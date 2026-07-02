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逆轉白髮｜洗頭洗錯老得快？育髮專家教正確3步驟洗頭法，激活黑髮細胞
健康Tips

逆轉白髮｜洗頭洗錯老得快？育髮專家教正確3步驟洗頭法，激活黑髮細胞

健康解「迷」
健康解「迷」

　　白頭髮／洗髮／洗頭／白髮成因｜經常聽長輩說越用腦的人，越容易長出白頭髮。事實上，這個說法暫時未有研究證實，不過有育髮專家指出，洗頭方式錯誤，可能就是加速頭髮變白的關鍵成因。

 

洗髮步驟｜第一步：溫水預洗60秒

　　綜合媒體報道，日本頭皮保養專家辻敦哉在其著作《全齡逆轉白髮聖經》中表示，洗頭應先以37至39℃的溫水沖洗頭皮約60秒。這個溫度既不會過燙刺激頭皮，也不會因水溫過低而無法溶解油脂。預洗的目的是先沖掉汗水、灰塵等水溶性污垢，同時讓頭皮溫熱起來，為後續清潔做好準備。

 

洗髮步驟｜第1次洗髮：不要用力搓揉

　　辻敦哉強調，第一次洗髮的目的是清除油脂與造型品等脂溶性污垢。先將洗髮精在手掌搓出泡沫，再均勻塗抹於頭皮，利用泡沫的界面活性作用吸附髒污即可，完全不需要用力搓揉。

　　他解釋，過度搓洗會破壞頭皮的皮脂膜，導致角質層變得粗糙，血液中的營養會被優先拿去修復受損的頭皮，反而減少長出黑髮的能量。

 

洗髮步驟｜第2次洗髮：按摩頭皮1至5分鐘

　　第二次才是真正的頭皮保養。辻敦哉建議，這次讓泡沫在頭皮上停留1至5分鐘，同時用掌根（手指根部隆起處）從頭頂往上推、再往後推，幫助僵硬的頭皮放鬆。

　　他指出，頭部肌肉與頭皮因重力容易下垂，不像四肢能經常活動，血液循環容易變差。透過按摩促進血液流通，能讓毛囊獲得充足養分，有助減少白髮生成風險。

 

洗髮步驟｜洗澡姿勢輔助

　　辻敦哉建議，按摩時可坐在沐浴椅凳上，將手肘撐在雙腿上以便施力。若沒有椅子，也可躺在浴缸中立起膝蓋，再將手肘撐在膝蓋上，有助於穩定施力、提升按摩效果。

逆轉白髮｜洗頭洗錯老得快？育髮專家教正確3步驟洗頭法，激活黑髮細胞

白髮危機｜亞洲人25歲前會長出第一條白頭髮

　　據外媒《Health》報道引述過往研究，指出頭髮過早變白的成因眾多，當中關鍵範疇有種族、生活方式和環境因素，極少數情況是源於基因遺傳和身體疾病。在種族而言，白人、亞洲人和黑人平均過早出白髮的年齡，分別是20歲、25歲前和30歲前。此外，吸煙和長期暴露在紫外線亦會提早長出白髮。

 

白髮危機｜僅１情況可逆轉

　　根據哥倫比亞大學2021年發表在《Journal of Cell Biology》的一項研究發現，壓力會導致白髮過早長出，嚴重可導致脫髮。一般來說，頭髮變白後是無法逆轉的，但研究團隊發現，由壓力誘發的白髮是暫時性的，當壓力消除後，白髮就會恢復原來的顏色。團隊亦補充，若頭髮已經變白一段時間，髮色恐難以逆轉。總括而言，頭髮會隨著年齡增長，會慢慢失去黑色素而變白，短暫性的白髮可以透過調整生活習慣或壓力程度來恢復，但因自然老化或健康狀況而出現的白髮則無法逆轉。

逆轉白髮｜洗頭洗錯老得快？育髮專家教正確3步驟洗頭法，激活黑髮細胞

白髮危機｜白髮位置男女大不同＋３大高危因素

　　哪些原因會導致頭髮過早變白？綜合過往研究，除了壓力是元兇，有斑禿或白斑的患者會更容易出現過早白髮的情況，或是身體缺乏以下8種營養素：鈣、銅、鐵蛋白、葉酸、鐵、硒 、維他命B12 、鋅。而變白的位置在男女身上亦有所不同：女性通常在前額附近開始；而男士則從頭部兩側開始。此外，亦有其他高危因素不會直接讓頭髮變白，但長期來說會損害毛囊：

 

1.吸煙
有研究指吸煙會導致人提早在30歲前出現白髮

2.紫外線照射
長期暴露在紫外線下容易導致體內自由基和抗氧化物失衡
減沙毛髮的色素，導致甩色變白

3.化學物和高溫
經常染髮或有燙髮習慣人士高危

  • 頭髮受損程序更嚴重
  • 減少髮絲的黑色素

資料來源：《health》

 

白髮危機｜4類食物有助逆轉

　　台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

 

1.含蛋白質食物

2.打氧化食物

3.含維他命B雜食物

4.含鐵質食物

資料來源：台灣外科醫生江坤俊

 

白髮危機｜6類營養素幫助生長烏黑秀髮

　　台灣營養師高敏敏在Facebook分享指，飲食不均、壓力等都會增加生長白髮機會，故平日可以補充6類營養素助生長烏黑秀髮。

 

1.優質蛋白質
推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽

2.維他命B雜
推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽

3.維仔命E
推薦食物：堅果、芝麻、亞麻仁油、魚油、橄欖油、大豆油

4.礦物質鋅
推薦食物：生蠔、蝦、肉

資料來源：營養師高敏敏

Tags:#逆轉白髮#育髮專家#正確洗頭步驟#凍齡#頭皮抗衰老#黑髮再生#護髮
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