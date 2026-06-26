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大腸癌｜常食隔夜菜惹禍？婦人慳錢飲食致末期，腹痛警號勿忽視
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大腸癌｜常食隔夜菜惹禍？婦人慳錢飲食致末期，腹痛警號勿忽視

健康解「迷」
健康解「迷」

　　省小錢賠健康！一名52歲婦人平常省吃儉用，又排斥做健康檢查，直到她某天突然腹部劇痛，發現已是無可挽回的大腸癌末期。醫生在了解她的日常飲食後，嘆息指省錢到最後面對真正昂貴的，永遠是錯過預防之後的治療。

 

隔夜餸︱常吃隔夜餸拒體檢 錯過最佳治療期

 

　　台灣林口長庚醫院血液腫瘤科廖繼鼎在Facebook專頁分享案例：一位52歲的婦人阿娟，因突然的腹部劇痛、體重驟降及冒冷汗被送進急診，最後竟確診為大腸癌第四期，且癌細胞已轉移至肝臟。

 

　　醫生指出，阿娟平時相當節儉，飲食上秉持「食物沒壞就能吃」的原則，經常食用隔夜菜或特價食品。同時，她也認為健康檢查費用高昂，只要身體沒有明顯不適，就無需花錢檢查。然而，許多癌症在早期並無明顯症狀，等到疼痛、消瘦等警訊出現時，病程往往已進展至中晚期，大幅增加治療難度。

 

　　確診後的阿娟後悔表示，自己原意只是「想省一點點錢」，從沒想到後果會這麼嚴重：

 

　　早知道… 早點做健檢，早點注意飲食，就不會走到今天。

 

　　廖醫生最後強調，在臨床中已遇過太多「為了省錢而錯過黃金治療時間」的個案。因此，他沉重呼籲：「醫療花費最重的，從來不是預防，而是錯過預防之後的治療。」

 

隔夜餸︱隔夜餸藏致命細菌

 

　　廖繼鼎提醒，冰箱並非萬能的保險箱，只能延緩、無法完全阻止細菌滋生。部分蔬菜若保存過久，可能產生較高含量的亞硝酸鹽。廖醫生也分享，曾遇過一家人陸續罹患胃腸道癌症的案例，評估後認為，長期食用剩菜剩飯的飲食習慣，可能與提升疾病風險有關；這都是臨床上觀察到的現象。

 

雪櫃5類食物藏致命細菌

1.生肉

2.海鮮

3.已經開封的醬料

4.沒有密封的熟食

5.切開後放入雪櫃的水果

資料來源：台灣食農專家韋恩

 

　　李斯特菌（Listeria monocytogenes）是一種廣泛存在於自然環境中的致病菌，常見於土壤、水源、生鮮蔬果與未經徹底加熱的肉類中。其最大特性是「耐低溫」——與多數細菌在4℃環境下停止生長不同，李斯特菌在冷藏溫度下仍能緩慢繁殖，甚至能在冷凍環境中存活。正因如此，家中的普通冰箱無法有效抑制其滋生。

 

　　據香港衛生防護中心資料，李斯特菌病的潛伏期可長達3至90天，病徵一般在感染後1至2星期出現。患者通常會出現發燒、頭痛，部分人或有噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適。高風險食物包括冷藏熟肉、即食涼拌菜、未經巴士德消毒的乳製品，以及保存不當的隔夜飯菜。

 

4大食安貼士

1.容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，並避免文叉污染

2.盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翩熱；

3.避免進食高風險食物（如保質期超過五天的冷藏即食食物）；

4.一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源:食物安全中心

 

隔夜餸︱3種錯誤省錢法

 

　　許多人的節省，都從「吃」開始。但有些飲食習慣，省下的錢遠遠比不上賠掉的健康。廖繼鼎曾在YouTube影片提到，有很多長輩總覺得食物只要沒有完全壞掉，捨不得丟，「搶救一下」還能吃。實際上，以下3種錯誤省錢法，都會讓癌症隨時找上門：

 

1. 過期食物、發霉水果切掉照吃

 

　　水果爛了一點，切掉壞的部分繼續吃；乾貨發霉了，洗一洗曬一曬以為就能殺菌；過期的乳酪聞起來沒怪味，就覺得腸胃能克服。醫生對此嚴正警告，這種做法非常危險！因過期食物當中，有很多看不見的致癌「菌絲」：

 

　　食物一旦發霉，就可能產生黃麴毒素，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，長期食用會大大增加肝癌風險。就像一顆蘋果，你看得到的地方發霉了，但肉眼看不見的地方，早已被黴菌的菌絲全面攻陷。

 

　　此外，長期吃剩菜剩飯也是一大危機。特別是綠葉蔬菜，隔夜後會產生較多的亞硝酸鹽，長期食用會增加消化道癌症的風險。曾有一家三口相繼查出胃腸道癌症，醫生分析病因，認為與全家長期吃剩菜剩飯高度相關。

 

2. 回鍋油反覆用、炒菜不開抽油煙機

 

　　為了節省開銷，很多家庭習慣把炸過東西的油留下來下次再用；甚至為了省電，炒完菜「一秒」關掉抽油煙機。這些看似精明的舉動，其實正讓你暴露在致癌風險中。

 

　　廖醫生說明，油經過高溫反覆加熱，會產生大量反式脂肪酸和油脂氧化產物，長期食用會增加身體負擔，甚至誘發肝癌。他分享曾遇過一位50多歲的王先生，個性非常節儉，食用油總是炸了好幾次才捨得換，結果確診肝癌。雖然病因複雜，但「回鍋油」絕對是壓垮健康的主因之一。

 

　　同時，廚房油煙含有大量有害物質，長期吸入會增加肺癌風險。因此，炸過的油切勿重複使用。開始煮飯前就打開抽油煙機，煮完後再持續運轉3-5分鐘，確保油煙完全排出。

 

3. 從不體檢 以為「沒症狀」= 沒事

 

　　廖醫生指出，在門診中最常聽到、也讓醫生最搖頭的錯誤觀念：「一年幾千塊的體檢費用，還不如拿去繳帳單」、「不做檢查就沒事，一檢查就有事」。然而，很多癌症在早期是完全沒有任何症狀的，等感到不舒服時，往往已經進展到中晚期，早已錯過「黃金治療期」。

 

　　醫生分享，一位40多歲的李小姐，為了照顧家庭捨不得花錢體檢，直到發現乳房有硬塊，檢查已是乳癌中期。她後悔表示：「如果時間可以倒流，我一定每年去做檢查，再多的錢也沒有健康重要。」

 

　　廖繼鼎醫生強調，健康檢查就像買保險，關鍵時刻能保命。真正的聰明人，懂得把錢花在刀口上，投資健康。購買新鮮的食材、定期做健康檢查、維持規律運動，這些看似花錢，其實是在為健康「存錢」，避免未來因病「破產」。

Tags:#大腸癌#癌症#健康檢查#隔夜菜#細菌#李斯特菌#剩菜#亞硝酸鹽#胃腸道癌症#飲食習慣#過期食物#發霉#黃麴毒素
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