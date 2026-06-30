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溫乳酪減肥法｜日本42歲女醫生實測，1年減33磅，4年無反彈！「這時段」進食最有效
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溫乳酪減肥法｜日本42歲女醫生實測，1年減33磅，4年無反彈！「這時段」進食最有效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　想在不勉強的情況下瘦下來嗎？不少人對乳酪的印象，多數停留在冷藏後直接食用的階段。然而，這種習慣於凍食的食品，若改為加熱進食，卻能帶來意想不到的瘦身效果！日本一名女醫生以親身經歷實證，透過進食「溫乳酪」，在一年內成功減去33磅，且長達4年未有反彈。

 

　　曾提倡「一日5餐」而引起討論的日本女醫生日比野佐和子，自小已是肥胖體質，初中三年級起便因身形問題感到苦惱。多年來，她曾反覆嘗試節食等極端減肥方法，惟每次均告失敗，體重更屢次反彈。日比野醫生堅持摸索數十年，嘗試過多種減肥偏方，始終未能見效。直至後來她突然領悟到，除了要透過飲食及運動減肥外，腸道菌也要養好，才能令減肥效果事半功倍。

 

　　於是，日比野醫生着手研究如何透過飲食調整腸道環境。在她42歲那年，她終於找到適合自己的方法，在一年內成功減去33磅，且長達4年未有反彈，效果驚人。

 

減肥飲食｜42歲女醫生實證有效「溫乳酪減肥法」 1年減重33磅不復胖　加熱至「這溫度」最有效！【附營養師推薦13款健康之選】

日本女醫生日比野佐和子，自中三開始多次嘗試透過節食等極端方法減肥，可惜均以失敗告終。（圖源：忙しくても15㎏やせて二度と太らない美習慣）

 

減肥飲食｜42歲女醫生實證有效「溫乳酪減肥法」 1年減重33磅不復胖　加熱至「這溫度」最有效！【附營養師推薦13款健康之選】

肥胖體質的日比野醫生總因身形陷入苦惱。（圖源：忙しくても15㎏やせて二度と太らない美習慣）

 

減肥飲食｜42歲女醫生實證有效「溫乳酪減肥法」 1年減重33磅不復胖　加熱至「這溫度」最有效！【附營養師推薦13款健康之選】

日比野醫生最終在42歲時透過「溫乳酪」減肥法，成功減重33磅不復胖。（圖源：忙しくても15㎏やせて二度と太らない美習慣）

 

減肥飲食｜42歲女醫生實證有效「溫乳酪減肥法」 1年減重33磅不復胖　加熱至「這溫度」最有效！【附營養師推薦13款健康之選】

外表看上去比實際年齡年輕20歲。（圖源：忙しくても15㎏やせて二度と太らない美習慣）

 

減肥飲食｜睡前享用「溫乳酪」減肥法

 

　　日比野醫生研究出的方法可謂懶人及為食者恩物，因這是一個無罪惡感的宵夜時段飲食法，被稱為「溫乳酪」減肥法。日比野醫生指出，養好腸道菌對於促進瘦身有很大幫助。因腸道內除了益生菌及壞菌外，還有一種「伺機菌」，其中厚壁菌門（又稱胖菌）及擬桿菌門（又稱瘦菌）便是最主要的伺機菌。這種菌的特性是會「趨炎附勢」，當好菌數量較多時，它們會傾向有利健康的一方；反之，當壞菌佔優時，它們便會走向相反方向。因此，維持腸道內好菌的數量至關重要。

 

　　因此，乳酪是其中之一能夠提升伺機菌所需養分的食物，有必要多多攝取。而乳酪通常是凍食，但日比野醫生發現，瘦菌的活性在冷凍狀態下較低，必須加熱至與腸道溫度相近的攝氏38度，瘦菌的活性才達至最高點，同時也會令吸收率提升。因此她將乳酪改為熱食，並發現在宵夜時段進食「溫乳酪」，減肥效果最為顯著。

 

　　為何晚上進食加熱後的乳酪效果更佳？日比野醫生解釋，優質睡眠的關鍵在於腸內環境。若想調理腸道、增加好菌，溫乳酪是理想選擇。將乳酪加熱至接近腸道溫度的38度，能大幅提升有效成分的吸收率。此外，選在晚餐後食用，正好能配合腸道活動最活躍的「晚上10時到凌晨2時」之間發揮功效。

 

減肥飲食｜「溫乳酪」製作方法

 

　　日比野醫生曾在日本雜誌「Orange Page」分享溫乳酪的製作方法，做法相當簡單。

 

1. 先將約100克的無糖乳酪放入耐熱容器中；
2. 不需蓋上保鮮膜，放入600W的微波爐加熱約40秒即可完成。

 

　　這種食法除了有助瘦身，亦因熱食不會令身體受寒，特別適合在寒冷的冬季食用。

 

　　其實加熱乳酪的食法並非新鮮事，早在數年前已在日本流行。日本女星山田花子曾在電視節目上分享，她每日早餐進食120克溫乳酪，午餐與晚餐則吃八分飽，同時戒絕零食和酒精，結果在一個半月內減去15磅，多年來亦持續維持良好的體態。

 

減肥飲食｜日吃5餐減肥法

 

　　身為醫生的日比野佐和子認為節食減肥又辛苦又不健康，於是她曾在電視上公開了自創的減肥餐單「日吃5餐減肥法」，將一日進食量分成5份，半年後不但成功「脫脂」，就連皮膚肌齡也變得年輕，人也精神了。

 

　　日本女模後藤聖菜後來也依「日吃5餐減肥法」減肥，成功在3星期內減掉了接近20磅！

 

日吃5餐減肥法

 

第1餐
時間：早上7:30
餐單：香蕉乳酪＋番茄奄列
香蕉乳酪番茄奄列可以補充足夠能量，番茄有助於降低血糖同中性脂肪，對減肥非常有效。

 

第2餐
時間：早上10:30
餐單：5、6粒堅果或蔬菜棒
可選擇胡桃、杏仁果等堅果類，又或是蔬菜棒，將胡蘿蔔、小黃瓜等切成細長條狀，糖分少之餘，又能補充蛋白質又膳食纖維。

 

第3餐
時間：下午1:00
餐單：牛油果沙律＋甜椒炒香茹＋咖喱糙米番茄
以蔬菜為主，約為450卡路里。沙律加蔬菜有助提升飽足感，而糙米飽肚之餘，比白米含更豐富營養，而且熱量低。

 

第4餐
時間：下午4:30
餐單：燕麥片
建議可吃糖份低的燕麥片，約半碗分量，燕麥片含大量水溶性膳食纖維，有助促進腸胃蠕動，可改善便秘和排出毒素。

 

第5餐
時間：晚上7:30
餐單：蕎麥麵＋蔬菜＋雞蛋
餐單以蔬菜為主，蕎麥麵營養豐富，日常食用對降低血脂也有一定的效用，而蕎麥麵加雞蛋，可補充人體所需蛋白質。蔬菜可選擇海帶、秋葵、小黃瓜等。

資料來源：大阪大學醫學院博士日比野佐各子

Tags:#減肥飲食#乳酪#減肥#瘦身#日本女醫生#溫乳酪#肥胖體質#節食#減肥方法#腸道菌#運動減肥#宵夜#益生菌#伺機菌#瘦菌#胖菌
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