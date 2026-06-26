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食道癌｜豆漿變致癌物？醫生揭每日1習慣惹禍，高危因素及初期症狀
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食道癌｜豆漿變致癌物？醫生揭每日1習慣惹禍，高危因素及初期症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　喝豆漿養生竟然喝出癌症？台灣一名50歲女子每天早上必定會喝一杯豆漿養生，後來因為吞嚥出現異物感求醫，驚揭食道癌。醫生警告，女子患癌的原因與豆漿本身無關，而是源於她一個習慣，長期下來導致食道黏膜反覆受損，最終引發癌變。

 

食道癌｜不煙不酒卻罹癌 竟是「熱豆漿」惹的禍

 

　　台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在《健康2.0》節目中分享病例，這名50歲女患者因吞嚥時有異物感求醫，經內窺鏡檢查發現下咽及食道處均有腫塊，切片化驗後確診為下咽食道癌。

 

　　女子得悉後非常詫異，她表示自己生活規律，不煙不酒、不吃檳榔，而且每天早上都會喝一杯豆漿補充蛋白質，完全不明白為何會罹癌。吳昭寬發現問題可能出在她的飲用習慣，她每天買完豆漿到辦公室後，會放入微波爐加熱3次，一定要熱到滾燙和冒泡才喝。平日飲食吃湯麵時，也一定在店內現煮時趁熱食用。

 

食道癌｜WHO將65°C熱飲列為2A類致癌物

 

　　吳昭寬指出，世界衛生組織（WHO）下屬的國際癌症研究機構（IARC）早已將攝氏65度以上的熱飲列為2A類致癌物，代表對人類「很可能有致癌性」。食道黏膜相當脆弱，正常耐受溫度約為40至50°C，一旦接觸超過65°C的飲食，便會造成熱傷害。

 

　　雖然黏膜具有自我修復能力，但若長期反覆受到高溫刺激，細胞將處於「損傷—修復—再損傷」的循環中，導致不正常的異型性細胞增生，最終可能演變為癌細胞。

 

食道癌｜英國研究：每天一杯熱茶 罹癌風險倍增

 

　　吳昭寬進一步引用英國研究指出，每天飲用700毫升、溫度超過60°C的熱茶，罹患食道癌的風險比飲用低溫飲品者高出約一倍。

 

　　2025年發表於《British Journal of Cancer》的一項英國生物樣本庫研究也證實，飲用熱飲或極燙飲品是食道鱗狀細胞癌（ESCC）的風險因子。研究顯示，每天飲用4至6杯熱飲者，罹患食道癌風險增加近一倍；而飲用極燙飲品者，即便每天僅4杯以下，風險也增加2.5倍。

 

　　吳昭寬提醒，若長期出現吞嚥困難、喉嚨痛、異物感、咳血痰或口臭等症狀，應視為警訊及早就醫。

 

食道癌｜食道癌高危因素

 

1.年屆60歲或以上，男性

2.嗜酒

3.吸煙

4.愛吃醃製、煙燻食物

5.常喝滾燙飲料、湯品

6.胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

 

食道癌｜食道癌8大初期症狀

 

　　早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

 

1.吞嚥困難

2.胸口痛

3.大出血

4.呼吸有臭味

5.慢性咳嗽

6.聲音嘶啞

7.體重減輕

8.貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科陳炳諴

 

食道癌｜預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

1.減少或避免進食醃漬、煙燻食物，如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2.避免進食滾燙過熱的食物（滾燙）

3.及早處理胃酸倒流

4.減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5.不抽煙

6.避免喝烈酒

7.保持健康體重

資料來源：醫院管理局

 

Tags:#食道癌#致癌物#世界衛生組織#健康與養生#微波爐#細胞突變#食道黏膜#癌症預防#豆漿
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