夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

夏日加上突發的的暴雨，穿涼鞋似乎變成了夏日的日常，但也隨著這個日常，令不少朋友都向我查詢腳踭痛、腳掌內側痛、足跟內側的筋腱發炎等問題。

穿涼鞋的確比較方便，但也因為涼鞋缺乏足弓承托與吸震能力，加上雨天的路面濕滑，防止滑倒，雙腳會不自覺地「抓地」，導致小腿後側肌肉（小腿肚）極度緊繃，直接拉扯連接腳踭的跟腱，並誘發跟腱炎或導致內側足弓（脛後肌肌腱）及足跟位置產生代償性疼痛。若不處理，這些筋膜與肌腱的輕微發炎可能會演變為長期慢性勞損。

夏天常穿的平底或薄底涼鞋，無法提供適當的足弓承托和吸震，會令雙腳的足弓位置承受極大壓力，直接引致腳踭及足底筋膜疼痛。當內側足跟發出警號時，尤其是腳掌內側及接近舟骨的位置疼痛，很可能是脛後肌腱發炎或扁平足引致的足弓塌陷，這時千萬不要再穿著涼鞋了。

改善穿著鞋履習慣：除考慮改穿具有良好足弓支撐及吸震的防滑運動鞋，亦可加上較薄的防滑襪再穿上涼鞋，儘量避免赤腳或穿薄底涼鞋。

小腿拉筋：由於跟腱炎與小腿緊繃有關，建議多做小腿拉筋伸展，放鬆緊繃的肌肉，以及進行針對足弓及腳趾的運動。

腳掌平放於地板上，腳趾些屈曲，拱起腳掌，以調節足弓的高度，維持3-5秒，重覆10次為一組

儘量「撐」開腳趾，維持5-10秒，重覆10次為一組

以前腳掌站在矮級的邊緣，小腿發力，提起跟，維持3-5秒，重覆10次為一組

急性處理： 若感到劇痛，可在痛處（如腳踭）進行冰敷，每次約15-20分鐘，以減輕發炎紅腫

多謝各位讀者一路支持，在未來的日子，祝各位身心康泰，身體健康。