歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱 尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱
節慶活動 商場活動
尖沙咀K11 MUSEA ｜全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 ...
推介度：
01/08/2026 - 06/09/2026
免費
28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
健康飲食｜身體無形發炎加速老化？醫生推番茄黃金拍檔，助抗老護心血管
養生Tips
健康Tips

健康飲食｜身體無形發炎加速老化？醫生推番茄黃金拍檔，助抗老護心血管

健康解「迷」
健康解「迷」

　　番茄／薑／抗氧化／衰老｜薑汁番茄是一道開胃餐前菜，但其營養價值絕對超越一道普通小菜！過往已經有不少研究指出，番茄是新一代抗炎食物，多吃可以防癌之餘，配合不同吃法更能夠吃出不同的養生功效。

 

養生食物｜推薦薑汁番茄 從內而外養生

　　台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文指出，薑汁番茄能夠幫助身體抗炎，皆因番茄的茄紅素與薑的抗發炎成分相互搭配，發揮「裡應外合」的保健效果。

 

1. 茄紅素

　　蕭捷健指出，人體每天會產生自由基，這些不穩定的分子會攻擊細胞，加速老化、引發慢性病。番茄中的茄紅素具有強大的抗氧化力，能中和自由基，對心血管、皮膚及攝護腺都有潛在的保護作用。

　　《英國皮膚病學雜誌》一項研究顯示，連續10至12週每天攝取約16毫克的番茄糊，皮膚面對紫外線時的泛紅反應明顯下降，堪稱「能吃的防曬」。

健康飲食｜身體無形發炎加速老化？醫生推番茄黃金拍檔，助抗老護心血管

2. 薑

　　薑所含的「薑醇」與「薑烯酚」是天然抗發炎成分。蕭捷健指出，這些活性成分可調節NF-κB、COX-2等發炎路徑，能緩解身體的發炎反應，對於關節不適、肌肉痠痛及消化道健康都有幫助。

 

養生食物｜餐前吃幫助燒脂吸油

　　蕭捷健推薦這道菜，他自己亦會隨時在冰箱準備番茄，吃澱粉前先吃番茄，可補充纖維、穩定血糖，還能吸附食物中的油脂。

 

抗炎飲食｜肥胖者在喝番茄大豆汁 血中茄紅素濃度4周增2.5倍

　　台灣食安專家韋恩曾在其Facebook發文推薦，肥胖成年人每天飲用一杯番茄大豆果汁，4週後，體內4項發炎指標均明顯下降，血中茄紅素濃度更增加2.5倍。他引述美國俄亥俄州立大學一篇刊登於《Molecular Nutrition & Food Research》的研究，以一群肥胖的成年人為對象，讓他們每天飲用一杯（354毫升）以番茄和大豆打成的特製果汁，四周後抽血檢驗。

　　結果發現，肥胖者在喝番茄大豆汁期間，體內IL-5、IL-12p70、GM-CSF、TNF-α的發炎指標明顯減少，血中的茄紅素增加2.5倍。研究團隊鎖定2大成分對身體有益：

 

  • 茄紅素：是番茄的紅色色素，抗氧化能力強，可對抗紫外線、壓力等因素產生的自由基。
  • 大豆異黃酮：是大豆裡的一類多酚，結構和女性荷爾蒙雌激素相似。

　　韋恩指出，番茄的茄紅素是脂溶性的食物，因此經油脂烹調加熱後吸收率更佳。

 

番茄營養｜研究實證番茄營養價值

　　2026年4月發表於國際期刊《Nutrients》的一項研究證實，日常飲食中多攝取番茄紅素，能顯著降低胃癌風險35%至38%。這項研究由越南河內醫學大學團隊主導，專門針對亞洲人群進行分析。研究共納入1,182例胃癌新發病例與2,995名健康對照者，詳細統計其過去一年的飲食習慣後發現：

 

  • 劑量效應顯著：每天攝取的番茄紅素每增加一個標準差，胃癌風險就降低約12%。
  • 最高攝取組風險大降：與攝取量最少的人相比，攝取量最多的族群，胃癌風險大幅下降了約35%-38%。

 

番茄營養｜4類人多吃有益

　　研究分析顯示，番茄紅素可以大大降低患胃癌風險，無論體型胖瘦、有無抽煙習慣，番茄紅素都能發揮防護作用。對4類高危人士的健康尤其有益：

  • 女性：降低胃癌風險20%
  • 有飲酒習慣者：降低胃癌風險17%
  • 未感染幽門螺桿菌者：降低胃癌風險23%
  • 無2型糖尿病者、B型血者效果亦顯著

 

番茄營養｜番茄紅素的6大益處

　　番茄紅素主要存在於番茄及其他紅色/粉紅色水果和蔬菜中，具有抗發炎、防癌症、保護心血管等特性。綜合過往不同研究均指出，番茄有6大好處：

健康飲食｜身體無形發炎加速老化？醫生推番茄黃金拍檔，助抗老護心血管

  • 預防心血管疾病：研究指出，每天攝取9.81毫克以上，中風風險降26%、心血管病死亡風險降37%。
  • 幫助控制血壓：研究指出，每天補充10-15毫克，血壓平均下降5.68毫米汞柱。
  • 降低身體發炎：研究指出，連續飲用番茄汁3週，多項發炎指標明顯下降。
  • 降低抑鬱風險：研究指出，每天攝取約10毫克，抑鬱風險明顯降低。
  • 延緩大腦衰老：研究指出，有助緩解記憶力、認知能力衰退。
  • 保護前列腺：研究指出，前列腺癌患者補充番茄紅素後，關鍵指標PSA顯著下降。

 

番茄營養｜推薦炒熟食用激活茄紅素

　　《中國居民膳食營養素參考攝入量（2023版）》建議，成人每日番茄紅素攝取量為15毫克，約等同於350克成熟番茄或50克番茄醬。

 

  • 顏色愈紅愈好：紅色番茄的番茄紅素含量約是黃色番茄的10倍，愈成熟、顏色愈紅，含量愈高。
  • 熟吃比生吃更好：番茄紅素是脂溶性營養素，適當加熱烹煮、搭配油脂一起食用，吸收率可提升3倍之多。番茄炒蛋、番茄燉牛肉是理想選擇。
  • 連皮一起吃：番茄紅素主要分布在果皮中，建議洗淨後帶皮烹調食用。
  • 適量使用番茄製品：番茄醬中番茄紅素的含量比新鮮番茄更高，可靈活運用於料理中。
Tags:#心血管健康#抗炎食物#抗衰老#番茄#護心#血管#抗炎#健康飲食
Add a comment ...Add a comment ...
中風新藥突破｜港大研發全球首創鼻噴劑，急救減8成腦梗死，盼普及成看門神藥
更多健康解「迷」文章
中風新藥突破｜港大研發全球首創鼻噴劑，急救減8成腦梗死，盼普及成看門神藥
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處