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明星健康｜許廷鏗跌傷開刀手臂瘀血 免疫力急降致生蛇，痛如針拮
健康Tips

明星健康｜許廷鏗跌傷開刀手臂瘀血 免疫力急降致生蛇，痛如針拮

健康解「迷」
健康解「迷」

　　禍不單行！歌手許廷鏗（Alfred）繼年初因打匹克球導致右腳跟腱撕裂後，又因不慎踏空樓梯令左手重傷需接受手術。身體接連遭受重創的Alfred，在術後免疫力最低迷之際，更不幸「生蛇」（帶狀疱疹），一度痛到情緒崩潰。

 

帶狀疱疹︱許廷鏗公開手臂瘀青駭人照 腰部生蛇佈滿紅疹

 

　　近日，許廷鏗在社交平台Instagram上載影片，首度公開自己的抗病過程及駭人傷勢照片。畫面中，他左手內側因手術留下大範圍深紫色瘀青，畫面相當震撼；同時，他亦公開了腰部生蛇時佈滿紅疹的照片，情況令人擔憂。

 

　　他憶述，在左手手術後某夜，睡前突然感到腰部傳來如針刺、電擊般的劇痛，翌日更出現紅點，Alfred立即警覺求醫。他形容生蛇的痛楚非常「鬼祟」，總是陰陰作痛：

 

　　無論你做緊咩都會無啦啦好似被針拮一拮，突然間痛到要停一停，其實個人都幾受影響，心情亦都會差啲。

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

許廷鏗在IG公開自己早前不幸「生蛇」（帶狀疱疹）。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

原因是左手重傷手術後免疫力低下，病毒趁虛而入。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

他憶述，在左手手術後某夜，睡前突然感到腰部傳來如針刺、電擊般的劇痛。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

翌日更出現紅點。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

Alfred 立即警覺求醫。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

紅疹愈來愈多。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

深刻體會到免疫系統的重要性。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

Alfred 形容生蛇的痛楚非常「鬼祟」，總是陰陰作痛。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

無論做緊咩都會無啦啦好似被針拮一拮。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

Alfred 心情因此大受影響。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

生蛇的位置可以在身體任何一個部位。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

病情一旦延誤，很有可能會留下「蛇後神經痛」後遺症。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

許廷鏗坦言自己過去自恃年輕且經常運動，認為生蛇這類疾病與自己無緣。

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

 

帶狀疱疹︱許廷鏗手臂驚現大片深紫瘀青　免疫力急跌再慘遇「生蛇」痛到飆淚：做咩都似被針拮

他覺悟到足夠休息才是影響免疫力的關鍵。（影片截圖）

 

帶狀疱疹︱自恃年輕常運動反中招 覺悟「休息是關鍵」

 

　　作為「牙醫歌手」，許廷鏗坦言自己過去自恃年輕且經常運動，認為生蛇這類疾病與自己無緣。然而，經歷今次教訓，他深刻體會到免疫系統的重要性。他反思道，受傷與手術後休息不足，導致免疫力一跌即被病毒攻擊。

 

　　他更以專業牙醫身份向大眾呼籲：「我成日都同啲病人講，唔好等到牙痛先開始睇牙。及早預防，就可以免卻咗好多呢啲痛楚同埋煩惱，就好似生蛇一樣，要記得要請教下你嘅家庭醫生點樣可以預防生蛇。」

 

同場加映：帶狀疱疹︱8大生蛇高危因素

 

　　皮膚科專科醫生劉顏銘曾接受訪問指，生蛇其實是帶狀疱疹病毒引起的疾病，只要曾生過水痘，帶狀疱疹病毒便會存在人體的神經線裡面，而且往往於人體抵抗力弱的時候，最易激活病毒，引發「生蛇」。至於症狀方面，劉顏銘指，生蛇開始時，病徵並不明顯，可能只是皮膚某部位會有疼痛，但一至三日後皮膚便會出現紅腫及水泡；生蛇的位置，則可以在身體任何一個部位。

 

　　只要有神經線皮膚的部位，都可以生蛇，最常見是軀幹的一邊，另外就是手手腳腳，而面部都可以生蛇。

 

　　尤其是人體抵抗力弱時便容易生蛇，除了生理因素外，壓力大、睡眠不足、精神不足或日夜顛倒，例如返夜班 ，都可能容易生蛇。

 

生蛇高危因素

 

50歲以上人宜

長期病患

心血管疾病病患

長期服用類固醇人士

服用免疫力抑制劑人士

日夜顛倒

睡眠不足及精神不足

壓力大

資料來源：皮膚科專科醫生劉顏銘

 

同場加映：帶狀疱疹︱「生蛇」黃金救治72小時

 

　　劉顏銘又補充，生蛇有「黃金72小時」，即72小時內是最關鍵的治療時間，如果患者在72小時內服用抗病毒藥 ，病情一般會輕微，復原時間亦會快。相反，病情一旦延誤，很有可能會留下「蛇後神經痛」後遺症。

 

　　蛇後神經痛不是普通的痛，而是很痛的神經痛，需要一些神經痛止痛藥才可以治療 ，而且蛇後神經痛有機會維持數個月或數年。

 

　　目前，「生蛇」最有效的預防方法就是注射帶狀皰疹疫苗，即打蛇針：

 

　　50歲以上或免疫力較低或長期在壓力之下生活的人士都可以打蛇針，新一代的帶狀皰疹疫苗需要打兩次，注射完之後 通常十年之內仍有九成的保護。

Tags:#明星健康#名人健康#娛樂新聞#許廷鏗#生蛇#免疫力#帶狀疱疹#紅疹#牙醫歌手#皮膚科#抵抗力弱
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