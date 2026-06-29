居家運動｜小紅書大熱「原地貓步」每日10分鐘燃脂修身，助改善寒背

近期小紅書與抖音掀起一股「原地貓步」（Cat Walk In Place）熱潮，這項低強度有氧運動只需安坐家中，毋須任何器材且不傷膝蓋，每天花數十分鐘便能輕鬆燃燒脂肪，成為不少忙碌都市人的修身新寵，尤其是中年肥胖的人士。

「原地貓步」｜模仿模特兒貓步 輕鬆燒脂不傷膝

「原地貓步」其實是模仿天橋模特兒的交叉步姿，練習者站在原地像貓咪般輕盈漫步，左右腳輪流在正中間位置交替踏出交叉步，彷彿沿著一條直線行走。這套動作由職業模特兒出身、後來轉型模特培訓導師的網紅「貓爺」（張華）帶起，他最初用來訓練學員貓步基本功，後來爆紅成為女士們的「懶人運動」。

原創者是模特兒導師兼網紅「貓爺」。（小紅書截圖）

一名28歲俄羅斯籍的職業模特兒「達莎Digi」亦在小紅書力薦「原地貓步」：

將單邊大腿往胸部方向抬起，雙腳輪流在正中間位置交替踏出交叉步。（小紅書截圖）

雙手跟隨步伐自然擺動，抬腿時吸氣、落腳時呼氣。（小紅書截圖）

身體直立，視線望向前方，微微收緊腹部核心肌肉以穩定重心。（小紅書截圖）

將單邊大腿往胸部方向抬起，雙腳輪流在正中間位置交替踏出交叉步。（小紅書截圖）



雙手跟隨步伐自然擺動，抬腿時吸氣、落腳時呼氣。（小紅書截圖）

連俄羅斯模特兒「達莎Digi」都推薦的懶人運動。（小紅書截圖）

「原地貓步」｜原地貓步對中年肥胖人士4大好處

1. 膝蓋友善、低強度燃脂

原地貓步屬於低強度有氧運動，對膝蓋負擔極小，特別適合關節開始退化或久未運動的人士。與跑步等衝擊性運動不同，進行時支撐腿的膝蓋只需微微彎曲，避免鎖死關節，大幅降低受傷風險。

2. 改善體態與矯正骨盆

步行過程中要求上半身挺直、視線望向前方，有助改善都市人常見的寒背問題，同時矯正骨盆歪斜。收緊腹部核心肌肉的動作，也能鍛鍊深層肌群。

3. 有效燃脂、促進代謝

原地貓步能有效提高心率，進入脂肪燃燒區間。初學者每天進行10分鐘已見效果，適應後可逐步增加至30至60分鐘，燃脂效果更顯著。

4. 隨時隨地可做、融入日常

毋須任何器材，不佔空間，可以一邊看電視、聽音樂甚至講電話時進行，輕鬆將運動融入日常生活。

「原地貓步」｜簡易3步教學

準備姿勢： 穿上舒適運動鞋或赤腳站在瑜伽墊上，雙腳打開與肩同寬，身體直立，視線望向前方，微微收緊腹部核心肌肉以穩定重心。

穿上舒適運動鞋或赤腳站在瑜伽墊上，雙腳打開與肩同寬，身體直立，視線望向前方，微微收緊腹部核心肌肉以穩定重心。 動作要領： 將單邊大腿往胸部方向抬起，雙腳輪流在正中間位置交替踏出交叉步，彷彿沿著直線行走。雙手跟隨步伐自然擺動，抬腿時吸氣、落腳時呼氣。

將單邊大腿往胸部方向抬起，雙腳輪流在正中間位置交替踏出交叉步，彷彿沿著直線行走。雙手跟隨步伐自然擺動，抬腿時吸氣、落腳時呼氣。 時間建議：初學者每天先做10分鐘，待身體適應後逐步增加至每次30至60分鐘。

「原地貓步」｜避免受傷注意事項

支撐腿的膝蓋務必保持微微彎曲，切忌完全伸直鎖死，以免增加關節受壓風險。過程中保持軀幹筆直，避免過度前傾或後仰，防止對下背部造成負擔。手臂只需輕鬆擺動，過度用力反而會引發肩膀肌肉疲勞。