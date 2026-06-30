明星健康｜許廷鏗跌傷開刀手臂瘀血 免疫力急降致生蛇，痛如針拮

禍不單行！歌手許廷鏗（Alfred）繼年初因打匹克球導致右腳跟腱撕裂後，又因不慎踏空樓梯令左手重傷需接受手術。身體接連遭受重創的Alfred，在術後免疫力最低迷之際，更不幸「生蛇」（帶狀疱疹），一度痛到情緒崩潰。

帶狀疱疹︱許廷鏗公開手臂瘀青駭人照 腰部生蛇佈滿紅疹

近日，許廷鏗在社交平台Instagram上載影片，首度公開自己的抗病過程及駭人傷勢照片。畫面中，他左手內側因手術留下大範圍深紫色瘀青，畫面相當震撼；同時，他亦公開了腰部生蛇時佈滿紅疹的照片，情況令人擔憂。

他憶述，在左手手術後某夜，睡前突然感到腰部傳來如針刺、電擊般的劇痛，翌日更出現紅點，Alfred立即警覺求醫。他形容生蛇的痛楚非常「鬼祟」，總是陰陰作痛：

無論你做緊咩都會無啦啦好似被針拮一拮，突然間痛到要停一停，其實個人都幾受影響，心情亦都會差啲。

許廷鏗在IG公開自己早前不幸「生蛇」（帶狀疱疹）。（影片截圖）

原因是左手重傷手術後免疫力低下，病毒趁虛而入。（影片截圖）

他憶述，在左手手術後某夜，睡前突然感到腰部傳來如針刺、電擊般的劇痛。（影片截圖）

翌日更出現紅點。（影片截圖）

Alfred 立即警覺求醫。（影片截圖）

紅疹愈來愈多。（影片截圖）

深刻體會到免疫系統的重要性。（影片截圖）

Alfred 形容生蛇的痛楚非常「鬼祟」，總是陰陰作痛。（影片截圖）

無論做緊咩都會無啦啦好似被針拮一拮。（影片截圖）

Alfred 心情因此大受影響。（影片截圖）

生蛇的位置可以在身體任何一個部位。（影片截圖）

病情一旦延誤，很有可能會留下「蛇後神經痛」後遺症。（影片截圖）



許廷鏗坦言自己過去自恃年輕且經常運動，認為生蛇這類疾病與自己無緣。

他覺悟到足夠休息才是影響免疫力的關鍵。（影片截圖）



帶狀疱疹︱自恃年輕常運動反中招 覺悟「休息是關鍵」

作為「牙醫歌手」，許廷鏗坦言自己過去自恃年輕且經常運動，認為生蛇這類疾病與自己無緣。然而，經歷今次教訓，他深刻體會到免疫系統的重要性。他反思道，受傷與手術後休息不足，導致免疫力一跌即被病毒攻擊。

他更以專業牙醫身份向大眾呼籲：「我成日都同啲病人講，唔好等到牙痛先開始睇牙。及早預防，就可以免卻咗好多呢啲痛楚同埋煩惱，就好似生蛇一樣，要記得要請教下你嘅家庭醫生點樣可以預防生蛇。」

同場加映：帶狀疱疹︱8大生蛇高危因素

皮膚科專科醫生劉顏銘曾接受訪問指，生蛇其實是帶狀疱疹病毒引起的疾病，只要曾生過水痘，帶狀疱疹病毒便會存在人體的神經線裡面，而且往往於人體抵抗力弱的時候，最易激活病毒，引發「生蛇」。至於症狀方面，劉顏銘指，生蛇開始時，病徵並不明顯，可能只是皮膚某部位會有疼痛，但一至三日後皮膚便會出現紅腫及水泡；生蛇的位置，則可以在身體任何一個部位。

只要有神經線皮膚的部位，都可以生蛇，最常見是軀幹的一邊，另外就是手手腳腳，而面部都可以生蛇。

尤其是人體抵抗力弱時便容易生蛇，除了生理因素外，壓力大、睡眠不足、精神不足或日夜顛倒，例如返夜班 ，都可能容易生蛇。

生蛇高危因素

50歲以上人宜

長期病患

心血管疾病病患

長期服用類固醇人士

服用免疫力抑制劑人士

日夜顛倒

睡眠不足及精神不足

壓力大

資料來源：皮膚科專科醫生劉顏銘

同場加映：帶狀疱疹︱「生蛇」黃金救治72小時

劉顏銘又補充，生蛇有「黃金72小時」，即72小時內是最關鍵的治療時間，如果患者在72小時內服用抗病毒藥 ，病情一般會輕微，復原時間亦會快。相反，病情一旦延誤，很有可能會留下「蛇後神經痛」後遺症。

蛇後神經痛不是普通的痛，而是很痛的神經痛，需要一些神經痛止痛藥才可以治療 ，而且蛇後神經痛有機會維持數個月或數年。

目前，「生蛇」最有效的預防方法就是注射帶狀皰疹疫苗，即打蛇針：

50歲以上或免疫力較低或長期在壓力之下生活的人士都可以打蛇針，新一代的帶狀皰疹疫苗需要打兩次，注射完之後 通常十年之內仍有九成的保護。