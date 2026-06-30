名人近況｜「如花」李健仁7年前中風半身癱瘓 近日露面消瘦坐輪椅

曾是周星馳御用演員兼中學同學、憑「如花」一角深入民心的李健仁，自2019年疑因焗桑拿中風致半身不遂後，便鮮有公開亮相。不過，日前，有網民卻於東九文化中心一影片活動上，捕獲了久未露面的「如花」李健仁，令他的最新狀況曝光。

東九文化中心近日上映了《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》與《西遊記大結局之仙履奇緣》4K修復版，有網民於場館竟遇見了「如花」李健仁，更拍下他坐在輪椅上的照片。相中，「如花」李健仁手持拐杖，坐在輪椅上，外型與昔日熒幕上的樣子，消瘦及蒼老不少，不過精神似乎仍然相當不錯。

該網民除了影到「如花」李健仁撐場外，原來4K修復版的首映當日，羅家英亦有出席。大合照環節中，「如花」李健仁更開心笑，舉起手派心影相。

星爺中學同學

李健仁曾自揭自己是星爺中學同學，他稱讚周星馳自小模仿李小龍非常到家：「不管是打拳還是踢腿，都是我們的偶像」。他的處女演出是始於周星馳開拍《武狀元蘇乞兒》，特意邀請他到北京探班，之後更邀請他演出，他未有細想便應允，從此開始了他的演藝圈之路。

明星近況｜曾中風命危 致半癱口齒不清

李健仁於周星馳電影中以「如花」一角深入民心，他反串演出的「如花」形象和標誌性的挖鼻孔動作，成為周星馳電影中的喜感代表人物。過去他大多在內地拍戲，2019年去年於深圳焗桑拿期間中風，半身癱瘓，無法言語。據知李健仁身體一直無恙，但焗桑拿期間卻突然覺得頭痛，之後更暈倒，並即送往醫院急救，命懸一缐。經搶救後保住性命，但由於腦部受損位置靠近控制身體活動與語言功能的關鍵區域，李健仁在脫離危險期後，一度半身癱瘓口齒不清，右側身體癱瘓及失語。家人其後安排他回港接受長期治療。

中風後，他亦曾公開發文，感謝身邊家人好友照顧，以及有心人幫助分擔復康治療的費用：

我最近在努力治療中，為加快康復，除了看中醫之外，還有言語治療及物理治療，這些治療都需要一定的費用，所以我想在此感謝這半年來出錢出力幫助我的有心人。首先多謝劉鑾雄太太，在我出事返港後，即派同事聯絡我，另外還有演藝人協會會長古天樂，劉太及古生兩位大善人出錢出力。

明星近況｜努力復健為續演員夢

自中風後，李健仁一直努力復健，從最初臥床、無法言語，到如今能夠在他人攙扶或輔具幫助下站立，並進行簡單的對話，希望能夠再續演員夢。好友兼導演李力持與他飲茶時，亦曾拍片記錄下他的復健進展：「現在已經可以站立，也能和人簡單交流。雖然消瘦了一些，但氣色看起來還不錯。」李力持也鼓勵他繼續練習說話和行走。李健仁在2022年曾客串好友鄭文輝（甜筒輝）投資的電影，儘管行動與言語能力仍未完全恢復，仍再次反串演出。

李健仁中風後與好友李力持飲茶。 （影片截圖）

李健仁2020年po出好友Suzuki的合照，可見他消瘦了不少。 （微博＠李健仁）

李健仁飾演「如花」形象深入民心。（劇照）