膠原蛋白是智商稅？醫生提醒美肌、強骨、增肌「療效」和「吸收」不相等

口服膠原蛋白補充品（又稱骨膠原）近年來風靡全球，不少名人、美妝KOL都代言不同種類的膠原蛋白飲，產品宣稱能夠美肌養顏、補骨增肌，幾乎是萬能的營養補充劑。台灣有醫生提醒，膠原蛋白的功效被過度誇大，且引用研究結果以正視聽，指出服用膠原蛋白的功效甚至不及一般普通蛋白粉。

膠原蛋白︱「吸收」不等同「療效」 功效被誇大

台灣腎臟科醫生王介立在其Facebook專頁發文指出，口服膠原蛋白（又稱骨膠原）未必如廣告所述般「萬能」，膠原蛋白「吸收」和「療效」並不相等。他強調，「機轉講得漂亮、隨機試驗結果卻整個倒過來」，膠原蛋白就是一個典型例子。他從7大方向及綜合研究結果分析：

1. 進入血液的形式

口服膠原蛋白進入人體後，大部分會被消化分解為游離胺基酸。確實有一小部分含羥脯胺酸的雙肽、三肽未被完全消化，直接進入血液。但王介立強調，人體證據只到「血漿出現」這一站；至於這些胜肽是否進一步抵達皮膚、軟骨等目標組織，目前仍停留在老鼠實驗和細胞培養皿階段，尚無足夠的人體證據支持。

一項2025年發表於《美國皮膚科學會期刊》的統合分析研究，收錄23項隨機對照試驗、共1,474名參與者。結果發現無藥廠贊助的研究以及高品質研究，均未顯示膠原蛋白補充品對改善皮膚老化有顯著效果。反觀有藥廠贊助及低品質研究，則呈現顯著改善。

2. 機轉不能當療效

王介立指出，機轉只是基礎研究，不能直接推論為臨床療效。從培養皿裡刺激細胞到人吃了有效，中間隔著一連串未知因素，功效在人體內未必如機轉所述般理想。

3. 皮膚

過往研究僅認證防曬與A酸對皮膚的效益，口服膠原蛋白並未被列入。看似正向的統合分析，用標準工具評估後，品質全是最低等。唯一較嚴謹且將產業贊助拆開來看的研究，獨立試驗的結果一律歸零。

4. 骨關節炎

目前最好的統合分析指出，口服膠原蛋白對骨關節炎有「小幅好處」，但效果剛好卡在「病人有沒有感」的門檻下方，且研究異質性高。截至現時仍未有人將產業贊助拆開來獨立驗證，故證據品質有待商榷。

一項2019年發表於《國際骨科期刊》的統合分析則指出，膠原蛋白補充確實在WOMAC總分和視覺類比量表（VAS）分數上呈現顯著改善。但王介立強調，這類分析的統計顯著與臨床有感之間仍有距離。

5. 肌腱與肌肉

這方面的證據薄弱，不是使用替代指標，就是被同時進行的運動所干擾。王介立直言，膠原蛋白本身是「胺基酸品質很差的蛋白質」，多數情況下，普通蛋白粉的效果一樣好，甚至更好。

一篇2021年發表於《胺基酸》期刊的系統性回顧則指出，膠原蛋白對改善關節功能與減輕關節疼痛確實有益，但對肌肉蛋白質合成的影響，與等氮量的優質蛋白質來源相比並無顯著差異。

6. 骨質

停經後婦女的骨質改善是目前方向較一致的正向訊號，但僅來自單一廠商贊助的研究團隊，缺乏獨立重複驗證。而且觀察的是骨密度這個替代指標，並非真正重要的骨折發生率。

7. 慢性腎病患者

王介立特別提醒，腎病患者真正要留意的不是磷，而是草酸。膠原蛋白富含的羥脯胺酸會代謝成草酸，健康腎臟能順利排出，但洗腎病人無法清除。

膠原蛋白︱口服膠原蛋白非萬能

王介立強調，口服膠原蛋白的使用應按適應症逐一判斷，而不是把它當成修復一切的萬用補充品。綜合現有證據，膠原蛋白對某些適應症可能有輕微幫助，但效果常被過度誇大。建議消費者在選購前應先釐清自身需求，有需要時諮詢醫生。