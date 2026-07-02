名人保養｜37歲文詠珊零瑕疵膚質，高清近鏡驚艷網民：似食咗防腐劑？

文詠珊／Janice Man／凍齡｜現年37歲的「𡃁模始祖」文詠珊（Janice Man），自2019年與富二代吳啟楠結婚後，不但未放棄事業做少奶奶，反而憑電影《消失的她》成為「億萬票房女星」，去年更無預警宣布「升呢」人母。日前她現身品牌活動，無論外貌與身形均未見絲毫產後痕跡，狀態之佳隨即引起網民熱議。

文詠珊無懼超近鏡拍攝肌膚零瑕疵

去年9月，文詠珊低調宣布誕B，正式升呢人母，然而產後她未有怠慢，更極速修身，重新投入工作。繼早前於米蘭時裝周驚艷亮相後，近日文詠珊現身上海出席品牌活動，再度成為全場焦點。當日她以一襲粉色晚裝驚豔登場，裙款正面設計含蓄淡雅，低調而不失貴氣；然而背面別有乾坤，大騷零贅肉白滑玉背，仙氣滿滿，舉手投足盡顯優雅氣質。

有網民其後在小紅書分享一段超近鏡拍攝文詠珊的片段，從中可見，儘管鏡頭這麼近，在沒有打燈的情況下，文詠珊的顏值依然在線，肌膚細緻無瑕，狀態之佳完全看不出已為人母，令網民紛紛讚嘆：「精緻高級臉」、「嘴形是真好看」、「她是真抗老」、「美神降臨」、「這個狀態比我30的還年輕」。

文詠珊。（微博圖片）

儘管鏡頭這麼近，在沒有打燈的情況下，文詠珊的肌膚依然細緻無瑕。（小紅書圖片）

狀態之佳完全看不出已為人母。（小紅書圖片）

文詠珊大騷白滑玉背，仙氣滿滿。（小紅書圖片）

去年升呢人母

早年與楊穎（Angelababy）同被譽為「𡃁模始祖」的文詠珊，2019年與富二代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚，雖然升呢億萬闊太，但她未有放棄演藝事業，長駐內地拍戲全力發展，更憑藉電影《消失的她》躋身「億萬票房女星」之列。

惟去年初其社交平台突停止更新，猶如「人間蒸發」近10個月，至9月30日無預警宣布榮升人母，並分享愛兒腳仔照片。自去年底起，她陸續現身公開活動，逐步回歸幕前。

文詠珊。（微博圖片）

文詠珊於2019年與富二代吳啟楠結婚。（IG圖片）

去年9月，文詠珊低調宣有誕B，正式升呢做人母。（IG圖片）

文詠珊憑電影《消失凡她》大受歡迎。（劇照）

產後極速修身 全素顏被捕獲零媽味震驚網民

除了工作時，文詠珊私底下的狀態同樣令人驚嘆。今年初就有網民在泰國曼谷機場偶遇她，當時文詠珊以全素顏上陣，狀態一樣令人眼前一亮。有網民在小紅書分享合照，興奮留言：

感謝延誤！延誤3h在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！！即使是素顏也是和一般人有別的大美女！！仔細一看！！文詠珊！！！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等她值完機，太溫柔了非常平易近人！！非常爽快的答應了我們合照的請求！！太美了，太曼妙了。

相中的文詠珊梳著清爽的中分長髮，戴著黑框眼鏡，完全無懼以全素顏示人，皮膚依然緊緻有光澤。當日她身穿深藍色T恤配白色休閒長褲，非常休閒舒適，完全不像37歲，許多網民甚至覺得她像大學生，很難想像去年9月才秘密產子的她，竟然已極速修身，纖瘦的身型狀態跟沒生過一樣，絕對是「零媽味」！

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文詠珊於米蘭時裝周驚艷亮相。（小紅書圖片）

文詠珊於米蘭時裝周驚艷亮相。（微博圖片）

文詠珊於米蘭時裝周驚艷亮相，零濾鏡生圖驚艷網民！（微博）

文詠珊於米蘭時裝周驚艷亮相。（微博）

文詠珊在曼谷機場被野生捕獲，獲讚任素顏激似大學生。（IG圖片）

文詠珊保養秘訣

文詠珊向來毫不忌諱在社交平台展示素顏真面目，更有網民大讚她不上妝時比上妝更顯清秀脫俗。平日若毋須工作，她盡可能維持素顏狀態，坦言：「想要皮膚好，最重要就是少化妝，有張有弛，肌膚才能以飽滿的狀態抵抗歲月痕跡。」

她亦自知血液循環及新陳代謝偏慢，容易導致疤痕及暗瘡印長久不退，尤其背部特別容易殘留印記，因此她勤用果酸產品重點去印，維持肌膚光滑。

文詠珊自稱屬中性肌膚，認為面部與身體同樣需要「以油養膚」。她每次塗抹精華液時，會配合精華油，以輕拍方式按壓上臉，翌日上妝時粉底更為貼服。身體護理方面，她則偏愛使用沐浴油浸浴，將保濕放在首位。

雖然工作頻繁，文詠珊坦言投放於護膚的時間實際上不多，因此最重視的步驟就是徹底卸妝：先用眼唇專用卸妝油作針對性卸除，再用卸妝水清潔全臉，最後以卸妝油及洗面膏進行深層潔淨，將工作殘留的妝容色素徹底洗淨，方能安心休息。

文詠珊。（微博圖片）

文詠珊向來毫不忌諱在社交平台展示素顏真而目。（微博圖片）

文詠珊向來毫不忌諱在社交平台展示素顏真而目。（小紅書圖片）

文詠珊曾分享護膚秘訣。（小紅書圖片）



