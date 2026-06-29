護眼｜睡前玩手機最傷眼，1姿勢增白內障風險！教你開啟iPhone隱藏護眼設定

手機在生活中基本上是不能或缺，都市人一睜眼按的是手機鬧鐘，臨睡前滑的是社交帖文。而超過99%人都難以拒絕在床上舒服躺著玩手機的慵懶感，繼而慢慢醞釀睡意入睡。有眼科醫生警告，這種姿勢用手機不僅傷眼，更加增加日後患上白內障的風險。

眼睛健康｜4大傷眼機制 躺姿讓眼球承受更大壓力

台灣眼科醫生粘靖旻在其Facebook專頁發文指出，躺著用手機特別傷眼，長期習慣這姿勢用手機，可能會損害眼睛健康，當中有4大恐怖後果：

1. 藍光直射水晶體：躺著使用手機時，眼睛與螢幕的距離往往比坐著時更近，藍光更容易在水晶體內誘發自由基反應，破壞蛋白質結構並加速混濁。若在關燈的黑暗環境中使用，瞳孔會自然放大，導致進入眼球的藍光量倍增，傷害加劇。

2. 眼壓異常波動：平躺時因重力改變，眼內房水循環效率下降，眼壓平均會比坐姿時高出2至3毫米汞柱。長期處於眼壓偏高狀態，不僅可能增加青光眼風險，也會影響水晶體的營養供應與代謝，促使上皮細胞加速老化。

3. 睫狀肌過度緊繃：躺著看手機時，對焦距離通常小於30公分，睫狀肌必須持續收縮而無法放鬆，長期的調節疲勞將影響水晶體彈性與代謝循環，加速老化。

4. 直視強光灼傷：手機螢幕位於臉部正上方，加上可能同時直視天花板的燈光，長期反覆接受高能光線刺激，會在水晶體內累積光氧化傷害，加速蛋白質變性混濁。

出現3大症狀應立即求醫

粘靖旻提醒，若長期有躺著滑手機的習慣，且開始出現眩光、視力模糊，或在夜間觀看燈光時產生光暈等症狀，極可能是水晶體已受損的警訊，應盡速就醫檢查。

眼睛健康｜「降低白點值」功能原理

電子產品使用過度，恐對視力造成嚴重影響！不少人認為手機夜覽模式可有助保護眼睛，但它僅會調整色溫，並無法真正降低最亮白色的光線強度。但原來iPhone隱藏了一個更強大的護眼功能，有網民稱效果比藍光貼更好用。不少iPhone用戶都知道「夜覽」（Night Shift）模式能透過調整色溫，使畫面偏黃來減少亮度，但這項功能並無法真正降低螢幕中最亮白色的光線強度。實際上，iPhone內置一項更為有效的隱藏功能「降低白點值」（Reduce White Point），它能直接調暗螢幕中最白的亮度，有助減輕眼睛疲勞，特別是在昏暗環境中使用時最有效。

「降低白點值」的主要作用在於大幅減弱螢幕最亮的光線強度，使白色顯示得更加柔和而不刺眼。這與單純調低整體「亮度」（Brightness）有所不同。它在減少高強度白光刺激的同時，仍能維持畫面整體的色彩對比度。此功能特別適合於睡前或關燈後使用，能有效降低螢幕對眼睛的負擔。

眼睛健康｜3步驟輕鬆設定隱藏護眼功能

第一步：調整「降低白點值」的強度

1. 開啟 iPhone 上的「設定」App

2. 點選「輔助使用」（Accessibility）

3. 進入「顯示與文字大小」（Display & Text Size）

4. 拉至頁面底部，找到「降低白點值」（Reduce White Point）選項

5. 開啟該功能，並使用下方的滑桿調整強度。建議將滑桿拖曳至75%至85%之間。數值愈高，效果愈明顯，螢幕也會愈暗。

第二步：設定「秒開」快捷鍵

由於此功能可能影響日常使用的色彩表現，不建議全天開啟。設定快速鍵能實現即時啟用或關閉，真正發揮其便利性。（啟用後，連續點按側邊鎖屏按鍵3次即可快速切換）

1. 返回「輔助使用」（Accessibility）設定主頁面

2. 拉至底部，點選「輔助使用快速鍵」（Accessibility Shortcut）

3. 在列表中，勾選「降低白點值」（Reduce White Point）

第三步：結合「深色模式」及「低亮度」以達致護眼

為追求最佳的夜間視覺舒適度，建議在透過快速鍵啟用「降低白點值」的同時，手動進行以下兩項調整：

開啟「深色模式」（Dark Mode）：將介面切換為深色背景

將亮度調至最低：手動拉低亮度滑桿

不過，「降低白點值」功能會影響螢幕的色彩準確度。若需要進行修圖、觀賞影片，或任何對色彩真實度要求較高的工作時，務必記得連續點按3下側邊按鈕，快速關閉此功能，以確保色彩顯示無誤。