私密處痕癢｜9成女生做錯！手洗內褲掛浴室恐成念珠菌溫床，專家教6大正確清洗晾曬法

女士們私密處痕癢的成因，最常見的是念珠菌感染所致。而感染的源頭與內褲清洗後晾乾的方式有關，一不小心可能變成「霉菌溫床」，而念珠菌一旦上身極難斷尾！

念珠菌｜錯誤晾乾內褲方式滋生霉菌

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《小宇宙大爆發》提到女士們清洗內衣褲的習慣，容易惹念珠菌上身。她指出，不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，直接掛在浴室晾乾，晾乾的方式是褲襠朝下，正是最NG的行為。譚敦慈指出，因為浴室潮濕環境容易讓內褲滋生霉菌，導致私密處感染機率增加。

念珠菌｜6招降低私密處感染風險

譚敦慈指出，內褲正確的清洗與晾曬方式，遠比想像中更重要，建議6招可以降低女士們念珠菌感染：

1. 先浸泡漂白水10分鐘

清洗前應先將內褲浸泡於稀釋漂白水中，比例為清水9份、漂白水1份。若沾到經血，可加入少量雙氧水搓洗。

2. 改用洗衣機清洗，搭配洗衣袋

許多人認為手洗最乾淨，但譚敦慈指出，手洗後直接晾在浴室反而最容易滋生黴菌。用洗衣機清洗時應使用洗衣袋，每個洗衣袋裝至5分滿即可，避免衣物過度堆積影響清潔效果。

3. 晾曬時「褲襠朝上」

超過9成人用衣架直接撐開或夾住褲頭懸掛，會使水分積聚在褲襠最厚部位，此晾法是錯誤。正確做法應改為「褲襠朝上」晾曬，利用水分往下流的原理，讓褲襠更快乾燥。

4. 收進衣櫃前用熨斗燙過

天氣潮濕時，即使晾曬一整天，內褲仍可能殘留濕氣。譚敦慈建議收回後可用電熨斗熨燙褲襠部位，徹底除濕兼殺菌，再收入衣櫃。

5. 每3個月定期汰換

內褲應視為消耗品，一般人建議每3個月更換一次；若運動量大、容易流汗，則建議每2個月換新，避免纖維長期累積細菌與髒污。

6. 完全乾燥再收納

即使用抽濕機輔助晾乾，也務必確認內褲完全乾燥再收進衣櫃，才能有效降低私密處感染的風險。

