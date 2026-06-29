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汗臭｜朝早出門前噴止汗劑＝白用！藥劑師教路「呢個時間」使用最有效
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汗臭｜朝早出門前噴止汗劑＝白用！藥劑師教路「呢個時間」使用最有效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎炎夏日，不少市民習慣於外出前噴止汗劑或除臭劑，以抑制汗臭味。不過，近日有網民在社交平台分享自身經歷，驚覺多年來一直用錯方法，直言「根本白用了」。有關說法更獲藥劑師證實，指出門前才使用止汗劑，效果幾乎等於零。

 

出門前先噴止汗劑超錯

 

　　一名網民近日在Threads發文指，自己從小習慣於出門前使用止汗劑，惟及後發現使用方法有誤，防汗效果欠佳，直言「根本白用了」。該網民續稱，止汗劑應該在洗澡後、待皮膚徹底乾爽時使用，方能發揮最佳效用。

 

　　帖文發出後引起大量網民熱議，不少人驚覺多年來一直用錯止汗劑，「用了很多年，我也是最近才知道這件事」、「甚麼！從開始用都是出門就噴或是出門才抹」、「難怪我那天晚上忘記擦結果早上擦還是流汗了」。亦有網民大吐苦水，指汗水與止汗劑混合後的味道簡直是災難級：「出門才用會得到『臭香臭香』的效果」、「噁爆了！生理性厭惡」。

 

　　對於止汗劑為何未能即時發揮功效，有網民解釋，止汗劑的主要成分為鋁鹽，常見形式包括明礬或氯化鋁，其原理是透過鋁離子與汗腺末端的分泌物結合，形成不溶性的「鋁蛋白」來暫時堵塞汗腺洞口，從而減少排汗。惟此過程需時約4至8小時，因此若早上會瘋狂流汗，則建議睡覺前就要使用。同時有網民提醒，除了要在洗澡後使用，「而且要等乾掉再穿衣服」，才能發揮最大效用。

 

止汗劑4大正確用法

 

　　台灣「藥師小鹿」亦在留言區指出，止汗劑中的鋁鹽需要6至8小時的作用時間，其形成的保護膜才能與皮膚有效結合，達到「讓汗不流出來」的效果。若待出門前才塗抹，尚未被吸收便已隨汗水沖走，效用自然大打折扣。

 

　　為此，藥師小鹿列出以下4大使用要點，助大眾正確使用止汗產品，保持肌膚清爽：

 

1. 前一晚睡前塗抹

晚間睡眠期間汗腺活動較為靜止，止汗劑中的有效成分能有充足時間滲入汗腺管道，發揮阻塞作用，從而提升翌日的止汗效果。

 

2. 確保皮膚完全乾燥

塗抹前須確保皮膚表面完全乾燥，塗抹後亦應待產品自然風乾，方可穿上衣物。若於皮膚潮濕狀態下使用，不僅削弱功效，更可能刺激皮膚，引致泛紅或過敏反應。

 

3. 日間無需重複補塗

止汗劑一旦發揮作用，可持續一段時間。日間重複塗抹非但無助增強效果，反可能增加皮膚負擔。

 

4. 脫毛後切忌使用

脫毛後皮膚可能有微細傷口，使用止汗劑容易引致傷口發炎。

 

　　藥師小鹿補充，止汗劑使用初期可每天塗抹，待出汗情況明顯改善後，可逐步降低使用頻率，或轉用市面部分「一星期一次」的長效配方產品，以配合個人需要及減少皮膚刺激風險。

 

Tags:#止汗劑#除臭劑#汗臭#Threads#網絡熱話#防汗#汗腺#止汗
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