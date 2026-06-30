歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度：
16/09/2026
26
六月
薄扶林香港大學｜慶祝《小王子》出版80週年： 香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻 「小王子與飛行員」特展 薄扶林香港大學｜慶祝《小王子》出版80週年： 香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻 「小王子與飛行員」特展
展覽 文化藝術
薄扶林香港大學｜慶祝《小王子》出版80週年： 香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻 「小...
推介度：
26/06/2026 - 18/10/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範
其他痛症

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　夏日加上突發的的暴雨，穿涼鞋似乎變成了夏日的日常，但也隨著這個日常，令不少朋友都向我查詢腳踭痛、腳掌內側痛、足跟內側的筋腱發炎等問題。

 

　　穿涼鞋的確比較方便，但也因為涼鞋缺乏足弓承托與吸震能力，加上雨天的路面濕滑，防止滑倒，雙腳會不自覺地「抓地」，導致小腿後側肌肉（小腿肚）極度緊繃，直接拉扯連接腳踭的跟腱，並誘發跟腱炎或導致內側足弓（脛後肌肌腱）及足跟位置產生代償性疼痛。若不處理，這些筋膜與肌腱的輕微發炎可能會演變為長期慢性勞損。

 

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

 

　　夏天常穿的平底或薄底涼鞋，無法提供適當的足弓承托和吸震，會令雙腳的足弓位置承受極大壓力，直接引致腳踭及足底筋膜疼痛。當內側足跟發出警號時，尤其是腳掌內側及接近舟骨的位置疼痛，很可能是脛後肌腱發炎或扁平足引致的足弓塌陷，這時千萬不要再穿著涼鞋了。

 

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

 

　　改善穿著鞋履習慣：除考慮改穿具有良好足弓支撐及吸震的防滑運動鞋，亦可加上較薄的防滑襪再穿上涼鞋，儘量避免赤腳或穿薄底涼鞋。

 

　　小腿拉筋：由於跟腱炎與小腿緊繃有關，建議多做小腿拉筋伸展，放鬆緊繃的肌肉，以及進行針對足弓及腳趾的運動。

 

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

 

　　腳掌平放於地板上，腳趾些屈曲，拱起腳掌，以調節足弓的高度，維持3-5秒，重覆10次為一組

 

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

 

　　儘量「撐」開腳趾，維持5-10秒，重覆10次為一組

 

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

夏天穿涼鞋腳踭痛？急性足底筋膜疼痛處理＋穿防滑襪舒緩＋小腿拉筋伸展運動示範

 

　　以前腳掌站在矮級的邊緣，小腿發力，提起跟，維持3-5秒，重覆10次為一組

 

　　急性處理： 若感到劇痛，可在痛處（如腳踭）進行冰敷，每次約15-20分鐘，以減輕發炎紅腫

 

　　多謝各位讀者一路支持，在未來的日子，祝各位身心康泰，身體健康。

Tags:#涼鞋#腳踭痛#足底筋膜炎#拉筋#伸展#足弓#腳趾#筋腱發炎#都市痛症
Add a comment ...Add a comment ...
腰椎痛症︱世界盃睇波久坐腰痛5大預防方法＋自製大枕頭擺放技巧＋坐姿建議
更多都市痛症文章
腰椎痛症︱世界盃睇波久坐腰痛5大預防方法＋自製大枕頭擺放技巧＋坐姿建議
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處