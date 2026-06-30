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簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」
食得有營
素食

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　當歐洲的溫度，高升到 40 度；而巴黎白天，下起冰雹來；委內瑞拉和四川等地，接連發生地震。似乎悄悄告訴我們，氣候勢成不能逆轉的變化。一切不再是遙遠的科學預言，而是我們每一天的日常。過去習慣了的春夏秋冬，將可能來個自然界的重組。這種「不可逆轉的變
化」，讓我們重新看清自己的渺小。

 

　　既然變更是必然，變化已經是日常，面對這一切種種，接受事實；常存迎接挑戰、勇於面對所有問題，看來是當代必須具備的心態。這比起難過傷心、恐懼失措，來得更能保存前行的力量。保持清醒，在變動中，牢牢掌握命運的主導權。

 

　　今天後，本專欄將會暫時跟大家告別。感謝這些年來，大家陪我走過的「走肉之路」。日後相見，希望你們還是如此喜歡走肉、我的文字和食譜。

 

　　願 我們每一位都平安快樂。

 

　　再會有期

 

甜酸醬翠蔬豆皮捲

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

2人份 時間：45分鐘

 

材料：

豆皮 6塊/ 新鮮木耳 1大個/ 小燈籠椒（甜椒）紅黃色各1個/ 蘆筍 3條/ 紅蘿蔔 半個/ 黑美人菇 半包

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

 

調味：

鹽 半茶匙 / 糖 1湯匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 蒜香粉 1湯匙/ 酸莓醬 1湯匙/ 番茄醬 1湯匙/ 麻油 1湯匙/白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 湯碗/ 茶匙/ 蔬果刨刀/ 大沙律（拉）碗/平底易潔鑊（不沾鍋）/ 木筷子/ 鑊（鍋）鏟

 

步驟：

1. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，再切成絲（如圖）。

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

2. 挖走 小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成絲（如圖）。

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

3. 將蘆筍切成幼條（如圖）。

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

4. 將黑美人菇切成幼條。


5. 切新鮮木耳成絲。

6. 平放豆皮於砧板上，放上步驟1-5（如圖）。

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

7. 把步驟6捲起（如圖）。

 

簡易開胃素食︰甜酸醬翠蔬豆皮捲 面對氣候變化嘗試「走肉之路」

 

8. 倒2湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）上，煮沸後，放入步驟7，隨意撒點鹽巴，並煎至金黃色。

 

9. 將所有調味料攪拌均勻，成甜酸醬。吃時，醮點醬汁來吃。

 

筆記：

1. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 蘆筍有能提升免疫力的膳食纖維、維生素 A、B群、C、β-胡蘿蔔素，以及鉀和硒。

4. 豆皮由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

www.facebook.com/CathyYourVeganFriend

 

 

Tags:#氣候變化#素食#食譜#紅蘿蔔#蘆筍#甜椒#豆皮#木耳
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