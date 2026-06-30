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名人保養｜56歲美魔女郭可盈分享凍齡秘訣：每星期必做2次「這個步驟」＋幸福婚姻
健康Tips

名人保養｜56歲美魔女郭可盈分享凍齡秘訣：每星期必做2次「這個步驟」＋幸福婚姻

健康解「迷」
健康解「迷」

　　世界上無醜女人，只有勤力的女人。現年57歲的前TVB當家花旦郭可盈，雖已淡出幕前多年，但每次現身依舊明艷照人，凍齡外貌與纖瘦身形令人驚嘆。憑藉嚴格的保養紀律與美滿家庭生活，成為不少人心中的「凍齡女神」。近日她大方分享保養心得，揭開維持緊緻肌膚與苗條體態的秘密。

 

明星凍齡｜1. 身體「飲飽水」 養出水嫩肌

 

　　現年57歲郭可盈曾分享，她的保養核心在於每天攝取充足水分，讓身體長期「飲飽水」。多喝水有助促進新陳代謝，不僅能排走體內廢物，更能讓肌膚呈現健康光澤。她強調，補水不僅是外敷保濕，內在補充水分才是維持皮膚彈性的關鍵。

 

明星凍齡｜2. 嚴格飲食控制 忌油炸少甜食

 

　　儘管郭可盈自認愛吃甜食，但她強調只會偶爾放縱，絕不毫無節制。她嚴守飲食紀律，避開油炸食物與不健康零食，避免因過量攝取糖分導致皮膚發炎惡化。此外，她也會偶爾進食燕窩滋補身體，由內而外養顏。

 

明星凍齡｜3. 徹底清潔與保濕 護膚基本功

 

　　郭可盈認為勤力徹底清潔皮膚是保養的第一步。她必定做足卸妝步驟，並定期進行深層清潔，每星期必定深層清潔至少2次，視乎肌膚狀況。她指去除面上死皮與毛孔污垢是養膚的關鍵，確保後續護膚品能被肌膚有效吸收。同時，她也注重保濕，維持肌膚水潤狀態。

 

明星凍齡｜4. 受丈夫影響 養成運動習慣

 

　　郭可盈坦言自己以往不喜歡運動，但受到熱愛健身與行山的丈夫林文龍影響，近年也開始「動起來」。兩人經常一同旅行慶祝結婚週年紀念，如今她亦養成規律運動習慣，維持緊緻體態。

 

明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

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明星凍齡｜幸福婚姻為凍齡必殺技

 

　　除了外在保養，郭可盈的幸福婚姻亦是凍齡關鍵。她與林文龍結婚22年，感情恩愛如昔，被外界視為圈中模範夫妻。兩人育有16歲女兒林天若，一家三口生活美滿。郭可盈退居幕後專注家庭，同時打理家族生意，生活充實。

 

明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

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明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

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郭可盈在高清直播鏡頭之下，皮膚依然緊緻白滑。（影片截圖）

 

明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

郭可盈多年來變化不大。（圖片來源：郭可盈微博）

 

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郭可盈在《刑事偵緝檔案》中飾演女主角Jessie而爆紅。

 

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郭可盈多年來變化不大。（圖片來源：郭可盈微博）

 

　　郭可盈1993年參選港姐後入行，1995年因在電視劇《刑事偵緝檔案》中飾演女主角Jessie而爆紅，一躍成為花旦之位。多年來郭可盈都自有一套凍齡秘訣。

 

明星凍齡｜56歲「凍齡美魔女」郭可盈公開美肌秘密　1步驟每星期必做2次　4大秘訣內外兼顧保年輕

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郭可盈與老公林文龍恩愛多年。

 

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郭可盈保養得宜。

 

Tags:#凍齡#美魔女#郭可盈#美肌#凍齡女神#護膚#控制飲食#喝水#運動#林文龍#幸福婚姻#港姐#娛樂新聞
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