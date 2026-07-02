健康飲食｜身體無形發炎加速老化？醫生推番茄黃金拍檔，助抗老護心血管

番茄／薑／抗氧化／衰老｜薑汁番茄是一道開胃餐前菜，但其營養價值絕對超越一道普通小菜！過往已經有不少研究指出，番茄是新一代抗炎食物，多吃可以防癌之餘，配合不同吃法更能夠吃出不同的養生功效。

養生食物｜推薦薑汁番茄 從內而外養生

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文指出，薑汁番茄能夠幫助身體抗炎，皆因番茄的茄紅素與薑的抗發炎成分相互搭配，發揮「裡應外合」的保健效果。

1. 茄紅素

蕭捷健指出，人體每天會產生自由基，這些不穩定的分子會攻擊細胞，加速老化、引發慢性病。番茄中的茄紅素具有強大的抗氧化力，能中和自由基，對心血管、皮膚及攝護腺都有潛在的保護作用。

《英國皮膚病學雜誌》一項研究顯示，連續10至12週每天攝取約16毫克的番茄糊，皮膚面對紫外線時的泛紅反應明顯下降，堪稱「能吃的防曬」。

2. 薑

薑所含的「薑醇」與「薑烯酚」是天然抗發炎成分。蕭捷健指出，這些活性成分可調節NF-κB、COX-2等發炎路徑，能緩解身體的發炎反應，對於關節不適、肌肉痠痛及消化道健康都有幫助。

養生食物｜餐前吃幫助燒脂吸油

蕭捷健推薦這道菜，他自己亦會隨時在冰箱準備番茄，吃澱粉前先吃番茄，可補充纖維、穩定血糖，還能吸附食物中的油脂。

抗炎飲食｜肥胖者在喝番茄大豆汁 血中茄紅素濃度4周增2.5倍

台灣食安專家韋恩曾在其Facebook發文推薦，肥胖成年人每天飲用一杯番茄大豆果汁，4週後，體內4項發炎指標均明顯下降，血中茄紅素濃度更增加2.5倍。他引述美國俄亥俄州立大學一篇刊登於《Molecular Nutrition & Food Research》的研究，以一群肥胖的成年人為對象，讓他們每天飲用一杯（354毫升）以番茄和大豆打成的特製果汁，四周後抽血檢驗。

結果發現，肥胖者在喝番茄大豆汁期間，體內IL-5、IL-12p70、GM-CSF、TNF-α的發炎指標明顯減少，血中的茄紅素增加2.5倍。研究團隊鎖定2大成分對身體有益：

茄紅素： 是番茄的紅色色素，抗氧化能力強，可對抗紫外線、壓力等因素產生的自由基。

是番茄的紅色色素，抗氧化能力強，可對抗紫外線、壓力等因素產生的自由基。 大豆異黃酮：是大豆裡的一類多酚，結構和女性荷爾蒙雌激素相似。

韋恩指出，番茄的茄紅素是脂溶性的食物，因此經油脂烹調加熱後吸收率更佳。

番茄營養｜研究實證番茄營養價值

2026年4月發表於國際期刊《Nutrients》的一項研究證實，日常飲食中多攝取番茄紅素，能顯著降低胃癌風險35%至38%。這項研究由越南河內醫學大學團隊主導，專門針對亞洲人群進行分析。研究共納入1,182例胃癌新發病例與2,995名健康對照者，詳細統計其過去一年的飲食習慣後發現：

劑量效應顯著： 每天攝取的番茄紅素每增加一個標準差，胃癌風險就降低約12%。

每天攝取的番茄紅素每增加一個標準差，胃癌風險就降低約12%。 最高攝取組風險大降：與攝取量最少的人相比，攝取量最多的族群，胃癌風險大幅下降了約35%-38%。

番茄營養｜4類人多吃有益

研究分析顯示，番茄紅素可以大大降低患胃癌風險，無論體型胖瘦、有無抽煙習慣，番茄紅素都能發揮防護作用。對4類高危人士的健康尤其有益：

女性：降低胃癌風險20%

有飲酒習慣者：降低胃癌風險17%

未感染幽門螺桿菌者：降低胃癌風險23%

無2型糖尿病者、B型血者效果亦顯著

番茄營養｜番茄紅素的6大益處

番茄紅素主要存在於番茄及其他紅色/粉紅色水果和蔬菜中，具有抗發炎、防癌症、保護心血管等特性。綜合過往不同研究均指出，番茄有6大好處：

番茄營養｜推薦炒熟食用激活茄紅素

《中國居民膳食營養素參考攝入量（2023版）》建議，成人每日番茄紅素攝取量為15毫克，約等同於350克成熟番茄或50克番茄醬。