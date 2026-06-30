膠樽飲品比玻璃樽更安全？法國最新研究：塑膠微粒含量是膠樽50倍！

許多人以為只要不喝塑膠樽裝水或不用塑膠外賣餐盒，就能夠避免「吞膠落肚」，於是轉而購買玻璃瓶裝飲料，認為比塑膠瓶更安全。法國一項最新研究顛覆認知，原來玻璃樽裝飲料中的塑膠微粒濃度，比起塑膠樽裝多50倍，而關鍵毒源竟是來自樽蓋上的塗料。

塑膠微粒｜玻璃瓶反而更毒 研究顛覆認知

根據法國食品、環境及職業健康安全局（ANSES）研究團隊於2025年5月發表於《食品成份與分析期刊》（Journal of Food Composition and Analysis）的研究，分析法國市售飲品中塑膠微粒含量後，發現驚人結果。

數據顯示，玻璃瓶裝飲料的塑膠微粒濃度顯著高於塑膠瓶、鋁罐或紙盒包裝。以可樂為例，玻璃瓶裝每公升平均含約100顆塑膠微粒，塑膠瓶裝僅2至20顆；玻璃瓶裝啤酒每公升更高達82.9顆。

塑膠微粒｜各類飲品塑膠微粒濃度

研究團隊分析不同飲品類別與包裝材質後指出，玻璃瓶的塑膠微粒來源並非瓶身本身，而是來自瓶蓋外側的塗料。

飲品類型塑膠微粒濃度（顆／公升）

氣泡水：2.9 ± 0.7

葡萄酒：8.2 ± 3.3

可樂：31.4 ± 16

冰茶：28.5 ± 13.1

檸檬飲料：45.2 ± 21.4

啤酒：82.9 ± 13.9

塑膠微粒｜元兇是彩色瓶蓋塗料 脆化釋出微粒

研究人員推論，玻璃瓶蓋的塑膠大多添加色素，而五顏六色的塑膠更容易脆化，在瓶蓋儲存或運送過程中因摩擦產生微小刮痕，釋出塑膠微粒至飲料中。

塑膠微粒｜清洗瓶蓋有效降低塑膠微粒

研究團隊進行驗證實驗，發現將瓶蓋以高壓空氣吹拂再以酒精清洗，塑膠微粒濃度可從287顆／公升降至87顆／公升。

塑膠微粒｜專家不喝樽裝飲料 自備保溫杯裝水更健康

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈、臨床毒物科主任顏宗海醫生在當地健康節目《早安健康》引述這項研究的新發現，指出玻璃罐飲品檢測出的塑膠微粒濃度最高，甚至高於全塑膠瓶裝飲品，絕對不是大眾認知中的「玻璃比塑膠更安全」。譚敦慈更直言，彩色塑膠的脆化問題比一般塑膠更嚴重，污染風險更高。

譚敦慈呼籲，無論何種包裝，市售飲料都難免接觸塑膠，她從不購買任何瓶裝飲料，長年自備不鏽鋼保溫杯裝水。

微塑膠｜3種外食習慣攝入塑膠微粒

基因醫生張家銘在當地健康節目《祝你健康》中指出，塑膠微粒在日常生活中無所不在，尤其以下3種習慣，可能讓人不知不覺攝入大量微塑膠：

紙杯裝熱飲／熱咖啡： 許多上班族習慣每天早上買一杯熱咖啡，但紙杯內層的聚乙烯（PE）淋膜遇熱即會釋出塑膠微粒。張家銘形容，這就像用塑膠袋裝熱湯，雖然方便卻會溶出有害物質。

許多上班族習慣每天早上買一杯熱咖啡，但紙杯內層的聚乙烯（PE）淋膜遇熱即會釋出塑膠微粒。張家銘形容，這就像用塑膠袋裝熱湯，雖然方便卻會溶出有害物質。 樽裝水和茶包： 樽裝水在開封、擠壓的過程中，瓶身與瓶蓋摩擦便會產生大量塑膠微粒。張家銘建議自備玻璃或不鏽鋼容器取代寶特瓶。此外，部分茶包使用塑膠材質製成，經熱水沖泡後會釋放大量微粒，因此選購時要留意。

樽裝水在開封、擠壓的過程中，瓶身與瓶蓋摩擦便會產生大量塑膠微粒。張家銘建議自備玻璃或不鏽鋼容器取代寶特瓶。此外，部分茶包使用塑膠材質製成，經熱水沖泡後會釋放大量微粒，因此選購時要留意。 塑膠容器微波加熱：便利店的微波食品雖然方便，但高溫會加速塑膠容器釋出塑膠微粒。張家銘強烈建議，加熱前應將食物移至陶瓷或玻璃容器中。

微塑膠｜研究：失智症患者腦中發現塑膠微粒

張家銘醫生引述國外最新研究指出，有科學家在已故失智症患者的大腦組織切片中觀察到，塑膠微粒會聚集在血管周圍區域，同時該處也有大量免疫細胞聚集的現象。這項發現顯示，塑膠微粒不僅能夠突破血腦屏障進入大腦組織，更會在特定區域累積並引起局部發炎反應。

最新發表於《Brain Health》期刊的一篇觀點文章也證實，新墨西哥大學研究團隊分析的逝者腦組織樣本中，塑膠微粒濃度為肝臟或腎臟樣本的7至30倍，且在2016年至2024年的八年間，腦組織中的塑膠累積負荷上升約50%。診斷為失智症的捐贈者，腦中塑膠負擔最重，檢出的聚合物以聚乙烯為主，形態多為奈米尺度的碎片狀顆粒。

一篇2026年發表於《Ecotoxicology and Environmental Safety》期刊的綜述研究同樣指出，塑膠微粒可經由多種途徑進入中樞神經系統，包括穿越血腦屏障、鼻腔至腦部路徑，以及類淋巴系統運輸。

微塑膠｜4招抗炎排毒 提升代謝率

張家銘指出，雖然無法完全杜絕塑膠微粒的接觸，但仍可透過以下4個生活習慣，幫助提升身體代謝，有助排毒：

自備環保容器： 以玻璃杯或不鏽鋼容器取代紙杯、寶特瓶，盛裝熱飲時更安全。

以玻璃杯或不鏽鋼容器取代紙杯、寶特瓶，盛裝熱飲時更安全。 避免塑膠容器微波： 超商微波食品應取出改用自備容器加熱，避免塑膠遇熱釋出微粒。

超商微波食品應取出改用自備容器加熱，避免塑膠遇熱釋出微粒。 多喝水、規律運動： 增加飲水量能夠幫助身體代謝和排出這些微粒，規律運動也能提升血液循環和代謝效率。但補充水分時應避免過度依賴瓶裝水。

增加飲水量能夠幫助身體代謝和排出這些微粒，規律運動也能提升血液循環和代謝效率。但補充水分時應避免過度依賴瓶裝水。 減少超加工食品攝取：最新研究觀點指出，超加工食品是目前民眾攝取塑膠微粒的主要途徑之一，美國成年人超過50%的熱量攝入來自超加工食品。

微塑膠｜日常6個習慣「吞膠量」驚人

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種常見接觸到微塑膠的習慣，當中數據相當驚人：

1. 泡一杯塑膠茶包的茶：釋放116億顆微塑膠進入茶水中。根據2019年《環境科學與技術》期刊的研究，一個塑膠茶包在95°C熱水中浸泡5分鐘，會釋放出約116億個微塑膠和奈米塑膠顆粒。

2. 用塑膠便當盒微波加熱：加熱3分鐘，每平方厘米的便當盒會釋放422萬顆微塑膠與21億顆奈米塑料。溫度越高、時間越長，釋放的數量也越多。綠色和平組織的報告也指出，微波塑膠容器可能在數分鐘內釋出數十萬至數十億個微塑膠顆粒。

3. 每天一杯手搖飲：如喝熱飲，每公升飲料約含數千至5,000顆微塑膠，一年下來喝進的微塑膠將近36萬顆。

4. 喝樽裝水：每公升樽裝水約含24萬顆奈米塑膠顆粒，是同等量自來水的3倍。研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒主要來自瓶蓋的HDPE材質。

5. 用塑膠砧板切菜：一次切菜會釋出約1,114顆微塑膠，一年下來累積進入食物的微塑膠量可達1450萬至7940萬顆。研究顯示，塑膠砧板是肉類中微塑膠污染的重要來源。

6. 穿尼龍或聚酯纖維衣服：穿著20分鐘，每克布料會脫落約400根微纖維進入室內空氣，進而被吸入人體。全年穿著的脫落量約為9億根，是洗衣機釋放量的3倍。

微塑膠｜5招自救減少攝入微塑膠

李思賢表示，微塑膠無法完全避開，但可以降低暴露。以下5個簡單改變，就能有效減少攝入量：

改用棉布茶包或散茶： 避免使用塑膠材質茶包

避免使用塑膠材質茶包 塑膠容器不進微波爐： 改用玻璃或陶瓷容器加熱

改用玻璃或陶瓷容器加熱 改用木製或不鏽鋼砧板： 減少切菜時的塑膠微粒產生

減少切菜時的塑膠微粒產生 保持室內通風： 減少空氣中懸浮的塑膠纖維

減少空氣中懸浮的塑膠纖維 選擇天然纖維衣物：多選棉、麻、羊毛等材質，減少尼龍、聚酯纖維

微塑膠｜專家拆解塑膠微粒健康風險

台大公衛學院特聘教授陳保中也建議，使用自用保溫瓶盛裝咖啡、茶飲；使用肥皂洗手，可去除90%以上塑化劑；減少使用塑膠容器、保鮮膜，少吃微波食品。

台大公共衛生學院兼任教授鄭尊仁亦指出，塑膠微粒可穿透肺泡進入血液循環。一項歷時3年的臨床調查發現，體內存有塑膠微粒的人罹患心肌梗塞的死亡風險，是沒有塑膠微粒者的4.5倍。

此外，塑膠微粒也可能成為「載體」，夾帶塑化劑等化學物質進入人體，形成複合風險。台灣生殖醫學會秘書長黃楚珺表示，2026年最新研究發現，每位受試者的卵巢濾泡液中均可驗出塑膠微粒，且含量越高，卵巢功能指標越差。

微塑膠｜飲水前先做1個步驟 有助減少塑膠微粒

近年研究陸續發現，連日常飲用水中可能含有微塑膠微粒。台灣家醫科醫生陳欣湄曾在其Facebook專頁引述《Environmental Science & Technology Letters》期刊上的一項研究，指出在實驗條件下，將自來水煮沸後再過濾，能大幅減少水中納米及微塑膠的含量。這是因為當水中礦物質（如鈣離子）較高時，煮沸後形成的碳酸鈣晶體會包覆部分微塑膠顆粒，並隨沉澱一同被過濾掉。在最佳條件下，微塑膠量最多可降低約90%。

陳欣湄建議，平日煲水後可依循下列步驟，以減少水中塑膠微粒：

1. 煮沸：將自來水煮至完全沸騰。

2. 靜置：關火後稍待片刻，避免立即大力攪動，讓沉澱物更容易形成與下沉。

3. 過濾：可使用咖啡濾紙（類似手沖咖啡的做法）、或用濾水壺、細濾網等，至少將可見的沉澱與結晶濾掉。

陳欣湄亦補充，盛裝飲用水時宜優先選用玻璃或不鏽鋼容器，盡量避免熱水長時間接觸塑膠容器。她表示，此方法旨在降低飲水途徑的微塑膠暴露，屬於「可做、低成本」的生活策略。雖然並非萬全之策，尤其納米級微粒在日常濾材下仍可能難以完全去除，但根據現有證據，煮沸後再過濾仍是相對簡單且具研究支持的做法之一。