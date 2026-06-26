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名人保養｜50歲袁彩雲凍齡有術，公開5大保養心得，每日鮮果汁、戒白砂糖與運動
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名人保養｜50歲袁彩雲凍齡有術，公開5大保養心得，每日鮮果汁、戒白砂糖與運動

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年50歲的袁彩雲於1996年獲得港姐季軍，2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，移居加拿大，兩人育有一女Alycia，隨後便淡出幕前。13歲的女兒近日迎來小學畢業典禮，袁彩雲晒出一家三口合照，令其低調的富商丈夫激罕「真身曝光」；而Alycia亦盡得媽媽優良基因，猶如餅印般複製袁彩雲美貌，獲網民大讚：「全家都高顏值」。

 

50歲袁彩雲凍齡有術

 

　　近日，袁彩雲的13歲女兒江軒慧（Alycia Kong）迎來小學畢業，袁彩雲與丈夫盛裝出席畢業典禮，並在社交平台罕有晒出一家三口合照。從相中可見，雖然袁彩雲已屆半百，但她依然保養得宜，凍齡外貌多年不變。當日她身穿一襲黑色透紗長裙，優雅大方，氣質出眾，完全看不出真實年齡。

 

13歲女兒完美遺傳媽媽靚樣

 

　　年僅13歲的Alycia在畢業當日化了淡妝，穿上畢業袍，儼然是一位亭亭玉立的少女，其五官輪廓與媽媽猶如「餅印」，完美繼承袁彩雲的優良基因和清秀氣質。

 

富商老公罕曝光

 

　　而更令網民驚喜的，是袁彩雲的丈夫江銘峯難得「現真身」。他當日以一身畢挺西裝亮相，「官仔骨骨」的紳士打扮，盡顯穩重型格。江銘峯身形高䠷、氣質斯文，更有網民指他與前TVB小生馬浚偉頗為相似，意外成為焦點。

 

　　見證女兒順利畢業，袁彩雲亦在社交平台感性發文，以英文寫道：「Congratulations, my darling. Mommy and daddy wish you a next chapter that is even brighter and more exciting. We are so proud of you!（恭喜你，我的寶貝。爸爸媽媽祝願你人生的下一章更燦爛、更精彩。我們為你感到驕傲！）」同時她亦勉勵女兒勇於面對未來挑戰，視之為成長的基石，字裏行間盡顯母愛與期盼。

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

現年50歲的袁彩雲。（IG圖片）

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

13歲的Alycia亦盡得媽媽優良基因，猶如餅印般複製袁彩雲美貌。（IG圖片）

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

袁彩雲分享一家三口合照。（IG圖片）

 

 

 

袁彩雲精通5種語言

 

　　現年50歲的袁彩雲，其出身和學歷也十分優秀，年幼時隨家人移民德國，她精通5種語言包括德、法、英、粵語及國語，預科畢業後彩雲返港發展，並於1996年參選香港小姐，奪得季冠及「國際親善小姐」的獎項，隨後加入TVB。

 

　　除演出劇集外，喜歡下廚的袁彩雲更被派往綜藝組擔任飲食節目主持，還因為其德國長大的背景被委派主持2006年世界盃的一系列相關節目。

 

　　袁彩雲於TVB的告別作，是2013年推出的劇集《談談情·練練武》，雖然入行多年來接演的劇集不多，但曾與好友楊怡合作過多部作品，二人首次合作於2000年推出的《楊貴妃》，劇中袁彩雲飾演虢國夫人，而楊怡只是位小小宮女，後來再次合作《封神榜》、《衛斯理》、《怪俠一支梅》等劇，因而成為好友。

 

袁彩雲5大保養心得

 

　　雖然彩雲已經50歲，但其臉上沒有歲月的痕跡，皆因她多年來保養得宜，自有一套方法保養，令外表猶如凍齡一樣。

 

戒白砂糖

 

　　她在社交平台提到，自己靠戒砂糖排毒，又指出吃白砂糖的壞處，她說：「食白砂糖，會容易引致失眠、暴燥、肥胖、欠鈣、蛀牙、專注力減低、高血壓和動脈硬化等。」

 

　　她曾接受TOPick訪問自言不算是甜品控，故戒吃白砂糖對她而言不算辛苦，她說：「起初只能飲清水會不習慣，我會在水中加點乾果和杞子。」

 

　　說到戒糖可令皮膚變好，彩雲表示當戒吃朱古力和蛋糕等甜點，腸道會減少積存毒素，皮膚質素或會變好。而且，在兩個月內減掉5公斤，期間沒特別戒食其他食物，最重要減少水腫，整個人感輕鬆。

 

每日一杯鮮果汁

 

　　彩雲每日會喝一杯鮮果汁，來維持健康。她曾分享其中一個食譜，表示會將紅蘋果、甘荀和切粒薯仔去皮，放在攪拌機內搗成汁。她又特別提到，由於果皮較難消化，建議腸胃較差的人削皮來吃。而且，她亦不喝茶和咖啡等含咖啡因的飲品。

 

戒食牛肉

 

　　彩雲喜歡吃蔬菜，亦聽營養師的建議戒吃牛肉，主要吃白肉和海鮮。日常她都會吃原型食物，減少加工食物，以攝取更多的營養。

 

平日做適量運動

 

　　彩雲平日會做適量運動包括瑜珈等，彩雲亦喜歡靠按摩來放鬆心情，她說：「雖然我現在的生活比較悠閒，但某陣時身心或經濟上面對很大負荷，自己未必意識到身體好崩緊，所以做適量的按摩可以減壓。」

 

良好心態

 

　　彩雲亦謂心態決定一切：「要保持著開心的心情，好似跟朋友駕單車出外兜個圈，然後吃了碗越南河，雖然並非珍饈百味，但我已經好滿足，心中富有很重要。」

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

袁彩雲於1996年獲得港姐季軍。

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

《封神榜》劇照。

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

近日袁彩雲在社交平台分享慶祝50歲生日的照片，其凍齡外貌及Fit爆的身材即成為網民熱議的焦點。（IG圖片）

 

嫁飲食商人晉身億萬濶太

 

　　袁彩雲多年來最為人知的戀事，是曾與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的戀情，本以為她差一點便會嫁入豪門，最後二人的關係只維持了半年。

 

　　在分手後不久，她在一次工作的慶功宴上認識了比她年長7年的飲食界商人江銘峯（Anthony）。2009年，二人於溫哥華秘密註冊，在香港舉行婚禮後移居溫哥華，並淡出演藝圈，專心相夫教女，她不時於社交平台分享一家三口生活照片。

 

　　而作為白手興家的億萬企業家，江銘峯事業有成之餘，多年來對妻女愛護有加，是圈中公認的「愛妻號」，網民紛紛盛讚袁彩雲眼光獨到，找到了真正的「好老公」。

 

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

袁彩雲晉身億萬濶太。（IG圖片）

 

袁彩雲｜50歲「億萬闊太」袁彩雲凍齡有術　富商老公罕曝光　13歲女兒小學畢業完美遺傳媽媽靚樣

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2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia。（微博圖片）

Tags:#香港小姐#飲食與營養#抗衰老#娛樂新聞#袁彩雲#健康飲食#凍齡#運動
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