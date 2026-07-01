來自星星的小孩︰自閉症學生真實故事分享，音樂治療及體驗式學習重建自信與人際連結

自閉症譜系障礙讓不少中、小學生在主流學校遇到重重挑戰。他們的情緒調節、社交互動及學習適應往往出現困難，導致缺課、衝突甚至退學。東灣學校作為專門支援機構，透過個別化活動、音樂治療及體驗式學習，幫助學生逐步重建自信與人際連結。以下分享兩位真實故事主角的轉變，見證他們如何從抗拒到融入。

亞明：從情緒風暴到勇敢展翼

亞明是高中生，原本在主流學校因自閉症引發嚴重情緒行為問題。他容易因細微刺激而爆發，出手傷害同學，甚至追打校長，令師長與家人疲於奔命。轉介東灣學校後，教師沒有強迫他適應，而是以溫和邀請的方式，鼓勵他參加各類活動。起初，亞明總是推搪、拒絕，眼神躲避，肢體緊繃。

然而，東灣的多元體驗慢慢打開他的心扉。第一次與媽媽一同揚帆出海，他從船艙角落觀望海面，到後來主動握舵，學習與浪共舞。這趟旅程不僅鍛鍊他的平衡感，更讓他體會團隊合作的重要性。在歌唱比賽中，亞明的悅耳歌聲震撼全場，他不再畏懼麥克風，而是專注呼吸與旋律，贏得熱烈掌聲。戲劇匯演時，他賣力演出，記住台詞、配合同學眼神交流，從獨行俠變成群體一份子。最驚心動魄的是懸崖緣繩下降，他克服恐高，緩緩下降時露出罕見笑容，象徵內心防線的崩解。

工作體驗活動中，亞明認真打掃、整理物品，學習職業技能與責任感。這些片段累積成他的成長足跡。他開始主動問候同學、參與小組討論，社交技巧明顯進步。學習方面，他從抗拒功課到主動溫習，期盼明年DSE考試全力以赴，無論結果如何，都已拼盡全力。東灣讓亞明明白，努力不只改變自己，更能重新融入社會。媽媽眼中的他，終於找回久違的快樂與歸屬感。

小強：音樂敲開心扉，勇敢踏出第一步

小強是小學三年級學生，自閉症令他在主流學校難以合群。經常缺課，即使到校也只能上半節，便哭鬧求回家。對陌生環境的恐懼，讓他三次入學會議後才成功入讀東灣。教師沒有急於強迫他上課，而是以音樂為橋樑，播放輕柔旋律，吸引他靠近。

小強起初只是旁觀，漸漸被鼓聲吸引。他拿起小結他，雖然手指不夠靈活，但教師耐心示範，他每天反覆練習。從彈錯音符到流暢奏出簡單樂曲，再到用鼓打出穩定節奏，這過程充滿驚喜。如今，他能自信彈奏完整歌曲，音樂不僅提升專注力，更成為他表達情緒的出口。社交上，小強開始舉手回答老師問題，聲音雖小卻清晰；與同學相處時，他會分享樂器、輪流玩耍，不再獨坐一角。

最溫暖的改變，是放學時他主動替媽媽打傘，眼神溫柔，展現關懷。學習能力方面，他從無法完成課業到主動參與小組活動，閱讀與數學進步明顯。媽媽說：「東灣像家一樣，讓小強願意每天上學。」這些變化源自教師的專業引導與同儕支持。小強不再恐懼群體，而是樂於分享音樂帶來的喜悅。東灣證明，適當介入能讓自閉症孩子重拾學習熱情與社交信心。

兩位主角的故事提醒我們，每個孩子都有潛能。東灣學校的努力，讓他們從邊緣走向中心，未來值得期待。