂訪談節目《一周星星》接受訪問，首度公開曾因拍攝掌摑戲導致面部受傷送院的驚人內幕。高海寧透露，當時對手用力過猛，令她臉部歪斜、半邊面失去知覺，更因此留下後遺症。

高海寧自爆被掌摑致歪面入院

在《一周星星》節目中，一眾嘉賓談及拍攝經歷的辛酸時刻。高海寧透露，她對「掌摑戲」有極大陰影，有別於同場的馬國明、周嘉洛及戴祖儀均表示「寧願被人掌摑」，高海寧坦言自己過去亦抱持相同想法，直到一次慘痛經歷後，態度徹底改變：「我試過俾人冚咗一巴掌，入咗醫院。」

高海寧憶述，當時對手用力過猛，力度之大竟令她「擘唔大個口」，面部更出現歪斜的情況，半邊臉頓失知覺，需即時送院治理。她更透露，自此以後臉部留有後遺症，拍攝正面照片時，其中一邊嘴角的角度會明顯較低。為此，她事後還需接受正骨治療矯正。

雖然主持及在場嘉賓多次追問打人者的身份，並猜測對方是否演戲經驗不足，惟高海寧始終未有開名，僅強調該次經歷為她帶來沉重陰影，還坦言日後十分抗拒接拍被掌摑的角色。

曾因1角色壓力爆煲崩潰痛哭

另外，節目中亦重溫了高海寧多段昔日演出片段，她自爆拍攝《使徒行者》期間，曾因角色難於掌握而承受巨大壓力，更一度陷入自我懷疑，崩潰痛哭。

不過，演藝路上亦有溫暖時刻，她特別提及拍攝《賭城群英會》一場哭戲時，因情緒未能銜接而無法流淚，當時鏡頭正拍攝其特寫，對手佘詩曼即使只被拍到背面，仍全程投入跟著哭泣，更即興加入一句對白，令高海寧「鼻頭一酸」，成功哭出來。

高海寧感動表示：「當時我才知道，原來一個好的前輩，是會願意幫你的，即使那是在拍我的特寫。」她指佘詩曼的專業與細心，讓她見識到真正演員應有的榜樣，「自此之後，我就很喜歡阿佘」。

洪永城「暖男」行為感動高海寧

談及正在熱播的TVB劇集《飛常日誌II》，高海寧指拍攝過程充滿火花，更大讚同劇演員洪永城的「暖男」行為極具感染力。她透露自己眼部長期受濕疹困擾，經常出現紅腫的情況，洪永城得知後便主動準備多種藥物及生活用品，貼心舉動令她幾乎每場對手戲都被感動到眼濕濕。

受眼部惡疾夾擊病情反覆1年

高海寧曾在網上曬出短片，透露自己左眼受2個問題困擾，且病情反覆1年仍未能根治。從影片中見她一臉病容，左眼明顯變得非常紅腫，且泛著淚水。她在動態中無奈寫道：「我隻眼不停反反覆覆一年啦，唔係生眼挑針就係生濕疹，又痕又痛真係好辛苦，我真的沒有辦法了。」

不少網民對此感心痛，紛紛留言慰問，並估計她因抵抗力和免疫力低而導致這種情況出現，著她多多休息，亦有人向她介紹眼科醫生，希望她早日根治問題。

當天晚上，高海寧再次更新動態，對網民的關心表達謝意：「謝謝大家的關心～已工作完返港睇眼科醫生，醫生請救救我！真係好好好痛呀～～」

曾患抑鬱想衝出馬路

高海寧曾接受鄭丹瑞網上頻道節目《健康．旦》訪問，罕有大談曾陷抑鬱深淵，一度想衝出馬路，拍劇驚恐症發作崩潰痛哭即停工。她在訪問中，罕有詳談曾飽受情緒問題困擾：「我曾經經歷低谷，曾經抑鬱、情緒很不穩定、驚恐症等情感上的衝擊，可能對當下的自己來說很難應對，甚至我覺得無法自救，要找醫生救我。」

她稱，驚恐症應該是疫情期間發生，因經常一個人返內地工作，無人照顧且又要隔離，或獨自在內地逗留半年，要自己照顧自己，那種漂泊感到很孤獨。加上外公離世但因工作未能見其最後一面，令她大受打擊，甚至曾有一刻出現極端想法：

我很記得有一天跟媽媽去超市買東西，我拿著兩袋東西站在馬路旁，正在等交通燈，有一輛貨車經過，在腦海產生了一個想法，如果我走出去會如何呢？那一下我下意識地後退了一步，然後我驚覺為何我會這樣想。

她透露，當時即去看精神科醫生，醫生稱她是公眾人物，因此不會記錄下來，讓她放心說出心事：「我全部都說出來後，他問我現在想不想吃藥，他說因為可以不吃藥，我們每個星期聊一次天幫助我，但如果我有需要可以帶一顆傍身。因為那時候我已經有恐慌症的徵狀，我突然會覺得很害怕人群，很恐懼，我會全身僵硬，無法呼吸，然後跌倒在地上快要暈倒，我需要服用鎮靜劑才能平伏整個徵狀。」高海寧坦言是一件極恐怖的事，感覺很接近死亡。

高海寧還談到，拍攝《新聞女王》期間，曾一度發作，原本在講對白之間，武師會給另外一名演員跳下去的指示，高海寧當時腦海一片空白，又越來越緊張：「因為我每說錯一次，她就要多跳一次。每次武師叫跳的時候我都無法說對白，但她已經跳下來又被車撞，後來我承受不了這個折騰，我直接崩潰哭，然後我開始跌倒在地上，無法演那場戲，那場戲要取消改天再拍，很對不起，但那次我很印象深刻，原來我會承受不了這種心理壓力。」

高海寧在經歷了抑鬱症後，會定期用一些方式療癒自己，可能透過冥想，希望保持一個比較平靜的狀態。她鼓勵大家要多關注自己的情緒健康，不要忽略心理壓力，並相信每個人都可以找到屬於自己的出口。