手足口病｜深圳成重災區 大人都有機會「中招」！中醫推介2款食療助康復

周末北上消費已成港人習慣之一。然而，近期深圳正處於手足口病的高發期，疫情形勢比較嚴峻。根據官方五月份資料，深圳為手足口病重災區之一。手足口病全年均可發生，但主要有兩個高峰期：4至7月的春夏季高峰，和9至11月秋季高峰。目前正處於第一個高峰期，近期深圳已有成人確診的報導。巿民帶小朋友北上時應格外注意。

手足口病並非小兒專利

雖然90% 的病例都是5歲以下的兒童，其中3歲以下的嬰幼兒發病率最高，但近年5歲以上年齡組別的發病人數有增多趨勢。事實上，很多成人感染後沒有明顯症狀，成為「沉默傳染源」。即使沒有症狀，都不代表沒有傳染性，唾液、皰疹液等仍可能帶有病毒，透過親吻孩子，與孩子共用餐具、毛巾等個人物品，仍可不知不覺將病毒傳播給孩子。西醫對本病無特殊療法，僅用對症處理及支持療法，或用抗菌素起預防繼發感染的作用。

手足口病知識速覽

發熱（38℃左右）

最主要的特點是手足和口腔的皮疹和粘膜疹，臀部也可出現。皮疹呈充血性紅斑，或呈紅色丘疹或疱疹，邊緣清楚，小如粟米，大如豆粒，圓形或橢圓形，或扁平，其長軸與皮紋走向一致，並有癢感；口腔、舌及咽部粘膜充血，有散在的小疱疹。

或伴有咳嗽，流涕，流涎，食欲不振，因口舌疼痛甚至拒食等。

重症風險：虛弱病兒可併發鵝口瘡，嚴重者可併發心肌炎、病毒性腦炎等。

屬中醫學溫病範疇

中醫學認為，本病因外感溫熱之邪夾，自口鼻肌膚內入心、脾兩經，再自內向外透發。「脾」開竅於口而主四肢，「心」開竅於舌而主血脈，故疹發於口舌與手足的肌膚。根據病邪的性質，侵犯的部位與外透的趨勢，用藥多從清熱解毒，涼血清心，利濕，佐以外透疏散入手。治療以清熱解表為主，涼血解毒為輔。

推薦輔助康復食療

薏米赤小豆綠豆瘦肉湯





材料：薏米5錢，赤小豆1兩，綠豆1兩，瘦肉半斤，薑3片，鹽少許。





做法：先將瘦肉洗乾淨汆水，再將餘下的材料洗淨，所有材料放入煲內，加清水10碗大火滾後轉慢火煲1小時，加少許鹽即可飲用。

功效：清熱、利尿去濕、解毒、消暑。

清熱解毒茶

材料：金銀花3錢，連翹3錢，板藍根3錢，藿香2錢，炙甘草1錢。兒童份量減半。

做法：將所有材料洗淨，放入煲內，加適量清水，大火滾轉文火煲30分鐘，即可飲用。

功效：清熱解毒。